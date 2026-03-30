Rusko už na Česko útočí, jen to není válka, jakou známe
30. 3. 2026 / Fabiano Golgo
Západní vlády a zpravodajské služby zdokumentovaly systematickou kampaň ruských hybridních operací zaměřených na evropskou kritickou infrastrukturu. Metodou není dělostřelectvo. Je to žhářství, sabotáže, rušení GPS, interference s podmořskými kabely, kyberútoky na energetické a vodohospodářské systémy, DDoS útoky na vládní a dopravní sítě, atentáty na podnikové manažery, dezinformace a zbraňové využívání migrace. Jak dokumentoval Institut pro strategická studia (IISS), Rusko vede na evropské půdě de facto nekonvenční válku, jejímž cílem je destabilizovat vlády, rozlomit podporu Ukrajině a oslabit kolektivní odhodlání Západu — a to vše při zachování věrohodné popíratelnosti a pod prahem, který by aktivoval článek 5 Severoatlantické smlouvy.
Proruské hacktivistické skupiny s názvy jako SECT0R16, Z-Pentest, Z-Alliance nebo Infrastructure Destruction Squad se přihlásily k průnikům do bioplynových stanic, hydroelektráren, přístavních logistických platforem a průmyslových sítí SCADA v Německu, Francii, Itálii, Polsku a Rumunsku. V jednom ilustrativním incidentu hackeři napojení na Rusko pronikli do řídícího systému veřejné kašny v nizozemském městě — ne proto, aby způsobili okamžitou škodu, ale aby systémy prozkoumali a zmapovali pro případné budoucí sabotáže. V roce 2025 si skupina Z-Pentest připsala přístup do interních systémů českého hypermarketu, údajně jako odvetu za českou podporu Ukrajiny.
Nizozemská rozvědka varovala počátkem roku 2026, že ruská ochota riskovat od roku 2024 měřitelně vzrostla a Kreml projevuje větší ochotu přijmout fyzické škody i ztráty na životech v důsledku eskalace hybridních taktik. Samotné NATO označilo úroveň sabotážních hrozeb v roce 2025 za „rekordní." Český NÚKIB identifikoval Ruskou federaci a Čínskou lidovou republiku jako nejaktivnější státem sponzorované aktéry kybernetických hrozeb namířených proti českým systémům.
Rusko neplánuje provalit tanky přes Moravu. Již bojuje — způsoby, jimž F-35 ani tanky Leopard nedokáží čelit.
Válka na Ukrajině přinesla nejdůležitější vojensko-technologické lekce za celou generaci a žádná není jasnější než primát bezpilotních systémů. Ukrajina — z nutnosti, vynalézavosti a ve velkém měřítku — se stala možná přední dronovou velmocí světa. Počátkem roku 2025 ukrajinskě síly vyráběly přibližně 200 000 FPV dronů měsíčně, s ročními výrobními cíli až 5 milionů kusů. Tyto levné, jednorázové a síťově propojené platformy způsobily odhadovaných 80 % ruských ztrát na bojišti.
Dmytro, ukrajinský kamarád, který po zranění opustil válečnou zónu, řekl, že sice nikdy neviděl skutečný ruský tank, ale každý den musel čelit útokům dronů. A právě dron ho zasáhl do nohy.
Nákladová asymetrie je revoluční. Dron FPV za 500 dolarů dokáže zničit tank za 3 miliony dolarů. Roj komerčně dostupných kvadrokoptér, upravených a zasíťovaných, může zahltit vzdušnou obranu navrženou k zachycování pilotovaných letadel. Bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj prohlásil v dubnu 2025 bez příkras: rusko-ukrajinská válka „zcela změnila povahu vedení války" a budoucí konflikty vyhrají země, které dají přednost dronům, elektronickému boji a umělé inteligenci.
Vývoj se urychluje. Ruské útočné drony Šáhid — zpočátku jednoduché platformy navigované GPS — nyní zahrnují cílové systémy s umělou inteligencí, čipy Nvidia pro autonomní rozhodování a mezidronovou komunikaci umožňující koordinaci útoků. Mezi lednem 2024 a srpnem 2025 se měsíční počet vypouštěných šáhidů proti Ukrajině zvýšil více než desetinásobně. Ukrajinští obránci naopak vyvinuli sofistikované protidronové systémy, rušičkové sítě a dokonce FPV drony vedené optickým vláknem, jež jsou vůči prostředkům elektronického boje imunní.
