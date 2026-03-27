Výsledky voleb ve Slovinsku narušily "Orbánův plán"
27. 3. 2026
K 26. březnu bylo sečteno 99,99 % hlasů. Hnutí Svoboda získalo podporu 28,63 % hlasů a 29 křesel v parlamentu. Pravicová Slovinská demokratická strana (SDP), vedená bývalým premiérem Janezem Janšou, obsadila druhé místo s 27,95 % (28 mandátů).
Slovinsko bude čelit obtížnému koaličnímu procesu, protože žádná ze stran nezískala potřebných 46 křesel pro většinu v devadesátičlenném parlamentu. Po oznámení výsledků voleb Golob uvedl, že věří ve schopnost své strany sestavit novou vládu, ačkoli přiznal, že ho "čekají obtížná jednání". Janša naopak naznačil, že by mohl výsledky hlasování napadnout.
Golob se dostal k moci v roce 2022 a vede proevropskou vládu. Golob uvedl, že "demokracii a suverenitu Slovinska už nelze brát jako samozřejmost". Místo toho jeho předchůdce Janša, který třikrát působil jako premiér, projevil autoritářské tendence tím, že se snažil omezit svobodu médií a umožnil policii pronásledovat opoziční protestující. Je obdivovatelem amerického prezidenta Donalda Trumpa a spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána.
Návrat Janši k moci by pro Orbána byl darem, který by potvrdil jeho představu postupného, ale nevratného obratu Evropy k ultrakonzervativním hodnotám. Během volební kampaně odborníci předpovídali vítězství Janši. Skandál s vměšováním izraelské společnosti Black Cube do voleb, která pracovala ve prospěch PSD, však snížil důvěru v PSD. Golobovo vítězství tak narušuje Orbánův plán rozšířit kruh pravicových populistů v Evropě a získat nového strategického spojence.
