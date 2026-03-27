Žhářský útok v Pardubicích: nejen útok na továrnu
27. 3. 2026
Fašismu je třeba se postavit čelem. Než nás všechny sežere
Obyčejný fašismus Název známého sovětského filmu Michaila Romma mě napadl okamžitě poté, co jsem viděla hysterii na sítích po zveřejnění žhářského útoku v Pardubicích 20.3. Bez sebemenších důkazů, bez jakékoliv znalosti situace, se začali pravicoví - možná že spíš ultrapravicoví, ačkoliv část z nich víceméně kvůli byznysu a ne z přesvědčení - aktivisté - strefovat do feministického projektu Druhá směna, do studentů humanitních studií, lidí, kterým vadí vyvražďování v Gaze, na Západním břehu, v Íránu a v Libanonu, do LGBTI+ a zejména trans osob, do Arabů, Egypťanů, Palestinců, voličů levice, demonstrantů všeho druhu a dokonce do Nadace Rosy Luxemburg, která má tu smůlu, že nese jméno po slavné levicové političce.
Rosa Luxemburg sice byla antifašistka židovského původu, ale to těm polovzdělaným trollům vůbec nepřekáží - vidí její jméno a už vytahují levičáctví a "Rusáky." A stejně polovzdělaný dav jim na to naskakuje; co na tom, že je po ní pojmenovaná nadace v Rusku nežádoucí. Lidé jako někdejší prezidentský podcaster Půr její jméno ani neumí správně napsat, ale mají jasno. Přičemž Půr sám se přiznal, že jeho tzv. konzervatismus je jen kalkul. Čí to byl vlastně nápad, že tento pročínský hybridní novinář a ideolog měl dělat pravidelné podcasty s prezidentem? A proč to tak rychle skončilo?
Pryč s advokáty
Dalším obětním beránkem ve žhářské kauze se stal Pavel Čižinský za to, že se ujal role advokáta jednoho z podezřelých. Prostě vypuklo tažení nejen proti studentům, proti feministkám. proti zahraničním nadacím a proti levici en bloc, ale dokonce i proti advokátům! Snad se nebude muset nakonec odstěhovat jako advokát Leopolda Hilsnera, kterého Češi věřící v pověry o židovských rituálech vyštvali do Vídně. Dřív se věřilo na macesy z krve křesťanských panen a dnes pro změnu na miminka pečená v troubě a s uřezanými hlavami. Tento hoax šířila dokonce i velvyslankyně Kuchyňová-Večeřová, jejíž manžel je bezpečnostním expertem a bývalým zpravodajským důstojníkem z CEVRO Univerzity. Dodnes se za něj neomluvila. Holt chybí tu nějaký nový Masaryk a Miki Minář, který celou genocidu úspěšně vytěsnil a pozval na podium přední sionistku Hanu Kubátovou, to taky nebude. Pokud stále tápáte nad tím. co to je sionismus, doporučuju potomka rabínů Pavla Baršu, který o něm mluví jako o posledním východoevropském etnickém nacionalismu. Ale to je jen pro chytřejší lidi, kteří tuší, že svět je složitý. Nic pro absolventy CEVRO.
Útok na halu
K útoku na tovární halu se přihlásila podzemní propalestinská skupina The Earthquake Faction .Všichni tři podezřelí jsou nyní ve vazbě a hrozí jim prý až výjimečný trest. Přitom ani nevíme, jestli jde o terorismus, žhářství, obecné ohrožení, poškození cizí věci, úmyslné poškození, či účast na organizované skupině. Nevíme o motivacích ani pozadí vůbec nic, ale máme okamžitě jasno, že pokud bude ve hře terorismus, jde o 12-20 let, případně doživotí. Těm, kteří před věznicí volali We love you! a Free Palestine! by čeští milovníci Trumpa, Kirka, ICE a vraždění tmavějších lidí uštědřili nejraději trest smrti. Ještěže je alespoň přítomná PČR pod vedením mlátičky z pohotovostního pluku prolustrovala, takže si teď můžou lámat hlavy nad tím, zda jsou ta hesla trestná.
