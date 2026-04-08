Proč si americká armáda vede v Íránu tak špatně?
8. 4. 2026
Írán vyčerpává Ameriku drony za 50 000 dolarů a stoletými námořními minami, zatímco USA spotřebují antirakety za 2 miliony dolarů a sledují, jak ceny ropy explodují. To není smůla. Je to nevyhnutelný výsledek vybudování nejdražší, nejpřefinancovanější a byrokraticky nejobéznější armády v dějinách lidstva, která se pak pustí do boje s nepřítelem, jenž se naučil tvrdě válčit.
Zde je jádro transakce Operace Epická zuřivost, zbavené eufemismů. Írán vypouští dron Šáhid. Jeho výroba stojí někde mezi dvaceti a padesáti tisíci dolary. Spojené státy ho sestřelí pomocí antirakety nebo námořní střely za dva miliony dolarů. Írán to udělá stokrát za sebou. Mezitím námořní miny — technologie starší než 2. světová válka — udržují Hormuzský průliv uzavřený, ceny ropy vysoké a globální ekonomiku otřesenou. USA [jen údajně - KD] zničily 90 % íránských balistických raketových schopností a více než 120 jeho lodí. Írán stále bojuje. Stále vyhrává výměnu. Stále Ameriku vyčerpává v měně, na které skutečně záleží: penězích, důvěryhodnosti a strategické kapacitě.
Nejde o vojenský problém. Je to institucionální záležitost. Důsledky vojenského establishmentu, který během tří desetiletí neohrožené dominance ztloustl, zpomalil a ohromně zdražil, zatímco jeho protivníci strávili stejná desetiletí učením, přizpůsobováním se a hledáním toho, jak přimět Ameriku zaplatit maximální cenu za minimální íránské investice. Americká armáda postavila Ferrari. Írán přivezl roj motorek a pytel hřebíků. A právě teď motorky vítězí.
Tlustá, pomalá a nepřizpůsobivá
Americká armáda v současnosti utrácí více než bilion dolarů ročně. Zaměstnává přibližně 1,3 milionu aktivních vojáků. Její byrokracii v oblasti nákupu trvá v průměru sedm let, než nasadí nový zbraňový systém. Samotný program F-35 stojí během plánovaného čtyřiadevadesátiletého životního cyklu přes dva biliony dolarů, což stačí na financování celého íránského obranného rozpočtu na více než století. Podle téměř všech kvantitativních měřítek je to největší a nejdražší vojenská síla, jaká kdy byla v dějinách lidstva shromážděna.
Zároveň prohrává se zemí, která je čtyři desetiletí pod drtivými sankcemi, která provozuje zařízení ze sovětské éry a která nasazuje své nejúčinnější zbraně — dron Šáhid — pomocí navigačních čipů a motorových dílů z katalogů spotřební elektroniky. Írán neporazil Spojené státy díky lepší technologii. Překonal je díky lepšímu myšlení o tom, jak využít horší technologie proti nafouklému, pomalu se pohybujícímu obrovi, který zapomněl, jak se přizpůsobit.
Ukrajina se tuto lekci naučila jako první. Dva roky před začátkem Epic Fury svět sledoval, jak FPV drony za 20 000 dolarů ničí hlavní bojové tanky za tři miliony dolarů. Sledoval levné komerční kvadrokoptéry s GoPro kamerami, jak shazují granáty do tankových poklopů. Sledoval elektronický boj vedený s běžně dostupnými rušičkami. Sledoval armádu — ruskou — s obranným rozpočtem o velikosti zlomku amerického, jak je rozdrcena protivníkem pomocí inovací, masové a nemilosrdné nákladové disciplíny. Poučení bylo jednoznačné: v moderním válčení masa a levnost převažují nad složitostí a náklady. Množství má svou vlastní kvalitu.
