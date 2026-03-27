Channel 4 News: "Mírové rozhovory probíhají velmi dobře"
27. 3. 2026
čas čtení 24 minut
Moderátorka, Channel 4 News, pátek 24. března 2026, 19 hodin: Smrt Izraeli, smrt Americe. Skandují Íránci, zatímco otáčejí lodě v klíčovém Hormuzském průlivu. Amerika však stále tvrdí, že tato válka skončí během několika týdnů.
Rubio: "Jak ministerstvo obrany důsledně zdůrazňuje, v této operaci jsme v souladu s plánem nebo dokonce před ním a očekáváme, že ji zde v příslušnou dobu dokončíme, a to během několika týdnů, nikoli měsíců."
Moderátorka: Dobrý večer. Nutí Trumpa k dalšímu ústupku škrcení, které Írán uplatňuje na světovou ekonomiku? Americký prezident prodloužil lhůtu pro jednání o dalších 10 dní. A jeho ministr zahraničí říká, že nepotřebují pozemní jednotky, přičemž vyzdvihuje roli Británie při zajišťování znovuotevření Hormuzského průlivu. Na druhou stranu se ale zdá, že se na vyslání vojáků připravují. Jste zmatení? Nedivím se vám. A pokud bylo Trumpovým cílem stabilizovat ekonomickou situaci svým nejnovějším odkladem a povzbudit Írán, aby lodím umožnil průjezd průlivem, nezdá se, že by to fungovalo. Írán mu nevěří a trhy také ne. Dow klesá a cena ropy zůstává tvrdohlavě vysoká. Dnes večer také cena pohonných hmot dosáhla poprvé za dva roky 1,50 libry (45 Kč) za litr.
V íránské televizi se revoluční gardisté modlí uprostřed svých raket v podzemním tunelu. Státní propaganda, ano, ale také důkaz předvídavého plánování, díky kterému Írán v uplynulém měsíci pokračoval v boji, což činí americké vlastní plánování této války žalostně nedostatečným. Podle amerických zpravodajských úředníků byla s jistotou zničena pouze třetina íránských raket. Jejich anonymní briefing jak se zdá odporuje tvrzením Donalda Trumpa, že již zvítězil. Pentagon uvádí, že americké letecké údery zasáhly více než 10 000 cílů. Čím více však hlásá vojenské úspěchy, tím více riskuje, že to bude znít prázdně. Trumpův vlastní časový plán mu dává další dva týdny na ukončení této války. A na rozdíl od něj se Íránci nezdají být v žádném spěchu. U Hormuzského průlivu zaznívá obvyklé skandování „smrt Americe“ a „smrt Izraeli“. Ať to zní jakkoli prázdně, tento režim se raduje ze skutečného sevření, které má nad globální ekonomikou. Průliv je stále uzavřen pro většinu lodní dopravy, dnes byly mezi těmi, které se musely vrátit, i dvě čínské lodě. Denně se tak ztrácí asi 11 milionů barelů ropy. A dnes Írán ještě přitvrdil. Tento zpravodaj cituje Revoluční gardu, která upozorňuje, že průliv je stále uzavřen, přestože Trump prohlásil, že bylo povoleno proplout 10 pákistánským lodím. Zprávy ukázaly další tři lodě, které změnily kurz. Jasná zpráva, že průliv zůstává nejsilnější kartou Íránu, což americkému prezidentovi ponechává jen malou volbu. Buď sem vyslat vojáky, aby převzali kontrolu, nebo zahájit jednání o příměří. Dnes američtí spojenci tlačili na Marca Rubia ohledně tohoto příměří. Setkal se se svými protějšky z G7 ve Francii. Údajně jim řekl, aby počítali s dalšími dvěma až čtyřmi týdny bojů. A pokud někteří z nich vypadají bezvýrazně, no, o této válce s nimi z Ameriky moc nekonzultovali. Přesto Amerika očekává, že budou udržovat mír tím, že budou hlídkovat v Hormuzském průlivu. Rubio poděkoval Britům za jejich poválečné plánování, i když to je jistě nepředvídatelnost Donalda Trumpa, která tyto ministry zahraničí znepokojuje, zejména zprávy, že se chystá spíše eskalovat než ustoupit tím, že pošle do Perského zálivu dalších 10 000 amerických vojáků.
