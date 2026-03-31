O krutosti, paměti a pomalé smrti židovské ideje
31. 3. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 9 minut
Ben-Gvir zvedá láhev, zákonodárci mají na klopách oprátky, oslavují zákon, který umožňuje státu Izrael oběsit Palestince odsouzené vojenskými soudy. Popisek zní: „Izraelci se radují z popravování Palestinců."
Jsem konzervativec. Ne v tom politickém smyslu, ale v tom smyslu, že věřím v instituce, v pomalé nahromadění moudrosti napříč generacemi. Věřím, že národy jsou postaveny na příbězích, které o sobě vyprávějí, a že když ty příběhy začnou kysat, něco podstatného zemře dřív, než si toho někdo všimne.
Izrael nikdy nebyl jen zemí. Byl to argument. Argument, že lid, který byl po staletí vražděn za zločin vlastní existence, může vybudovat společnost, v níž už nikdy nebude bezbranný. Argument, že židovské přežití vyžaduje židovskou svrchovanost. Argument, že morální ponaučení z pogromu, z ghetta, z koncentračního tábora lze přetavit v politiku důstojnosti.
Ten argument je nyní v troskách.
Vidím zemi, která zapomněla, jaké to je být na lavici obžalovaných. Vidím národ, který vzal trauma staletí a místo aby je přeměnil v moudrost, přeměnil je v oprávnění. Oprávnění dělat druhým to, co bylo děláno jim. Oprávnění považovat celý národ za stojící mimo okruh lidského zájmu. Oprávnění věšet.
Tento zákon je mistrovským dílem právního vyhýbání. Platí výhradně pro Palestince. Izraelští občané, kteří spáchají tytéž činy, jdou před civilní soudy, s možností odvolání, s možností doživotí. Palestinci jdou před vojenské tribunály s 96procentní mírou odsouzení, kde se přiznání rutinně vynucují mučením, kde soudcům stačí prostá většina, kde musí být poprava vykonána do devadesáti dnů.
Tohle není spravedlnost. Tohle je právní systém navržený k dosažení jediného výsledku: palestinská těla na konci provazu.
Znáte ty argumenty, které budou použity na obranu tohoto zákona. Slyším je léta. „Bojujeme proti terorismu." „Jsou to lidé, kteří zabíjeli nevinné Izraelce." „Nerozumíte tomu, čemu čelíme." „Nemusíte žít s raketami, tunely a útoky nožem."
Rozumím tomu všemu. Rozumím, že Izrael čelí skutečným nepřátelům, kteří ho chtějí zničit. Rozumím, že trauma nejen sedmého října 2023, je v izraelské psychice hluboce zakořeněno. Rozumím strachu, vzteku, touze po absolutním bezpečí.
Ale tady je to, čemu také rozumím: Národ, který se definuje svými nepřáteli, se od nich stává k nerozeznání. Národ, který odpovídá na terorismus státem schválenou popravou, se stává teroristickým státem. Národ, který používá své vlastní oběť jako bianco šek na krutost, ztrácí právo nazývat se obětí.
Podívejte se, co se stalo minulý týden v jižním Libanonu. Izrael zabil všechny lidi na jedné fotografii. Dva novináře. Sedm záchranářů. Jednoho libanonského vojáka. Nejprve auto novinářů. Pak sanitku, která jela na pomoc. Pak zřejmě každého, kdo se přiblížil. To není vedlejší škoda. To je doktrína. Zabij svědky. Zabij léčitele. A pak tvrď, že bojuješ proti terorismu.
Světová zdravotnická organizace potvrdila, že od 2. března bylo zabito 51 libanonských zdravotníků. Devět z nich zemřelo jen včera. Izrael bombardoval sklad zdravotnického materiálu. Bombardoval sanitku v Bint Džbeilu. Zabil záchranáře, který se snažil zachraňovat životy.
A reakce mezinárodního společenství? Hluboké znepokojení. Prohlášení o nutnosti deeskalace. Obvyklá diplomatická fráze, která se překládá jako: nesouhlasíme, ale ne natolik, abychom s tím něco dělali.
Tříměsíční Hasan zemřel při jednom z těchto útoků. Byl zabit spolu se svou matkou. Soused vytáhl z trosek jeho prázdnou autosedačku. Ta fotografie – autosedačka, malé tričko – by měla být vypálena do svědomí každé lidské bytosti, která ji vidí. Ale nebude. Protože jsme viděli už tolik fotografií. Protože čísla se stala příliš velkými. Protože jsme sami sebe vycvičili, abychom odvraceli zrak.
Konzervativní tradice, ve které jsem vyrůstal, učila, že na charakteru záleží. Že instituce utvářejí charakter. Že zákony, jakmile jsou jednou schváleny, začínají formovat duše lidí, kteří pod nimi žijí. Jaká duše se dnes utváří v Izraeli?
