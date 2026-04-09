Jak dlouholetá politika USA nasměrovala Kubánce do Guantánama
9. 4. 2026
Kontroverzní vojenské vězení by brzy mohlo přijmout migranty prchající před katastrofou na Kubě.
Na jedné straně zálivu Guantánamo čelí američtí vojáci dočasnému výpadku v dostupnosti latté. Na druhé straně Kubánci sedí ve tmě a čekají, až se obnoví dodávky elektřiny.
V důsledku palivové blokády, kterou Trumpova administrativa uvalila na Kubu, se podmínky v zemi rychle zhoršují, což zvyšuje reálnou hrozbu hromadné emigrace. V únoru Organizace spojených národů varovala před humanitárním kolapsem a informovala, že lidé čelí opakovaným výpadkům elektřiny, nedostupnosti lékařské péče a nedostatku potravin, píše Yumma Rizvi.
V reakci na krizi Rusko tento týden dodalo zásoby ropy a oznámilo plány na druhou zásilku. Tyto kroky však přinášejí pouze krátkodobou úlevu. Trumpova administrativa nadále prosazuje blokádu a uděluje výjimky pouze v jednotlivých případech. Situaci zhoršuje dopad hurikánu Melissa z října a desetiletí trvající ekonomické napětí, které ovlivňuje základní sociální služby po celé zemi.
V této souvislosti generál Francis L. Donovan, velitel Jižního velitelství USA, uvedl na slyšení v Senátu 19. března, že v případě hromadné migrace z Kuby „bychom zřídili tábor pro záchyt těchto migrantů nebo zvládnutí náporu z Kuby“ v Guantánamském zálivu. Tento návrh je alarmující. Odráží dlouhodobý vzorec: když čelí migrační nebo bezpečnostní výzvě, Spojené státy vytáhnou z rukávu Guantánamo, právní šedou zónu.
Donovanova slova jsou mrazivá, protože je dobře známo, že palivová blokáda ze strany administrativy zhoršuje probíhající ekonomickou krizi – způsobuje uzavření podniků, veřejné dopravy, škol a nemocnic, zatímco jídlo a voda jsou stále vzácnější.
Problémy Kuby nejsou pouze výsledkem vnějšího tlaku. Její ekonomiku oslabily roky špatného hospodaření, klesající produktivity a úpadku cestovního ruchu. Stárnoucí a špatně udržovaná infrastruktura, jako je rozpadající se rozvodná síť a zchátralý vodovodní systém, již způsobovala každodenní útrapy a základní služby byly nespolehlivé ještě předtím, než blokáda krizi prohloubila. Toto prohlášení je však mrazivé: lidé by prchali, aby našli útočiště, a Guantánamo je místem, kde jsou lidská práva omezována, dohled minimalizován a odpovědnost vymáhána jen zřídka.
Hrůzy Guantánama nezačaly s takzvanou „globální válkou proti teroru“. Dlouho předtím, než byla v roce 2002 Bushovou administrativou zřízena vojenská vazební věznice, byla základna využívána k zadržování migrantů. Na závětrné straně základny se nachází Centrum pro operace s migranty (GMOC), které se po desetiletí používá k zadržování osob zadržených na moři. Na návětrné straně se nachází nechvalně proslulé vojenské zadržovací centrum zřízené na základě Povolení k použití vojenské síly z roku 2001, lidově známé jako GTMO.
Abychom lépe pochopili, jak k tomu došlo, je důležité sledovat historii základny. Od počátku 20. století Spojené státy využívají tento pozemek jako námořní základnu, k čemuž donutily Kubu na základě Plattova dodatku a následné Kubánsko-americké smlouvy o vztazích z roku 1903. Postupem času se základna stala místem pro záchyt migrantů z Karibiku. V 70. a 80. letech byli na tuto základnu přiváženi haitští žadatelé o azyl prchající před násilím a nestabilitou, kde byli podrobeni prověrce a často posláni zpět. V 90. letech byly desítky tisíc haitských a kubánských migrantů drženy v přeplněných stanech v GMOC v nelidských podmínkách, bez přístupu k právní pomoci.
Méně než deset let po hrůzách 90. let převzalo Guantánamo ještě temnější roli. Stalo se tajnou věznicí CIA a v posledních dvou desetiletích je známé jako nejdražší věznice na světě. Jeden z Bushových úředníků nazval Guantánamo „právním ekvivalentem vnějšího vesmíru“. V tomto vojenském vězení bylo od té doby zadrženo 780 vězňů, většinou bez obvinění nebo soudu, s ročními náklady 500 milionů dolarů.