Rubio: "Jak ministerstvo obrany důsledně zdůrazňuje, v této operaci jsme v souladu s plánem nebo dokonce před ním a očekáváme, že ji zde v příslušnou dobu dokončíme, což je otázka týdnů, nikoli měsíců. A pokrok je velmi dobrý. Samozřejmě máme ještě co dělat. Musíme tu práci dokončit a dokončujeme ji. Všechny naše cíle můžeme dosáhnout s našimi pozemními jednotkami, ale vždy budeme připraveni poskytnout panu prezidentovi maximální volnost a maximální příležitost přizpůsobit se nepředvídaným okolnostem, pokud by nastaly."
Moderátorka: V Teheránu byl prezident Pezeškian natočen, jak vítá nakupující v supermarketu. V těchto dnech možná nemá na starosti nic moc, protože byl odsunut na vedlejší kolej poté, co se omluvil za útoky na sousedy Íránu. Kdo tedy velí? Nově zvolený nejvyšší vůdce se stále skrývá a předpokládá se, že je zraněn. A protože při leteckém útoku přišel o otce a další blízké příbuzné, pravděpodobně není v náladě na vyjednávání. Člověk si tedy klade otázku, jak daleko jsou takzvaná mírová jednání ve skutečnosti. Američané a jejich izraelští partneři stále bombardují Írán, zatímco Írán zasáhl dronem kuvajtský přístav. A Marco Rubio přiznává, že stále neví, kdo by byl íránským vyjednavačem, pokud by k těmto jednáním skutečně došlo.
Íránské revoluční gardy trvají na tom, že Hormuzský průliv zůstává uzavřen pro to, co nazývají nepřátelskou lodní dopravou, a to navzdory tomu, že, jak jste právě slyšeli, prezident Trump tvrdí, že souhlasili s průjezdem 10 ropných tankerů. Hormuzským průlivem obvykle prochází pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu. Ale téměř čtyři týdny poté, co Írán zahájil blokádu, je v Perském zálivu stále uvězněno až 2 000 obchodních plavidel s přibližně 20 000 lidmi na palubě.
Jak ukazuje tento graf, počet lodí, které proplouvají, prudce poklesl poté, co USA a Izrael 28. února začaly útočit na Írán, a zůstává neuvěřitelně nízký. To narušilo asi 1/3 globálních dodávek helia, které se používá k výrobě polovodičových čipů, a již to má dopad na technologické dodavatelské řetězce.
A toto úzké hrdlo vyhnalo ceny ropy nahoru, přičemž slova a příspěvky prezidenta Trumpa způsobují dramatické výkyvy. Jeho výrok z 10. března, že válka by mohla velmi brzy skončit, vyvolal pokles, stejně jako jeho příspěvek z pondělí, v němž oznámil pětidenní odložení svého plánu na zničení íránských energetických zařízení. Zdá se však, že nové desetidenní odložení, o kterém včera večer informoval, dnes trhy neuklidnilo.
A čím vyšší je cena ropy, tím lépe pro Írán. Bloomberg odhaduje, že v březnu vydělal na prodeji ropy kolem 139 milionů dolarů denně, což je nárůst oproti 115 milionům dolarů v únoru, což je významná podpora jeho válečného úsilí.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio také varoval, že Írán se může pokusit zavést mýtné pro lodě proplouvající Hormuzským průlivem, přičemž již existují zprávy o lodích, které za bezpečný průjezd platí miliony. Je zřejmé, že dnešní vývoj trhy neuklidnil. Náš reportér Kieran Moodley je ve Washingtonu, DC. Kierane.
Reportér: Ano, Anushko, dnes mluvil hlavně Marco Rubio. Donald Trump právě odletěl na Floridu a s novináři nemluvil. A jak říkáte, jeho nová 10denní lhůta trhy ani ceny ropy příliš neuklidnila. Zdá se tedy, že trhy už nevěří těm kouřovým clonám, které Bílý dům v souvislosti s touto válkou předvádí. A to je celkem pochopitelné. Vzpomeňte si na loňský červen, kdy Donald Trump řekl, že si dá dva týdny na rozmyšlenou, zda bombardovat íránská jaderná zařízení, a o tři dny později to udělal.