Pentagon sledoval Ukrajinu. Svolával pracovní skupiny. Publikoval články. Zahájil "Iniciativu replikátorů", aby nasadil tisíce levných dronů. A pak šel do války v Íránu se stejným základním postojem jako v roce 1991: Velké válečné lodě, drahé antirakety, vynikající pilotovaná letadla a časové osy nákupů měřené v kongresových cyklech. Americká armáda se v současnosti snaží nasadit levné roje dronů prostřednictvím nouzového programu nazvaného LUCAS. Dělá to uprostřed války, kterou už prohrává. To není adaptace. To je panika.
Aritmetika směnného kurzu je nejsilnější zbraní Íránu. Pokaždé, když USA odpálí antiraketu THAAD, Írán si uloží návratnost investice v poměru dvěstěpadesát ku jedné. Každý let F-35 stojí přibližně 34 000–42 000 dolarů za letovou hodinu. Každý vypálený Tomahawk stojí dva miliony dolarů a nelze ho nahradit měsíce, ne-li roky, vzhledem k současné produkci. Írán mezitím dokáže vyrábět drony Šáhid rychleji, než je USA dokážou sestřelovat. Průmyslová rovnice, ta, která skutečně rozhoduje o dlouhých válkách, je silně nakloněna ve prospěch Teheránu. Ne proto, že by byl Írán bohatší. Protože Írán si pro tento boj vybral správné zbraně a Amerika ty špatné.
Ukrajina byla varováním. Ignorovali jsme ho
Nejzávažnějším aspektem amerického selhání v Íránu není mezera ve schopnostech. Je to načasování. Nedostatek schopností je viditelný a zdokumentovaný minimálně od roku 2022. Írán sledoval, jak ruské síly ničí ukrajinské drony, a vyvodil okamžité, praktické závěry. Urychlil výrobu Šáhidů. Zdokonalil taktiku roje. Přesně tuto strategii směnného kurzu využil proti americkým akciím antiraket. Bylo to připravené.
USA naopak sledovaly stejné záběry a svolaly výbory. Jejich program boje proti dronům zůstal roztříštěný v sedmnácti různých kancelářích Pentagonu. Jednotky v první linii v roce 2025 stále hlásily nedostatečné, nestandardizované nástroje proti dronům. Armádní program "Transforming in Contact", pokus o zařazení dronů a protidronových systémů do aktivních brigád, byl zahájen roky poté, co byla lekce dostupná, a významného rozsahu dosáhl až ve chvíli, kdy už probíhala operace Epic Fury. Írán se poučil z hořkých, krví nasáklých operačních zkušeností. USA se poučily z prezentací v PowerPointu, a to ještě ne úplně.
Zatímco americké stíhačky dominují nad deseti tisíci stopami, Írán fakticky vyhrál na bojišti v nízkých výškách. Drony Šáhid poškodily nebo zničily přes 12 dronů MQ-9 Reaper [do 7. dubna nejméně 19 kusů - KD], přispěly k požáru na palubě letadlové lodě USS Gerald R. Ford a 29. března zničily letoun E-3 Sentry AWACS, miliardový letoun pro bojové řízení, na základně v Saúdské Arábii. Jednotky také hlásily chyby v zaměřování kvůli "automatizaci": když vám algoritmus dá odpověď, přestanete se ptát, zda je správná. Nejdražší zaměřovací systémy na světě, poražené levnou elektronickou válkou a institucionální leností.
Vojáci v hotelech. Těla se vrací domů
Abstraktní jazyk strategické analýzy, poměrů nákladů a směny, zásob antiraket, časových harmonogramů nákupů může zakrýt, jak skutečný institucionální selhání vypadá na úrovni terénu. Vypadá to takto: třináct amerických vojenských základen na druhé straně zálivu je nyní ve zprávě New York Times popsáno jako "téměř neobyvatelné". Radary zničené. Komunikační uzly vyřazeny. Údržbářská zařízení byla vyprázdněna. Ubytování jednotek bylo opakovaně pod palbou. Tisíce amerických vojáků byly rozptýleny ze svých základen do hotelů, kancelářských budov a improvizovaných úkrytů po celých státech Perského zálivu. Íránský ministr zahraničí to výslovně označil jako používání civilistů v Perském zálivu jako lidských štítů, což je výčitka, která bolí, protože není zcela bez základu.
