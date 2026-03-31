Levné drony s miniaturními jadernými náložemi změní způsob strategického boje
31. 3. 2026 / Ivan Větvička
Írán společně s Ruskem vyvinul taktiku kombinovaných útoků raketami a roji levných dronů, které dokáží proniknout západními systémy protivzdušné obrany. Americké ozbrojené síly zaznamenávají při těchto útocích překvapivě velké ztráty, a to i na leteckých základnách.
Přitom právě špičkové letectvo je páteří obrany USA i Severoatlantické aliance a je méně atrofované, než naše ostatní ozbrojené složky. Pokud nedokážeme spolehlivě chránit ani letiště, nejsme v konvenční válce tak neporazitelní a nedotknutelní, jak jsme si mysleli. Navíc i nevelký dron dokáže k cíli přesně dopravit jadernou zbraň…
Podle veřejně dostupných zdrojů se nejmenší hmotnost vyzkoušených štěpných jaderných náloží pohybovala kolem 25 kg, včetně detonačního zařízení a obalu (americká W54 z 50. let). Právě kombinace miniaturních jaderných náloží s mohutností do 1000t TNT a běžných dronů, těžko odhalitelných v roji stejných prostředků s konvenční výzbrojí, má potenciál zcela změnit charakter strategického válčení.
Útočník již nemusí mít velmi drahé a složité mezikontinentální rakety, strategické bombardéry ani jaderné ponorky, aby na velkou vzdálenost přesně zasahoval a ničil i velmi odolné cíle, a to s (na poměry jaderných zbraní) malou kontaminací okolí. Zejména v boji na širém oceánu by byl dopad radiace uvolněné výbuchy malých jaderných pum na životní prostředí nevelký, protože podstatná část radioaktivního spadu by spolu se zničenými plavidly klesla na dno oceánských pánví, 4 000 – 5 000 m pod hladinou. Voda v hlubokém oceánu je chladná, pohybuje se pomalu a její masa se jenom omezeně mísí s povrchovými proudy. Nestabilní izotopy by se na dně oceánu rozpadly v prostředí izolovaném od hlavních dějů v biosféře.
Dvě ukázky použití nové zbraně
I.
Čína má otevřené dveře k invazi na Tchaj-wan. Pokud by se Američané rozhodli ostrovu pomoci a vyslali do oblasti své lodě, může je Čína nukleárními drony snadno potopit, nebo donutit k ústupu. Hrozba a/nebo použití těchto zbraní na souši pak uspíší kapitulaci Tchaj-wanu. Čína by ovládla tamní produkci čipů, které jsou dnes vzácnější než ropa. Sáhli by potom Američané kvůli Tchaj-wanu po disproporčně ničivých termonukleárních hlavicích?
II.
Rusko může znenadání změnit poměr sil v Evropě, pokud se inspiruje ukrajinskou operací Pavučina a zaútočí na naše vojenská letiště pomocí dronů s miniaturními jadernými pumami. Bude to začátek plnohodnotné jaderné války, nebo po útoku ustoupíme ruským požadavkům?