Víme, že americké jednotky míří do regionu, a víme, že je tu víkend, a právě tehdy, když jsou trhy zavřené, má Donald Trump rád tyto vojenské intervence. Takže panuje velká skepse a obavy ohledně, jak říkáte, Hormuzského průlivu. Marco Rubio hovořil o možném zavedení mýtného systému a chtěl, aby země jako Británie zasáhly a zabránily tomu. Toto řekl Marco Rubio ve Francii.
Rubio: "Jednou z bezprostředních výzev, kterým budeme čelit, je Írán, který se může rozhodnout, že chce zavést systém mýtného v Hormuzském průlivu. To je nejen nelegální, ale také nepřijatelné a nebezpečné pro celý svět. A je důležité, aby svět měl plán, jak tomu čelit. Spojené státy jsou připraveny být součástí tohoto plánu. Nemusíme tento plán vést, ale rádi se na něm podílejeme. V sázce je však mnoho, a to nejen pro země G7. V sázce je mnoho i pro země v Asii a po celém světě, které by se měly na tomto úsilí významně podílet."
Moderátorka: A Marco Rubio také hovořil o ukončení této války během dvou až čtyř týdnů. Kierane, jak realistické to je?
Reportér: No, ano, je to realistické, a měli bychom být stejně skeptičtí jako trhy, pokud jde o tento časový rámec? Myslím tím, že když se podíváte na ten časový rámec dvou až čtyř týdnů, o kterém hovoří Marco Rubio, tak to tak nějak zapadá do vlastního harmonogramu Donalda Trumpa. Pamatujte, že na konci dubna sem přijede král Karel. A nemyslím si, že by Donald Trump chtěl, aby tato válka pokračovala, zejména vzhledem k tomu, že v souvislosti s tímto konfliktem tolik kritizoval britskou vládu. Poté v polovině května zamíří Donald Trump do Pekingu na setkání s Si Ťin-pchingem. Takže ten dvou- až čtyřtýdenní termín do jisté míry zapadá do harmonogramu Donalda Trumpa. Mohli bychom tedy být ohledně toho dvou až čtyřtýdenního období poněkud optimističtí, ale jen proto, že to může být doba, kdy chtějí válku ukončit. To neznamená, že víme, jak to skončí, jak bude vypadat mír, jak bude vypadat příměří. A to je tedy zcela jiná záležitost, pokud jde o to, co se stane dál v této válce a tento víkend, abychom viděli, co udělá Donald Trump dál.
Moderátorka: Děkuji, Kierane. Nyní se ke mně připojila Wendy Shermanová, která byla náměstkyní ministra zahraničí USA za prezidenta Bidena a vedoucí vyjednavačkou při uzavření jaderné dohody s Íránem v roce 2015. Wendy, děkuji, že jste se ke mně připojila. Byla jste vyjednavačkou na nejvyšší úrovni. Dokážete z toho, co říká Donald Trump, vyvodit strategii této administrativy?
Wendy Sherman: Děkuji za pozvání, Anushko. Myslím si, že naše armáda je úžasná a velmi silná. Ale domnívám se, že se jedná o sérii taktických kroků bez celkové strategie. Prezident mnohokrát změnil cíle. Pokaždé, když promluví, není jasné, kam směřujeme. Včera, když se konala schůze kabinetu, zdálo se, že jde hlavně o to zajistit, aby Írán nikdy neměl jaderné zbraně, a to i poté, co prezident po útocích v rámci operace Midnight Hammer prohlásil, že zničil všechna jaderná zařízení. Pro americký lid je tedy velmi nejasné, jaký je zde cíl a jak budeme měřit konec této války. Ano, je dobré slyšet ministra Rubia říkat, že k dosažení cílů, ať už jsou jakékoli, nebudou zapotřebí pozemní jednotky. Ale pro nás všechny je velmi znepokojivé, že prezident nasadil a vyslal do regionu tolik mariňáků, tolik námořníků, tolik lodí. A expediční jednotky mariňáků se obvykle do regionů nevysílají, pokud nemají v úmyslu zasáhnout. Možná je to tedy pro případ nouze, ale je to sakra drahá nouze.
