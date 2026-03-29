Izraelská policie zabránila latinskému jeruzalémskému patriarchovi, kardinálu Pierbattistovi Pizzaballovi sloužit mši na Květnou neděli

29. 3. 2026

Izraelská policie zabránila latinskému patriarchovi v účasti na mši na Květnou neděli v Jeruzalémě Izraelská okupační policie zabránila latinskému jeruzalémskému patriarchovi, kardinálu Pierbattistovi Pizzaballovi, který stojí v čele katolické církve, ve vstupu do kostela Božího hrobu, kde měl sloužit mši u příležitosti Květné neděle. Meloni: „Zabránit jeruzalémskému patriarchovi a správci Svaté země ve vstupu, zejména v den tak významného svátku pro víru, jakým je Květná neděle, představuje urážku nejen věřících, ale i všech společenství, která uznávají náboženskou svobodu.“ Vatikán si předvolal izraelského velvyslance „Yonatana Shuaie“ poté, co izraelská policie zabránila patriarchovi ve vstupu do Kostela Vzkříšení.
