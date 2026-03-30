Aktuální informace o válce na Ukrajině: Zelenskyj uzavírá obranné dohody se státy Perského zálivu o boji proti raketám a dronům
30. 3. 2026
Ukrajinský prezident oznámil, že podepsal dohody s Katarem a Saúdskou Arábií a že další dohoda s Spojenými arabskými emiráty je na spadnutí, zatímco Írán zintenzivňuje letecké útoky proti svým sousedům.
- Katar a Ukrajina podepsaly v sobotu obrannou dohodu, která zahrnuje spolupráci v boji proti hrozbám ze strany raket a dronů, uvedla vláda tohoto státu v Perském zálivu, zatímco Írán pokračuje v leteckých útocích proti svým sousedům. Dříve v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj – během předem neoznámené série návštěv v zemích Perského zálivu – uvedl, že jeho země a Spojené arabské emiráty se dohodly na spolupráci v oblasti obrany poté, co Írán zaútočil na země v této oblasti jako odvetu za americko-izraelské údery. Ukrajina také podepsala dohodu o protivzdušné obraně se Saúdskou Arábií během Zelenského návštěvy v království na začátku tohoto týdne.
- „Mluvíme o desetileté spolupráci. Již jsme podepsali příslušnou dohodu se Saúdskou Arábií, právě jsme podepsali podobnou dohodu s Katarem, rovněž na 10 let, podepíšeme ji i s Emiráty,“ řekl Zelenskyj novinářům na briefingu.
- Ukrajina se rychle stala jedním z předních světových výrobců špičkových, v boji prověřených stíhačů dronů, které jsou levné a účinné. Hrají klíčovou roli v její obraně proti plnohodnotné invazi Ruska, která začala 24. února 2022.
- Na oplátku za pomoc zemím Perského zálivu Ukrajina usiluje o další špičkové protiletadlové rakety, které tyto země vlastní a které Kyjev potřebuje k odrážení ruských útoků. Minulý týden Zelenskyj uvedl, že Ukrajina zkoumá, zda by mohla sehrát roli při obnově bezpečnosti v Hormuzském průlivu.
- Ukrajina chce navázat dlouhodobé vztahy se zeměmi Blízkého východu, uvedl Zelenskyj, včetně společné výroby, spolupráce v energetickém sektoru, investic a sdílení zkušeností z bojiště. S novináři hovořil přes Zoom během oficiální návštěvy v Kataru, která byla poslední zastávkou na jeho cestě po regionu. „Prostý prodej nás nezajímá,“ řekl Zelenskyj. „Chceme systémové vztahy, v nichž vývozci získávají příjmy a Ukrajina dostává dostatek prostředků na investice do domácí výroby.“
- Zelenskyj se snaží vytěžit z války příležitost, z níž jinak těží Rusko díky vyšším cenám ropy a možnému zpomalení dodávek západních zbraní do Kyjeva. Téměř okamžitě začal nabízet americkým spojencům v regionu dohody o získání ukrajinských dronových stíhačů a vyslal více než 200 vojenských expertů. „Dnes jistě nikdo jiný nemůže takto pomoci, s odbornými znalostmi,“ řekl novinářům. „Nikdo jiný takové zkušenosti nemá.“
- Ruské letecké útoky na Ukrajině v sobotu brzy ráno zabily nejméně čtyři lidi a poškodily kritickou infrastrukturu, včetně přístavu a porodnice, uvedly úřady, zatímco Rusko pokračovalo ve válce proti Ukrajině. Moskva během své čtyřleté invaze každou noc ostřeluje Ukrajinu drony, přičemž Kyjev ji obviňuje z útoků na obytné oblasti a civilisty.
- Írán tvrdí, že zasáhl sklad dronů související s Ukrajinou v Dubaji. Íránské společné vojenské velení toto tvrzení uvedlo v prohlášení zveřejněném státními médii, aniž by předložilo důkazy. Velitelství Khatam al-Anbiya uvedlo, že ve skladu ve Spojených arabských emirátech se nacházelo více než 20 Ukrajinců a jejich osud není znám. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhii Tykhyi však na tiskové konferenci označil íránská tvrzení za „lež“, jak uvedla ukrajinská veřejnoprávní televize.
- Ukrajinská armáda v nočním útoku zasáhla významnou ruskou ropnou rafinérii v Jaroslavli, severovýchodně od Moskvy, uvedlo v sobotu ukrajinské generální štábu. Ve svém prohlášení uvedlo, že útok způsobil požár v areálu rafinérie, která je klíčová pro logistiku ruské armády.