Moderátorka: Myslím, že by to mohl nazvat diplomacií dělových člunů, kdy jednou rukou podáváte olivovou ratolest a druhou připravujete jednotky na to, co by mohlo přijít, v podstatě abyste donutili Íránce k dohodě. No, znáte Íránce. Co si o tom budou myslet?
Wendy Sherman: Myslím, že část problému spočívá v tom, že prezident Trump, Steve Witkoff a Jared Kushner, kteří byli původními vyjednavači snažícími se o dohodu, Írán celou dobu špatně chápali. Je to kultura odporu a odolnosti. Na takový útok se připravovali roky. Takže na to byli připraveni.
Dnes vyšla zpráva, že americká armáda, jakkoli je to spektakulární, zničila pravděpodobně jen 1/3 íránských zásob raket. Vidíme, že Írán pokračuje v používání raket, dronů a asymetrických zbraní, a to jsme ještě ani neviděli, jak se do této války zapojili Húsíové, jeden z jejich spojenců. Všichni čekají, zda se skutečně zapojí, zda se skutečně objeví snahy dostat věci přes Rudé moře namísto Hormuzského průlivu. Je tu tedy ještě mnoho věcí, které se mohou odehrát.
A jedna věc, kterou bych chtěla, aby vaši diváci pochopili, je, že část reakce akciového trhu není způsobena pouze nejistotou ohledně cen ropy a války, ale také nejistotou našich pracovníků na amerických letištích, protože v Kongresu nemáme dohodu o jejich výplatách. To vedlo k velmi dlouhým frontám během jarních prázdnin, velikonočních prázdnin a prázdnin po volbách.
Moderátorka: Říkáte to proto, že Írán odvádí Trumpovu pozornost od domácích problémů?
Wendy Sherman: Myslím, že on, myslím, že Trump se snaží odvést pozornost od domácích problémů tím, že vede tuto válku, což je tak trochu odporná myšlenka. Myslím, že v tomto případě je válka velmi reálná. Už jsme přišli o nejméně 13 amerických životů. Civilisté v celém regionu, včetně Íránu, právě ti demonstranti, o kterých prezident Trump zpočátku říkal, že je podpoří, se zdají být nyní odsunuti stranou a už není cílem pomáhat lidem v Íránu získat svobodu a budoucnost.
Moderátorka: A víte, mluvila jste o tom, že možná nezničili rakety tak moc, jak si možná mysleli. Ale předpokládejme, že Írán na konci tohoto konfliktu zničí své rakety a omezí jaderné kapacity. Jaké budou podle vás jejich motivy na konci tohoto konfliktu? Jak moc budou podle vás odhodláni mít v budoucnu jaderný odstrašující prostředek?
Wendy Sherman: Bohužel si myslím, že jednou z věcí, ke kterým v důsledku této války došlo, je to, že v Íránu máme radikálnější, mnohem tvrdší režim. Možná jsou slabší kvůli všem těm úderům zaměřeným na vedení, kvůli účinným úderům proti raketám, jejich námořnictvu a dalším kapacitám. Nicméně znalosti nelze vybombardovat. Vědí, jak své rakety znovu postavit. Určitě stále mají své drony. K zásobám obohaceného uranu, i když jsou pohřbeny pod troskami, by se Íránci časem mohli dostat. A určitě mohou obnovit svůj jaderný program, protože vědí, jak provést celý jaderný palivový cyklus. A v důsledku dekapitace máme Islámskou revoluční gardu a jednotky Quds, které mají nad Íránem skutečnou, téměř absolutní kontrolu.
Moderátorka: Tak kde si myslíte, že to skončí? Co si myslíte, že se stane? Co byste dělala teď, kdybyste vyjednával?