Tyto základny nebyly odolné vůči hrozbě, kterou Írán otevřeně sliboval po mnoho let. Profily útoků dronů a raket, které nyní učinily třináct zařízení bojově neúčinnými, nebyly překvapivé ani nové. Byly to přesně ty taktiky, které íránští proxies v regionu používali od roku 2019, které byly rozsáhle zdokumentovány v otevřených zdrojích a které byly v obranných hodnoceních označeny jako hlavní hrozba pro pevné americké základny v Perském zálivu. Základny nebyly opevněny proto, že opevnění neatraktivní infrastruktury nepřináší obranné zakázky, nevzbuzuje zájem Kongresu a neobjevuje se v náborových videích.
Reakce administrativy na tuto otázku byla poučná. Na sociálních sítích zveřejnila zrnité záběry z útoků, propletené s videoherními klipy a fotbalovými sestřihy a vytvářely obraz bezstarostné dominance. Současně vyvíjela tlak na společnosti zabývající se satelitními snímky, aby odložily zveřejnění snímků poškozených základen. Propast mezi propagandou a realitou, vojáci spící v hotelech, radarové systémy v troskách, letadlová loď poškozená požárem a vlekoucí se do Řecka na opravy, je sama o sobě symptomem institucionální nemoci. Vojenský establishment, který nemůže říct pravdu o svých ztrátách lidem, kterým slouží, není schopen se z nich poučit.
Mrtví si zaslouží být jmenováni. Major Jeffrey O'Brien, 45 let. Hlavní praporčík 3 Robert Marzan, 54 let. Kapitán Cody Khork, 35 let. Seržantka první třídy Nicole Amor, 39 let. Seržant první třídy Noah Tietjens, 42 let. Specialista Declan Coady, 20 let, posmrtně povýšen na seržanta. Zabil je dron, který stál méně než ojeté auto, na základně, která nikdy nebyla dostatečně bráněna proti hrozbě, která je zabila. Takto vypadá institucionální selhání, když dosáhne lidské úrovně. Není to rozpočtová položka. Ne zpoždění při nákupu. Šest rakví zahalených vlajkami z Des Moines v Iowě.
Bilion dolarů na špatné věci
Obranná průmyslová základna za tím vším se optimalizovala pro stabilní, dlouhodobé nákupy drahých, složitých systémů, nikoli pro rychlou výrobu levných, hromadně vyráběných munic. "Velká pětka" dodavatelů strávila poslední desetiletí vracením kapitálu akcionářům místo rozšiřování výrobních kapacit. Více než 54 % bilionového rozpočtu Pentagonu přichází do soukromých společností. Tyto společnosti vyrábějí mimořádné věci — jen jich není dost a rychle, za ceny, které dávají smysl v prostoru přesyceném drony.
Vysvědčení, které nikdo nechtěl číst
Heritage Foundation hodnotí každou pobočku podle tří os: kapacita, schopnost a připravenost. Její zjištění z roku 2026, na pozadí Epic Fury působí spíše jako analýza než akademické cvičení. Celkový verdikt: "jednoválečná síla" schopná udržet jeden velký regionální konflikt, ale vyčerpaná, hodnocena jako slabá nebo marginální ve většině větví a zdaleka se nepřibližuje "standardu dvou válek", který kdysi definoval americké strategické ambice.
Epic Fury to přesně potvrdila. Baterie THAAD byly staženy z Korejského poloostrova, aby udržely operace v Perském zálivu. Jižní Korea a Japonsko si toho všimly. Peking si toho rozhodně všiml. Armáda, která byla před začátkem války hodnocena jako slabá nebo okrajová, nyní bojuje proti jednomu a zároveň se snaží odradit dva další. Matematika nefunguje.
