Informace, že izraelská armáda pálila cigaretami osmnáctiměsíčního chlapečka, se se nyní dostává do britských médií

27. 3. 2026

Před několika dny jsme referovali, že izraelská armáda pálila cigaretami jednoročního chlapečka, s nímž v náručí zabloudil v Gaze  jeho psychicky nemocný otec směrem k izraelské vojenské "žluté linii". Propíchla mu také chodidlo ostrým nástrojem. Dělala to, aby zatčeného otce přiměla k nesmyslnému přiznání a mohla ho označit za "teroristu". 

Nyní o tom referují establishmentová britská média: 

Batole z Gazy propuštěno z izraelského zadržení s podezřením na zranění způsobená mučením
Palestinské batole propuštěno z izraelského zadržení s „popáleninami“ na nohou. (Zpráva obsahuje podrobnosti, které mohou být pro některé diváky znepokojující)


K tomu:

Izraelská armáda mučila ročního chlapečka

Izraelci mučili chlapečka v Gaze. Kdy tuto reportáž odvysílá Česká televize?

Haaretz: Izraelská armáda tvrdí, že malého chlapečka nemučila. Zranění mu prý způsobil šrapnel