Moderátorka: No, vůbec bych se tam nedostala. Jsem přesvědčena, že jsme měli zůstat u původní jaderné dohody. Ne že by Írán byl dobrý režim. To není. Že by měli mít moderní rakety. To by neměli. Neměli by financovat své proxies a neměli by masakrovat vlastní lid. Ale výsledkem důsledků války je uzavření Hormuzského průlivu. Před válkou byl otevřený. Doufám tedy, že prezident usoudí, že už napáchal dost škody na to, aby mohl prohlásit vítězství a ukončit to, možná s pomocí viceprezidenta Vance, protože si nemyslím, že Steve Witkoff a Jared Kushner jsou už vůči Íránu důvěryhodnými nebo účinnými vyjednavači. Možná viceprezident najde cestu vpřed a zajistí, že Hormuzský průliv bude jednoho dne znovu otevřen pro všechny, kteří ho chtějí využívat.
Moderátorka: Wendy Shermanová, moc vám děkujeme, že jste byla s námi. Zde v Británii ministryně zahraničí řekla, že Írán nemůže držet globální ekonomiku jako rukojmí kvůli Hormuzskému průlivu, zatímco dříve šéf britských supemarketů ASDA uvedl, že u jejich čerpacích stanic došlo k dočasnému nedostatku, a později dodal, že všechny jejich čerpací stanice dostávají normální dodávky. Naše korespondentka Amelia Jen je ve Westminsteru. Amelie.
Reportérka: Ta slova, „dočasný nedostatek“, pochopitelně před chvílí vyvolala trochu poplachu, ale ve skutečnosti dále uvedl, že to postihlo jen sem tam nějakou čerpací stanici a že to bylo způsobeno lokálními výkyvy v poptávce, které se již zpomalují. Mluvčí poté potvrdil, že k žádnému nedostatku nedošlo a že všechny stanice fungují normálně. Poté jsem kontaktovala supermarkety, prodejce pohonných hmot a organizace, které je zastupují, a ti uvedli, že zásobování je stabilní, takže jediným bezprostředním rizikem se zde jeví možnost panických nákupů. Vláda ze své strany velmi zdůrazňuje a opakuje, že zásobování pohonnými hmotami je zde diverzifikované a odolné. Uvádí, že většina naší ropy pro výrobu benzínu pochází z Norska a Ameriky a pouze 7 % naší nafty pochází ze Středního východu. Přesto šéf Shellu na začátku tohoto týdne uvedl, že pokud zůstane Hormuzský průliv uzavřený, mohlo by to mít dopad na dodávky nafty v Evropě v příštím měsíci a později i na benzín. Dopad války na ceny u čerpacích stanic je nevyhnutelně výrazný. Cena benzínu dnes poprvé za dva roky překročila 1,50 libry (45 Kč) za litr. A to je pro vládu skutečný důvod k obavám, protože před místními volbami klade snížení životních nákladů do centra svého poselství veřejnosti.
Moderátorka: Amelie, děkuji. UNICEF nyní uvádí, že v Libanonu bylo v důsledku bojů vysídleno více než 370 000 dětí, přičemž 121 jich bylo zabito. Zároveň Izrael oznámil, že má významné plány na pokračování své vojenské operace v jižním Libanonu, přičemž uvedl, že chce zásadně změnit bezpečnostní situaci. Naši zahraniční korespondenti Secunder Khermani a jeho tým byli pozváni, aby doprovázeli vatikánského vyslance do křesťanských vesnic Kalkaba, Majaoun a Kalaya. Nacházejí se pouhých pět kilometrů od libanonské hranice s Izraelem. Vesnice v těchto oblastech byly vyzvány k evakuaci a přístupové cesty jsou přísně omezeny.
