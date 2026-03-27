Informace, že izraelská armáda pálila cigaretami osmnáctiměsíčního chlapečka, se se nyní dostává do britských médií
27. 3. 2026
čas čtení 1 minuta
Před několika dny jsme referovali, že izraelská armáda pálila cigaretami jednoročního chlapečka, s nímž v náručí zabloudil v Gaze jeho psychicky nemocný otec směrem k izraelské vojenské "žluté linii". Propíchla mu také chodidlo ostrým nástrojem. Dělala to, aby zatčeného otce přiměla k nesmyslnému přiznání a mohla ho označit za "teroristu".
Nyní o tom referují establishmentová britská média:
Batole z Gazy propuštěno z izraelského zadržení s podezřením na zranění způsobená mučením
Palestinské batole propuštěno z izraelského zadržení s „popáleninami“ na nohou. (Zpráva obsahuje podrobnosti, které mohou být pro některé diváky znepokojující)
Gaza toddler released from Israeli custody with suspected torture wounds https://t.co/cROc1imkkr— Sky News (@SkyNews) March 27, 2026
Palestinian baby released from Israeli detention with ‘burns’ on legshttps://t.co/aMOr65lvp5— Channel 4 News (@Channel4News) March 27, 2026
Diskuse