Poučení není, že tanky a letadla jsou zastaralé — kombinovaný boj si zachovává svůj význam. Poučení je, že jakákoli seriózní obranná strategie v roce 2026, která nepokládá bezpilotní systémy, elektronický boj a autonomní platformy za svůj střed, zásadně nepochopila tuto chvíli.
Moderní konflikty s rovnocenným nebo téměř rovnocenným protivníkem, jakým je Rusko, se stále více odehrávají v takzvané „šedé zóně" — operace pod prahem otevřené války, ale nad prahem běžné mírové konkurence. Rusko rozvinulo tuto metodiku do podoby doktríny, prováděné prostřednictvím kombinace vojenské rozvědky (GRU), FSB a rozptýlené sítě kriminálních proxy aktérů a najatých místních, kteří zachovávají moskevskou popíratelnost.
Operační repertoár je široký a sofistikovaný. Rušení GPS z ruské enklávy Kaliningradsko narušilo baltské letectví a námořní navigaci. Zásilky s výbušninami byly směrovány přes logistické uzly EU jako test bezpečnosti leteckého nákladu. Zmařený atentát v roce 2024 cílil na generálního ředitele Rheinmetallu, největšího německého výrobce zbraní. Koordinované žhářské kampaně zasáhly podniky napojené na Ukrajinu ve Velké Británii, obchodní centrum ve Varšavě (kde shořelo přes 1 000 obchodů) a prodejnu IKEA ve Vilniusu. Ruské válečné lodě — včetně tzv. „stínové flotily" — byly zdokumentovány při mapování podmořských kabelů a podmořské infrastruktury v Severním moři, Irském moři a Baltském moři. Jediné plavidlo napojené na Rusko prý neslo senzory schopné monitorovat pohyby ponorek NATO.
Tyto operace sdílejí společnou architekturu: jsou levné na provedení, těžko přičitatelné, navržené tak, aby způsobily nepřiměřené ekonomické a psychologické náklady, a kalibrovány tak, aby nevyprovokovaly vojenskou reakci. Kognitivní válka — formování toho, jak obyvatelstvo a vlády vnímají hrozby a vlastní odhodlání — je pro tuto strategii klíčová. Podle předsedy vojenského výboru NATO vydává Rusko na kognitivní válečné operace přibližně 2 miliardy dolarů ročně.
Nic z toho nevyžaduje přítomnost ruské armády na českém území. Útočná plocha je celá česká občanská společnost: elektrická sít', vodovodní systémy, finanční sítě, dopravní infrastruktura, politické informační prostředí a sociální soudržnost. Zde bude svedena příští bitva o českou bezpečnost.
Zde se strategická argumentace stává skutečně vzrušující — a skutečně naléhavou.
Česko je každým rozumným měřítkem jedním z technicky nejvyspělejších středně velkých národů v Evropě. Jeho IT sektor se řadí na jedenácté místo v Evropě s celkovou hodnotou přibližně 3,9 miliardy eur a stabilním ročním růstem. Světoví technologičtí giganti — Microsoft, Amazon, IBM, Cisco, Red Hat, SAP, Deutsche Telekom, Oracle — zde zřídili významná pracoviště, přitahovány hustotou technického talentu, relativně nízkými náklady a vysoce vzdělanou pracovní silou. České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) každoročně produkuje tisíce absolventů inženýrských oborů. Brno, přezdívané české Silicon Valley, je domovem kvetoucího shluku softwarových a hardwarových společností.
Konkrétně v kybernetické bezpečnosti Česko hraje výrazně nad poměry své váhy. Avast — jedna z nejrozšířenějších antivirových platforem světa — byla založena v Praze. AVG, další globálně významná bezpečnostní společnost, má rovněž české kořeny. V poslední době se rodí nová generace kybernetických startupů: IP Fabric, Ellio Technologies a desítky dalších, přičemž investiční fond Presto Tech Horizons se zaměřuje přímo na obranné a dvojužitelné technologické startupy. Jen za poslední tři roky bylo v České republice založeno 26 kybernetických startupů a sedm obranných a dvojužitelných startupů. Podle odvětvové analýzy se Česko řadí vedle Polska jako nejpokročilejší ekosystém kybernetické bezpečnosti ve střední a východní Evropě.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se rozrostl v jednu z mezinárodně nejaktivnějších agentur tohoto druhu v regionu. V březnu 2026 hostil NÚKIB summit NATO Cyber Champions Summit, který sdružil zástupce všech spojenců NATO a klíčových indo-pacifických partnerů včetně Japonska, Austrálie, Jižní Koreje a Nového Zélandu. NÚKIB se podílel na vypracování Toolboxu EU pro bezpečnost dodavatelského řetězce ICT — zásadního rámce přijatého napříč členskými státy EU. Agentura podepsala memoranda o spolupráci v kybernetické bezpečnosti mimo jiné s Japonskem, čímž staví Česko do pozice skutečného centra mezinárodní správy kybernetiky.
