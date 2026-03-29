Izraelská policie zabránila latinskému jeruzalémskému patriarchovi, kardinálu Pierbattistovi Pizzaballovi sloužit mši na Květnou neděli
29. 3. 2026
Izraelská okupační policie zabránila latinskému jeruzalémskému patriarchovi, kardinálu Pierbattistovi Pizzaballovi, který stojí v čele katolické církve, ve vstupu do kostela Božího hrobu, kde měl sloužit mši u příležitosti Květné neděle.
Israeli police block Latin Patriarch from Palm Sunday mass in Jerusalem https://t.co/SbUKIgzA1Y— BBC News (World) (@BBCWorld) March 29, 2026
Meloni: „Zabránit jeruzalémskému patriarchovi a správci Svaté země ve vstupu, zejména v den tak významného svátku pro víru, jakým je Květná neděle, představuje urážku nejen věřících, ale i všech společenství, která uznávají náboženskou svobodu.“
Israeli occupation police prevented the Latin Patriarch of Jerusalem, Cardinal Pierbattista Pizzaballa, Head of the Catholic Church, from entering the Church of the Holy Sepulchre to celebrate Palm Sunday Mass. pic.twitter.com/FUWWQ7AEDB— Quds News Network (@QudsNen) March 29, 2026
Vatikán si předvolal izraelského velvyslance „Yonatana Shuaie“ poté, co izraelská policie zabránila patriarchovi ve vstupu do Kostela Vzkříšení.
🇮🇹 Meloni: "Preventing the Patriarch of Jerusalem and the Custodian of the Holy Land from entering, especially on a solemnity as central to the faith as Palm Sunday, constitutes an offense not only to believers, but to every community that recognizes religious freedom" pic.twitter.com/kzbL9W44r4— European LibCon 🇪🇺🗽🦅 (@pl_european) March 29, 2026
JUST IN:
🇻🇦🇮🇱 The Vatican summons the Israeli ambassador to it, "Yonatan Shuai", after the Israeli police prevented the Patriarch from entering the Church of the Resurrection.
Rozšiřující se izraelské vojenské operace v jižním Libanonu si dnes vyžádaly život dalšího zdravotníka. Při útoku na sanitku v Bint Jbeilu zahynul záchranář. Kromě toho byl při útoku zničen zdravotnický sklad ve stejném městě.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil rozšíření izraelské invaze do jižního Libanonu.
Israel's expanding military operations in southern Lebanon have resulted in the death of yet another health worker today. A paramedic was killed in a strike on an ambulance in Bint Jbeil.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 29, 2026
Additionally, a medical warehouse in the same city was destroyed in an attack.
Prior to… pic.twitter.com/C58rPp0K3a
BREAKING: Israeli prime minister Benjamin Netanyahu has announced an expansion of Israel's invasion of southern Lebanon.— Sky News (@SkyNews) March 29, 2026
Sky's @sparkomat reports from Jerusalem.https://t.co/b5bJhXKeGf
Izraelská vláda pomocí Photoshopu dává novinářům vojenské uniformy, aby ospravedlnila jejich vraždění…
Read more ⤵️ https://t.co/DAbsXUc0cz— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 29, 2026
Izraelská armáda zabránila palestinským křesťanům opustit křesťanskou vesnici Taybeh tím, že zřídila kontrolní stanoviště a zablokovala výjezd z vesnice.
The Israeli government is photoshopping military fatigues on journalists to justify murdering them… https://t.co/7VWJWMAsFE— Omar Baddar عمر بدّار (@OmarBaddar) March 29, 2026
„To by mohlo vyvolat další vlnu vysídlení, která by se přidala k již tak milionu vysídlených osob.“
BREAKING: The Israeli army prevented Palestinian Christians from leaving the Christian village of Taybeh, setting up a checkpoint and blocking the village’s exit.— Ihab Hassan (@IhabHassane) March 29, 2026
Today is Palm Sunday—a day when many Christians travel to Bethlehem and other cities to attend prayers and religious…
Libanonská ministryně pro sociální věci Haneen Sayedová prohlásila, že další rozšiřování izraelské invaze do jižního Libanonu představuje porušení suverenity země
"This could bring on another wave of displacement on top of the already one million displaced."— Sky News (@SkyNews) March 29, 2026
Lebanese social affairs minister Haneen Sayed says Israel's further expansion of its invasion into southern Lebanon is a violation of its sovereignty.https://t.co/g3cMyymfqX pic.twitter.com/yqY7Z3phja
