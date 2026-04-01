Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za březen 2026

1. 4. 2026

Vážení čtenáři,

po mém bědování minulý měsíc, že se v únoru nesebraly dostatečné finanční prostředky na honoráře pro naše redaktory, nám v březnu čtenáři vydatně pomohli a situace se podstatně zlepšila. Mnohokrát děkujeme. Dva  čtenáři nám opět přispěli velkou částkou 25 000 Kč, za což mnohokrát děkujeme, ale jako obvykle zdůrazňujeme, že tohle nemůžeme od lidí chtít, potřebujeme od většího počtu čtenářů částku kolem 200 Kč měsíčně.
Analýza přehledu finančních příspěvků za měsíc březen ve mně vyvolává obrovskou vděčnost: lidi nepřispívali pouze částkou 200 Kč, mnozí šli až na 1000 Kč, velmi si vážíme příspěvků lidí, kteří píšou, že víc nemají, ale posílají aspoň 77 Kč.

Opravdu velmi oceňujeme, že tolik čtenářů Britských listů si uvědomuje význam našeho deníku a lidi jsou ochotni ho finančně podpořit. Prosíme úpěnlivě, dodržujte tuto podporu i nadále. DĚKUJEME
 
Jan Čulík


V březnu  2026   jste nás podpořili částkou 115 371.46 Kč (v podstatě dvojnásobnou než v únoru!) , výdaje byly výdaje byly 113 542.50 Kč (protože některé zůstaly z února!) , zůstatek koncem března  byl 1 829.36    .  

Prosíme, v podpoře neustávejte. VELMI si vážíme vaší trvalé podpory. 

Apelujeme na čtenáře, aby nám každý měsíc poslali oněch dvě stě korun.  Prosíme všechny o pravidelnou podporu 200 Kč měsíčně.

Finančních příspěvků od čtenářů si nesmírně vážíme, víme velice dobře, jak špatně na tom mnozí občané v ČR jsou. A neomlouvejte se, že přispíváte (údajně) málo, vážíme si každé koruny.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno  zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. IBAN: CZ4455000000001001113917


Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně. 


Hospodaření OSBL za březen 2026


Zůstatek k dispozici Britským listům  28.2. 2026: 0.40  Kč



Příjmy:

Od sponzorů ............................................................115 371.46 

Výdaje

honorář (DV)..............................................................22 000 Kč

honorář (KD) .............................................................32 000 Kč

honorář (JR) ................................................................500 Kč

honorář (MM) ..............................................................1000 Kč

internet .........................................................................842.50 Kč

honorář FG za únor ...................................................15 000 Kč

honorář FG za březen ..................................................20 000 Kč

bankovní poplatek ............................................................200 Kč

honorář BK .......................................................................22 000 Kč



Výdaje celkem:...................................................... 113 542.50 Kč


Zůstatek k  31. 3. 2026    1 829,36  

Záznam spolku Občanské sdružení Britské listy u Městského soudu v Praze

Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy z let 2003-2022