Postavený pro výbory, ne pro boj
Systém akvizic Pentagonu stále funguje na základě víceletých plánovacích cyklů v době, kdy se taktika dronů vyvíjí během týdnů a cykly elektronického boje rychleji, než dokáže jakýkoli časový rámec nákupu sledovat. Ministr Hegseth označil tuto kulturu za "zaostalou". Interní průzkumy z března 2026 jsou mnohem hmatatelnější: zaměstnanci ministerstva obrany popisují vrcholové vedení jako žijící ve "fantazijní zemi", odtržené od provozní reality, kterou jejich lidé skutečně prožívají.
Brigádní bojové týmy armády dostávají odpovídající vysoce intenzivní výcvik přibližně jednou za dva roky, po dobu deseti dnů. NSC byla v roce 2025 vyprázdněna přezkumy loajality. Plánovací proces, který měl zahrnovat válečné útoky íránských dronů, íránské minování průlivu a íránský "obranný nacionalismus", byl degradován ještě před dopadem první bomby. 90 % íránské raketové kapacity bylo [nevěrohodně, fakticky sotva 50 % - KD] zničeno. Írán stále bojuje. To je selhání v plánování, zakořeněné ve stejné institucionální hnilobě, kterou zachytily průzkumy, nikoli na bojišti.
Íránská strategie funguje. Naše nikoliv
Strategická porážka se hromadí, transakce za transakcí, až se účetní kniha stane nepopiratelnou. Íránská strategie v Epické zuřivosti byla konzistentní a ničivě jednoduchá: donutit Ameriku zaplatit v jejích nejdražších měnách — raketách, cenách ropy, strategickém přetížení a životech vojáků spících v hotelích — za co nejlevnější íránskou investici. Funguje to.
Hormuzský průliv je stále uzavřený. Dosaženo s námořními minami za několik tisíc dolarů a protilodními raketami, které učinily velké válečné lodě námořnictva příliš cennými a zranitelnými na to, aby operovaly uvnitř nejdůležitější strategické vodní cesty světa. Námořnictvo strávilo čtyřicet let stavbou větších, schopnějších a dražších lodí, které jsou naprosto nevhodné pro uzavřený, minami přeplněný záliv. Téměř žádné minolovky. Pobřežní bojová loď Littoral Combat Ship byla mechanickým a taktickým selháním. Regionální mocnost uzamkla globální energetické toky technologií starší než většina prarodičů našich námořníků. Nejdražší námořnictvo světa nemůže znovu otevřít dveře.
Nejhlubší selhání je, že by to nemělo být překvapením. Írán systematicky studoval americké slabiny — poměry nákladů a směny, úroveň zásob antiraket, mezeru v hledání min, selhání v opevnění základen, co se stalo na Ukrajině, když se levné drony střetly s drahým pancéřováním. Země, která žila pod sankcemi čtyři desetiletí, vedla zástupné války v regionu a byla v nepřetržité strategické soutěži se Spojenými státy po dobu čtyřiceti pěti let, nenarazila na účinnou strategii. Vybudoval si ji, záměrně, na tvrdé zkušenosti a hořké ztrátě. Amerika naopak ve stejných desetiletích budovala armádu optimalizovanou pro válku, kterou chtěla vést – slavný, vysoce technologický, krátký, rozhodující konflikt, místo vyčerpávající, levné, asymetrické války, kterou by na ni adaptivní protivník skutečně uvalil.
Strategický verdikt
Spojené státy prohrávají v Íránu, protože vybudovaly špatnou armádu, zásobily ji špatnými zbraněmi, nechaly své vojáky na neopevněných základnách čelit hrozbě, o které věděly, že přijde, a vyvolaly boj s nepřítelem, který je studoval pečlivěji než ony samy. Íránci jsou štíhlí, přizpůsobiví a vedou válku přesně přizpůsobenou americkým institucionálním slabinám. USA jsou tlusté, pomalé a stále čekají na válku, pro kterou byly navrženy. Šest vojáků z Des Moines v Iowě zaplatilo za tento neúspěch vlastními životy. Přijde jich víc, pokud někdo nebude ochoten upřímně se podívat na to, jak se tato instituce sem dostala.
