Co mají USA v Íránu za lubem?
27. 3. 2026
čas čtení 3 minuty
Vzhledem k věrohodným hrozbám Íránu, že na jakékoli takové útoky odpoví zničujícím způsobem, a vzhledem k dopadu, který by to mohlo mít na základní infrastrukturu arabských států úzce spojených s USA, je otevřenou otázkou, zda USA své hrozby splní, pokud ultimátum vyprší, aniž by Írán reagoval způsobem, který by splňoval podmínky Washingtonu. USA by mohly přistoupit k rozsáhlým útokům s cílem vyřadit íránskou elektrickou síť z provozu, ale je nepravděpodobné, že tak učiní.
Co se jeví jako stále pravděpodobnější a v tuto chvíli téměř jisté, je iniciativa USA k obsazení území v Perském zálivu.
Ostrov Kharg je často označován jako místo, které i Associated Press po intenzivní debatě charakterizuje jako invazi. Ačkoli se zde nacházejí hlavní íránská zařízení pro vývoz ropy, je nepravděpodobné, že by se jednalo o první cíl. Zřetelnějším cílem by byl jeden nebo více z ostrovů - Velký Tunb, Malý Tunb a Abu Musa. O svrchovanost nad těmito ostrovy se Spojené arabské emiráty (SAE) a Írán přou od roku 1971. Suverénní nároky SAE navíc podporují všichni členové Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) i Arabská liga.
Zaměřením se na tyto sporné ostrovy namísto Khargu by USA mohly tvrdit, že obnovují arabskou suverenitu, nikoli že napadají Írán. Washington by také doufal v ukázku toho, že tato válka slouží arabským, a nikoli pouze izraelským zájmům.
Pro USA by velkou výhrou byla přímá účast SAE na takovém útoku. Arabské státy vydávají v reakci na neustálé íránské útoky stále rozhořčenější prohlášení. Vojenská účast v americko-izraelské válce by byla dramatickým vývojem, ale SAE jsou státem, který by tak s největší pravděpodobností učinil – zejména pokud se to týká území, na které si Abú Dhabí činí nárok.
Výše uvedené je samozřejmě čistá spekulace. Americké pozemní síly se však zjevně připravují na vylodění v Perském zálivu, a to buď na ostrovech, nebo přímo na íránském pobřeží. Zběsilá diplomacie posledních dní je v tomto ohledu pouhou vedlejší záležitostí.
Izrael trvá na nasazení amerických pozemních sil s tvrzením, že tím se úkol konečně splní. Izraelská lobby a válečná frakce v Trumpově administrativě zřejmě opět úspěšně přesvědčují amerického prezidenta, že šok z územních ztrát přiměje íránskou vládu buď ke kapitulaci, nebo ke kolapsu.
Ve skutečnosti však zřejmě záměrně připravují půdu pro masivní eskalaci. Jsou přesvědčeni, že pokud se jim podaří vysadit na íránském území byť jen několik tisíc amerických vojáků, dynamika bude nastavena tak, aby následovaly další v exponenciálně větším počtu. Z jejich pohledu je zničení států v oblasti Perského zálivu malou cenou za větší slávu Izraele a Spojených států.
Celý post v angličtině ZDE
346
Diskuse