V současné době je 15 mužů stále zadržováno na základě AUMF z roku 2001 v podmínkách, které popsal bývalý zvláštní zpravodaj OSN v roce 2023 jako „trvající kruté, nelidské a ponižující zacházení… které může splňovat právní kritéria pro mučení“. Třem vězňům americké agentury pro národní bezpečnost schválily propouštěcí dokumentaci, ale tito lidé přesto zůstávají zadržováni na dobu neurčitou. Tři další nebyli obviněni ani zproštěni obvinění a zůstávají v nejistotě, a sedm se “zaseklo” v nefunkčním systému vojenských komisí.
Osud tří zadržených, kteří byli shledáni nevinnými, leží v rukou americké vlády. Dva z nich nemohou být repatriováni kvůli omezením Kongresu a je na vládě, aby je přesídlila do třetí země.
A na druhé straně základny zůstává v provozu také GMOC. Zadržení migranti jsou tam přiváženi k prověření. Pokud se zjistí, že mají oprávněný strach z pronásledování ve své domovské zemi, USA se snaží najít třetí zemi, kde mohou být přesídleni. V opačném případě jsou posláni zpět. V posledních letech do něj americká vláda nadále investuje. Ke konci svého funkčního období udělila Bidenova administrativa soukromé vězeňské společnosti kontrakt v hodnotě 163,4 milionu dolarů na správu GMOC.
Problémy na Guantánamu nejsou pouze právní nebo morální — Guantánamo je strukturálně nevhodné pro humánní zadržování jakéhokoli počtu lidí. Organizace na ochranu lidských práv, experti OSN a, ve vzácném veřejném prohlášení, Mezinárodní výbor Červeného kříže vyjádřily obavy, že Guantánamo neposkytuje adekvátní lékařskou péči.
Ministerstvo obrany také přiznalo mezery ve schopnosti řešit závažné lékařské zákroky. Infrastruktura na celé základně stárne. Dochází k nestabilním dodávkám čisté vody, výpadkům elektřiny a komunikačních systémů a škodám způsobeným hurikány. Ačkoli armáda provedla cvičení v očekávání masového přílivu migrantů, Guantánamo zjevně nedokáže adekvátně ubytovat vlnu lidí hledajících bezpečí. Spíše by je USA záměrně držely na nejhorším místě, jaké si lze představit.
To není náhoda. Guantánamo není jen základna; je to symbol, který má odradit a vzbudit strach. V uplynulém roce si Trumpova administrativa s chutí užívala ponurého dědictví Guantánama ve své imigrační politice, navrhovala rozšíření kapacity zadržovacího zařízení na základně a poprvé v historii tam převážela osoby z USA. Dosud tam bylo zadržováno téměř 800 lidí, což stálo 60 milionů dolarů. Byli drženi v izolaci a v nelidských podmínkách a byl jim odepřen nebo omezen přístup k právní pomoci.
To, co nyní vidíme, je výsledkem systematického, nadstranického podkopávání právního státu ve jménu národní bezpečnosti – ať už tím, že se USA rozhodly Guantánamo otevřít, nebo tím, že se ho nepodařilo uzavřít. Provoz věznice a posedlost Trumpovy vlády zneužíváním národní bezpečnosti proti imigrantům, jako je odvolávání se na Zákon o nepřátelských cizincích z roku 1798 – válečnou pravomoc – nasazení Národní gardy na pomoc při hromadných deportacích, využívání Fort Bliss k zadržování imigrantů, nebo dokonce posílání migrantů z USA do Guantánama, jak bylo zmíněno výše, odhaluje něco hlubšího – hranice mezi domácí a zahraniční politikou, mezi válečnými pravomocemi a prosazováním imigračních zákonů se stále více stírají. A v této mlze jsou první obětí lidská práva.
Stovky tisíc Kubánců možná budou muset opustit své domovy kvůli humanitární krizi vyvolané USA. Více než milion lidí opustilo Kubu kvůli zhoršujícím se podmínkám během první Trumpovy vlády. A místo toho, aby jim poskytly pomoc – což by snadno mohly – Spojené státy v typické americké aroganci zvažují jejich zadržení v Guantánamu.
Jeho samotná existence nabízí hotovou mezeru v zákoně – místo určené k tomu, aby se nacházelo mimo dosah zákona a veřejné kontroly. Ale prolomení tohoto cyklu a konečné uzavření zadržovacích zařízení v Guantánamu bude vyžadovat plné vyvození odpovědnosti.
Celý text v anglickém originále ZDE
Diskuse