České firmy již dodávají technologie ukrajinským ozbrojeným silám, jednotkám NATO a spojeneckým obranným partnerům. Čeští techničtí podnikatelé prokázali schopnost vyvíjet, testovat a exportovat pokročilá řešení v oblastech umělé inteligence, autonomních systémů a technologií zpravodajství, sledování a průzkumu (ISR).
Toto odvětví nemusí být teprve budováno. Existuje. Je konkurenceschopné. Potřebuje podporu, investice a strategické nasměrování od vlády, která je ochotna uznat, že jde o prvořadé obranné aktivum.
Členství v NATO vyžaduje, aby Česko věrohodně přispívalo ke kolektivní obraně, což zahrnuje udržování schopných pozemních a vzdušných sil. CV90 a F-35 mají své místo v širší aliační architektuře.
Avšak strategický důraz má nesmírný význam — jak pro efektivitu, tak pro ekonomickou návratnost. Každá koruna investovaná do výzkumu kybernetické bezpečnosti, vývoje dronů, kapacit elektronického boje nebo odolnosti kritické infrastruktury téměř jistě přinese více bezpečnosti na korunu než stejná částka vynaložená na dalši samohybné dělo. A navíc vytváří vyšší ekonomickou aktivitu, více vysoce placených pracovních míst a více exportovatelných technologií.
Investiční logika je přímočará. Uvažme nákladovou asymetrii, jež dnes definuje konflikty: ruská nebo proxy sabotážní operace namířená na českou energetickou sít' by Moskvu stála desítky tisíc eur. Ekonomické škody, sociální narušení a politické náklady by mohly dosáhnout stovek milionů. Robustní program kybernetické obrany a odolnosti infrastruktury — stojící zlomek ceny kontraktu na tanky Leopard — by tuto hrozbu mohl zcela neutralizovat. Stejná logika platí i obráceně: ofenzivní kybernetické kapacity, prostředky elektronického boje a dronové technologie umožňují menším zemím promítat nepoměrně velkou odstrašující sílu za dostupné náklady.
Války budoucnosti nebudou rozhodovány primárně počtem vojáků v zákopech ani tunáží bomb shozených z pilotovaných letadel. Budou rozhodovány tím, kdo dokáže lépe narušovat, klamat, degradovat a odpírat — v kyberprostoru, v elektromagnetickém spektru, v informačním prostředí a stále více prostřednictvím autonomních systémů operujících strojovou rychlostí napříč všemi těmito doménami zároveň.
Rusko se nechystá konvenčně napadnout Česko. Již vede trvalou kampaň hybridního narušování proti evropským společnostem, zaměřenou na energetickou infrastrukturu, logistické sítě, demokratické instituce a sociální soudržnost. Sabotáže, kyberútoky, dezinformace, rušení GPS, proxy žhářství — to nejsou předběžné šarvátky před „skutečnou" válkou. Jsou válkou, vedenou ve formě pečlivě navržené tak, aby byla popíratelná, přiměřená zamýšlenému účinku a imunní vůči konvenčním vojenským odpovědím, které evropské vlády umějí nasadit.
Dobrou zprávou — a je to skutečně dobrá zpráva — je, že Česká republika disponuje mimořádnými přirozenými aktivy pro konflikt, který skutečně existuje. Její inženýři, ekosystém kybernetické bezpečnosti, startupová kultura, technické univerzity a mezinárodně uznávané kybernetické instituce nejsou jen ekonomická aktiva. Jsou to prvořadá obranná aktiva. Země, která světu dala Avast a AVG, která se podílela na vypracování rámce EU pro bezpečnost dodavatelského řetězce ICT, která hostila summit NATO Cyber Champions Summit v roce 2026 a která již dodává bojové technologie ukrajinskému a aliančnímu vojsku — taková země si nemusí teprve představovat svou cestu k relevanci v bezpečnosti jednadvacátého století. Již tam je.
Co potřebuje, je strategická jasnost k tomu, aby to rozpoznala — a politickou vůli jednat.