Odpor ke žhářství
Ráda bych zde něco řekla. Jakkoliv nesouhlasím s jakýmkoliv poškozováním cizích věcí a žhářství se mi příčí, protože mi příliš připomíná upalování dětí a lidí zaživa v Gaze a na Západním břehu a v osvětimských pecích, to, že někdo podpálí tovární halu, je mnohem méně škodlivé, než to, že někdo přihlíží smrti 20 000 dětí v Gaze a dalších tisíců na Západním břehu, v Libanonu a v Íránu, nebo že podporuje vyhánění milionu lidí v Libanonu, útok na íránskou školu, kde zemřelo přes 150 lidí včetně mnoha dětí a další svinstva.
Kde jste byli vy všichni svatouškové a pokrytci, kteří se nyní hromadně pohoršujete nad požárem, když izraelská armáda rozstřílela v autě 335 nábojnicemi z velmi blízké vzdálenosti plačící šestiletou Hind Rajab? Kde jste byli, když IDF odpojovala novorozence od inkubátorů a přejížděla lidi spící na zemi poblíž nemocnic, házela na ně bomby a rakety a úmyslně střílela děti do hlav a do srdce, jak o tom psal mj. Guardian? Psal o tom někdy Zrno v Aktuálně? Kde jste byli, když židovský americký lékař popisoval, jak IDF svázala dvě děti a zaživa je pohřbila do země? Už mám toho pokrytectví plné zuby!
Děsivý příběh malé Hind
S Hind Rajab už žiju dva roky, kdy na ni myslím a kdy jsem napsala knihu pro děti, aby se na její osud, nezapomnělo, stejně jako na Anne Frankovou. Mezitím se z rozhlasu Vltava dozvídám od Alice Aronové, prosionistické agitátorky, že film o ní je jen taková politická agitka. Tam kde normální člověk nedokáže potlačit dojetí, se psychopati posmívají. Mezitím Bezpečnostní analytička Orit Perlov píše na X, že by se Izrael měl soustředit na zlikvidování dětí vysokých úředníku v Libanonu a v Íránu tak, jako to už udělal v Gaze. To by se Aronové mohlo líbit.
Tmavé a tmavější děti
Před 25 lety jsem napsala knihu pro děti Bubu, která je v čítance jako doporučená kniha proti rasismu a podle ní jsem pak natočila film a napsala další knihu. Hlavního hrdinu, chlapce s nejasnou romsko-africkou identitou sousedky tituluji „ty jedno žídě“. Kde jste byly vy anonymní internetové močky, co mi píšete na FB, že jsem protižidovská aktivistka, když jsem celý život mapovala filmy, podcasty a vzpomínkami holocaust? Když jsem spolupracovala na filmu a sbírala s Otou Krausem, spoluautorem vůbec první knihy o Osvětimi na světě, vzpomínky, jako těhotná, protože nikdo jiný to nechtěl poslouchat?
Obyčejný fašismus se na nás už zase řítí
Jeho cílem budou jako vždy intelektuálové, studenti, mladí lidé, levice, umělci, LGBTI+, ekologové, cyklisti, ochránci zvířat, menšiny, muslimové, vegani, děti a ženy. ODS v čele se Sašou Vondrou, který se ze své nenávisti k cyklistům a vegetariánům mnohokrát vyznal. Má syna, který jde nyní v jeho stopách a na Twitteru rozfoukává nenávist, když píše o Pavlu Čižinském. že je dobytek a zrůda.
Advokáty to klidně může začít, stačí se inspirovat osudy žen v kauze Epstein Files. Dcera izraelské ministryně pro osidlování Shoshana Strook, která své rodiče obvinila ze sexuálního zneužívání napsala, ze nechce spáchat sebevraždu a krátce poté, v pulce března byla nalezená mrtvá. Podobnost s dívkami které usvědčily Epsteina čistě náhoda. Některé oběti si prostě nemohou dovolit drahého advokáta a postavit se ministryni Netanjahuovy vlády, Trumpovi, nebo princi Andrewovi. Když jsem tu o fašismu před lety začala psát, když jsem psala, že Fiala obdivuje Trumpa s Orbánem a fotí se v Maďarsku u plotu proti uprchlíkům, čtenáři byli rozčilení. Podobně jako když jsem nyní psala, že Netanjahu radí Maďarům volit Orbána. Za to , co tito lidé říkají, opravdu nemohu. Jediné, co mohu, je zveřejnit to. Fašismu je třeba se postavit čelem. Než nás všechny sežere.