Duše, která oslavuje smrt svých nepřátel. Duše, která nosí na klopách oprátky. Duše, která se může dívat na fotografii prázdné autosedačky tříměsíčního dítěte a necítit nic. Duše, která se naučila považovat celý národ za podlidský.
Tohle není bezpečí. Tohle je smrt bezpečí. Protože bezpečí koupené za cenu vlastní morální identity není žádné bezpečí.
Izraelský filozof Ješajahu Leibowitz před tím varoval před desetiletími. Řekl, že okupace zničí Izrael zevnitř. Řekl, že národ nemůže vládnout nad jiným národem, aniž by se sám zkazil. Odmítli ho jako výstředníka, pesimistu, člověka, který nerozumí bezpečnostní realitě. Měl pravdu. A odznaky ve tvaru oprátky jsou toho důkazem.
Začalo to okupací v roce 1967. Pak to byly osady, o kterých všichni říkali, že jsou dočasné. Pak to bylo správní zadržování, věznění bez soudu. Pak to bylo mučení, které se izraelský Nejvyšší soud pokusil omezit, ale nikdy plně nezakázal. Pak to byla blokáda Gazy, kterou organizace na ochranu lidských práv nazvaly kolektivním trestem. Pak to byla válka v Gaze s 72 000 mrtvými. Pak to byl Západní břeh, kde se vojáci natáčeli, jak týrají zadržené, a čelili tomu bez následků.
A teď je to tohle. Zákon, který výslovně, záměrně, s plným vědomím toho, co dělá, opravňuje stát Izrael k oběšení Palestinců. K oběšení. Na oprátce. Až do smrti. Tohle není válečné opatření. Tohle není nouzová legislativa. Tohle je trvalý zákon, schválený demokraticky zvoleným parlamentem, oslavovaný členy vlády, hájený premiérem.
A my máme věřit, že tohle je stále ten Izrael zakládající generace. Ten Izrael Ben-Guriona a Meirové. Ten Izrael, který uprostřed nepřátelského regionu vybudoval demokracii. Ten Izrael, který měl přes všechny své chyby víru v něco většího, než byl on sám.
Ten Izrael je pryč. Zůstala země, která se ze své vlastní historie nepoučila o ničem jiném než o tom, jak svá traumata páchat na druhých.
V Talmudu je slavná pasáž o skupině rabínů, kteří diskutují o bodu práva. Jeden z nich, rabi Eliezer, přináší všechny argumenty, které ho napadnou. Dělá zázraky, aby dokázal svou pravdu. Přiměje strom, aby se přesunul. Přiměje potok, aby tekl pozpátku. Přiměje zdi studovny, aby se ohnuly dovnitř.
A ostatní rabíni jeho argumenty odmítají. Říkají: „Tóra není v nebi." To znamená: zákon je dán lidem, aby ho vykládali, a zázraky nerozhodují o právu. Zdi studovny se chystají spadnout a rabi Jošua na ně zakřičí: „Pokud se učenci přou o zákon, co tu máte co dělat?" A zdi nespadnou, z úcty k rabimu Jošuovi. A hlas z nebe prohlásí, že rabi Eliezer má v právu pravdu.
A rabi Jošua vstane a řekne: „Tóra není v nebi." Neposloucháme hlasy z nebe. Zákon rozhodují lidé, v tomto světě, za použití lidského rozumu a lidského úsudku.
Tento příběh se obvykle vykládá jako triumf lidského rozumu nad božím zjevením. Ale já si myslím, že je to něco jiného. Myslím, že je to příběh o tom, co se stane, když instituce selžou. Protože v příběhu ostatní rabíni nakonec rabiho Eliezera exkomunikují. A svět za to trpí. Úroda selže. Vypuknou požáry. Velký rabi Eliezer, jedna z největších myslí své generace, je vyhnán proto, že se nepodřídil většině.
Jde o to, že instituce mohou selhat. Většina se může mýlit. Zákony mohou být nespravedlivé. A když se tak stane, netrpí jen ti, kdo jsou vyhnáni. Trpí celá komunita. Celý svět.
Izrael právě vyhnal vlastní duši. Schválil zákon, který dělá posměch z každého morálního nároku, jaký kdy na svědomí světa měl. Rozhodl, že Boží obraz ve tváři Palestince nestojí za ochranu. Zvolil krutost místo moudrosti, pomstu místo spravedlnosti, strach místo naděje.
Reakce na to, co Izrael nyní dělá, přijde. Vždycky přijde. Nejen od Palestinců, i když od nich určitě. Od regionu. Od světa. Od dějin.
Ale reakce, která by nás měla znepokojovat nejvíc, je reakce uvnitř samotného Izraele. Protože národ, který může oběsit člověka a nazvat to spravedlností, už oběsil sám sebe. Oběsil vlastní ideály. Oběsil vlastní budoucnost. Oběsil vše, pro co kdysi stál.
Ta fotografie z Knesetu není oslava. Je to pohřeb. A my jsme všichni smuteční hosté, ať už to víme, nebo ne.
1
866
Diskuse