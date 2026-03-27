Pentagon začíná připravovat "rozhodující úder" na Írán
27. 3. 2026
Popisovali čtyři hlavní možnosti "rozhodujícího úderu", ze kterých by si Donald Trump mohl vybrat: vylodění vojsk na ostrově Charg, hlavním íránském exportním centru, nebo jeho blokáda; vylodění na ostrově Larak, který Íránu umožňuje udržet kontrolu nad Hormuzským průlivem: jsou zde bunkry, lodě a námořní drony určené k ničení lodí a min, stejně jako radary sledující provoz v průlivu.
Kromě toho se zvažuje dobytí strategického ostrova Abú Músa a dvou menších ostrovů na západním vstupu do průlivu ovládaných Íránem; blokování nebo zabavení lodí vyvážejících íránskou ropu.
Americká armáda také připravila plány na pozemní operaci hluboko na íránském území za účelem zabavení vysoce obohaceného uranu; alternativou by byly rozsáhlé nálety na jaderná zařízení, aby se Íránu odřízl přístup k těmto materiálům. Ve čtvrtek se novinář zeptal Trumpa v Bílém domě, jak plánuje získat kontrolu nad uranem, na což prezident odpověděl: "Jak se můžete vůbec ptát na takovou otázku a čekat odpověď? Je to prostě směšná otázka."
Trump je připraven poslat vojáky do Íránu, ale nespěchá tak učinit, částečně proto, že by to narušilo jeho cíl brzy ukončit konflikt, řekli lidé obeznámení s Bílým domem. Svým poradcům řekl, že chce válku ukončit v následujících týdnech. Trump se obává rostoucích ztrát mezi americkými vojáky, pokud válka bude pokračovat, uvedli představitelé.
Lidé blízcí prezidentovi varovali, že je často obtížné předvídat, jaká rozhodnutí učiní. Během konfliktu Trump váhal mezi podporou diplomacie a zesílením úderů, uvedli.
Trump ve čtvrtek řekl: "Oni [Írán] nás prosí, abychom uzavřeli dohodu. Nevím, jestli to zvládneme. Nevím, jestli jsme na to připraveni."
Podle některých amerických představitelů demonstrace drtivé vojenské síly posílí pozici USA v možných mírových jednáních, nebo jednoduše umožní Trumpovi prezentovat tuto situaci jako převahu USA a vyhlásit vítězství.
Podle zdrojů Trump zatím žádný ze scénářů nevybral a zástupci Bílého domu označují jakékoli pozemní operace za "hypotetické".
Kromě toho íránské jednotky také čekají na možný "rozhodující úder" ze strany Spojených států, včetně pozemní operace. Írán se připravuje na invazi amerických vojsk na Chargu, uvedly CNN zdroje obeznámené s americkou rozvědkou. Na ostrově byly vybudovány vícevrstvé obranné systémy a v posledních týdnech Teherán nasadil další vojáky, přenosné protiletadlové raketové systémy, protipěchotní a protitankové miny. Jsou instalovány podél pobřeží, aby zabránily vylodění amerických jednotek.
Zdroj v angličtině: ZDE
