Německo: Razie ve firmě, která provozuje ruskou televizi
27. 3. 2026
Společnost vysílá rusky mluvené programy a televizní kanály po celém světě, píše Spiegel. Razie, která byla provedena v rámci vyšetřování prokuratury ve Frankfurtu nad Mohanem, souvisí s obviněními z rozsáhlých daňových úniků ze strany společností Kartina.TV a Kartina Digital GmbH. Prohlídky dne 24. března se týkaly 150 zaměstnanců a zahrnovaly záležitosti v kompetenci daňového úřadu, Spolkového trestního úřadu (BKA) a také spolkové a státní policie.
Vedoucí mediálních společností ve městě Wiesbaden jsou podezřelí z daňových úniků v hodnotě milionů eur prostřednictvím offshore společností. Jedním z podezřelých je rodák z Podněstři, Andreas R. (Andrej Rajch), který dříve uvedl, že jeho program zahrnuje ukrajinské kanály a ruský Dožď. Kartina.TV je významný poskytovatel internetové televize, který vysílá obsah v ruštině v Evropě, USA, Izraeli, Kanadě a SAE – od filmů a televizních seriálů po televizní kanály, stejně jako vysílá východoevropskou televizi.
Publikum služby tvoří rusky mluvící obyvatelé Německa a dalších zemí. Podle samotné společnosti zahrnuje předplatné (za 16,50 eur měsíčně) více než 200 kanálů a vysílatelů z Ruské federace, Ukrajiny, Gruzie, Arménie a dalších zemí. Po zákazu vysílání ruských propagandistických kanálů v Evropské unii po začátku války na Ukrajině v roce 2022 Kartina odstranila z platformy kanály Rossija 1, RT, Sputnik a řadu dalších ruských televizních kanálů.
Podle hlavního žalobce Dominica Miese proběhly prohlídky, během nichž byl zabaven majetek nezbytný pro vyšetřování, na několika adresách společností a jednotlivců v aglomeraci Wiesbaden a Worms. Potvrdil, že v současnosti je vyšetřováno několik případů daňových úniků prostřednictvím offshore společností.
Majitel Kartina.TV narozený v neuznaném Podněstří se také věnuje správě nemovitostí, podnikání v textilním průmyslu a velkoobchodu. Nějakou dobu organizoval dovoz kaviáru.
Zdroj v němčině: ZDE