Reportér: Jsme na cestě do válkou zničeného jižního Libanonu. Doprovázíme konvoj charitativních organizací vedený papežským vyslancem v této zemi. Projíždíme bujnou zelenou krajinou, která se zotavuje z následků silných izraelských leteckých útoků, abychom se dostali k řadě izolovaných křesťanských komunit u hranic. Navzdory letadlům nad hlavami jsou ve vesnici Kaleia úsměvy a květiny. Uvnitř kostela se koná speciální mše. „Jsi naše bezpečí a naše naděje,“ zpívají na počest Panny Marie. „Jsi naše hrdost a naše útočiště.“ Jižní Libanon je převážně obýván šíitskými muslimy. Ale tyto křesťanské komunity zde žijí již po staletí. Nyní izraelská armáda, která bojuje proti Hizballáhu, nařídila všem, aby region evakuovali. Lidé zde uvízli uprostřed války, do které se nechtějí zapojit.
Jaký je zde v současné době život?
Muž: "Slyšíte to? Takový je teď život. To je zvuk explodujících raket.
Jo, pokračujte. To je bomba. To je bomba. Pořád to bum, bum, bum. Lidé mají obrovský strach. To jsou pravděpodobně rakety a systémy protivzdušné obrany.
Reportér: Křesťanské komunity byly z velké části ušetřeny izraelských útoků, i když zdejší kněz byl zabit při izraelském dvojitém úderu na začátku tohoto měsíce. Hlavním zájmem vesničanů je nyní udržovat si odstup od bojovníků Hizballáhu.
Muž: Všichni muži zůstávají dlouho vzhůru, aby hlídali. Bojíme se, že by Hizballáh mohl přijít a umístit sem rakety, protože Izraelci řekli, že pokud dojde k útokům, budou útočit zpět.
Reportér: Navzdory nebezpečí kolem sebe jsou mnozí zde odhodláni zůstat ve svých domovech. Tato vesnice se opravdu nachází přímo uprostřed tohoto konfliktu, jen asi 5 km tím směrem je Izrael a po celý den jsme slyšeli jak příchozí, tak odchozí palbu. Právě vykládají pomoc na asi měsíc, protože si nejsou jisti, jak dlouho zde budou silnice otevřené, i s vojenským doprovodem.
Izraelský hněv se zaměřuje na pohraniční komunity ovládané šíity, které jsou nyní zcela ničeny. Toto je vesnice Taiba, natočená dronem Hizballáhu, který míří na izraelský tank. Izraelská armáda tvrdí, že zde ničí infrastrukturu Hizballáhu, ale Izrael masově ničí domy a civilní budovy, stejně jako to udělal v Gaze.
Cestujeme do další křesťanské vesnice. Panuje zde pocit vzdoru a hrdosti na vlastní místní identitu. Ptám se paní, jestli tu chce zůstat. Ano, říká. I když mám byt v Bejrútu. Je to naše země, říká. Naše země a já ji nechci opustit. Někteří v Libanonu vidí Hizballáh jako legitimní odpor. Mnozí zde je obviňují z ostřelování Izraele.
"My tuhle válku nechceme, ale oni se nás neptali a ignorují náš názor. Modlíme se v tichosti, usilujeme o mír, teď pracujeme doma, přežíváme, ale uvnitř jsme mrtví. Věřte mi, uvnitř jsme mrtví."
Reportér: Izrael říká, že má v úmyslu zabrat tato města a mnohem více v rámci toho, co nazývá bezpečnostní zónou. V minulosti okupoval jižní Libanon téměř dvě desetiletí. Nyní opět leží osud těchto komunit v rukou jiných.
Toto je země mnoha různých vyznání, mnoha různých pohledů, a tato válka tyto vnitřní rozdíly naprosto vyostřuje. Zhruba pětina celé země byla nyní donucena opustit své domovy. Drtivá většina z nich patří k šíitskému obyvatelstvu. A mnoho šíitů v jižním Libanonu nadále trpí izraelskými útoky, a to i poté, co mělo před zhruba 18 měsíci přinést konec poslední vlně bojů příměří.
Mnozí z nich samozřejmě doufají, že tato válka neskončí obnovenou izraelskou okupací, ale že nakonec posílí pozici Hizballáhu. Jiní se obávají, že jih Libanonu je stále více odříznut, přičemž podle Organizace spojených národů je tam nyní kvůli cíleným útokům Izraele na mosty spojující tuto oblast se zbytkem země izolováno asi 150 000 lidí.
610
Diskuse