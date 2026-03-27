Nahrazení času u televize čtením nebo prací u stolu může snížit riziko demence
27. 3. 2026
Populace celosvětově stárnou. Demence je třetí nejčastější příčinou úmrtnosti a sedmou nejčastější příčinou postižení mezi staršími dospělými na světě. Jedná se o rozšířený věkem podmíněný stav, který ovlivňuje kvalitu života mnoha dospělých, včetně rodin a pečovatelů. Prevence je důležitá a klíčovou součástí je identifikace modifikovatelných rizikových faktorů.
Dříve se předpokládalo, že veškeré sedavé chování je spojeno s vyšším rizikem rozvoje demence. Nicméně v nedávných studiích výzkumníci zjistili, že mentálně pasivní sedavé chování (například sledování televize) zvyšuje riziko, zatímco mentálně aktivní sedavé chování (jako čtení a kancelářská práce) se jevilo být ochranné.
Většina dospělých tráví sezením asi devět až deset hodin denně. Předchozí výzkumy ukázaly, že prodloužené, nepřerušované sezení je rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění, cukrovku 2. typu a depresi. Je také spojováno s demencí.
Toto je první studie, která rozlišuje mezi pasivním a mentálně aktivním sezením v souvislosti s demencí.
Výzkumníci analyzovali data z longitudinální studie 20 811 dospělých ve věku 35–64 let, sledovanou během 19 let (1997–2016). Základní průzkum zahrnoval otázky týkající se sedavého chování, fyzické aktivity a dalších chování spojených s demencí. Případ demence byl identifikován propojením dat z průzkumu z roku 1997 se švédským národním registrem pacientů a švédským registrem příčin úmrtí.
Pomocí různých statistických modelů zkoumali výzkumníci souvislosti s demencí (statisticky) u pasivního a mentálně aktivního sedavého chování.
Hlavní závěry studie jsou následující:
- Mentálně aktivní sedavé chování bylo spojeno se sníženým rizikem rozvoje demence u dospělých středního a staršího věku.
- Zvyšování času stráveného v mentálně aktivním sedavém chování bylo spojeno s významným snížením rizika demence při zachování úrovně pasivního sedavého chování, lehké a středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivity.
- Nahrazení času stráveného v mentálně pasivním sedavém chování za ekvivalentní dobu mentálně aktivního sedavého chování bylo také spojeno se snížením rizika rozvoje demence.
- Vzhledem k metodě průzkumu použité ke sběru těchto dat (3 600 měst a vesnic po celém Švédsku) se výzkumníci domnívají, že zjištění jsou pravděpodobně zobecnitelné na širší globální populaci.
