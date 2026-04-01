Uniklé texty odhalují, jak ruští špioni verbují, nutí a řídí své informátory
1. 4. 2026
Krátce před Silvestrem 2024, kdy mnoho Rusů volalo rodině a přátelům s přáními k svátku, obdržel jednadvacetiletý student informatiky žijící v Moskvě zcela jiný druh pozdravu.
"Osud tě stále odvádí pryč, od kriminálního pronásledování, od armády. Doufám, že se ti všechno vyřeší," řekl volající. Přání štěstí pak nabralo temnější směr: "Nezapomeň na svou vlast. A sdílet více informací."
Student — kterého jsme se kvůli obavám o jeho bezpečí dohodli nazývat Ivan — se cítil zastrašený, ale ne překvapený.
Během předchozího roku byl obtěžován stejným mužem a jeho kolegy, oba ruští zpravodajští důstojníci. Začalo to o 16 měsíců dříve, poté co Ivan byl jimi zadržen a nabídnuta mu dohoda: Udávat známé v protikremelských kruzích, z nichž mnozí uprchli do zahraničí, nebo jít do vězení.
Novoroční hovor je součástí sbírky textových zpráv a nahraných rozhovorů mezi Ivanem a jeho kontakty, které byly sdíleny se serverem POLITICO.
V době, kdy Kreml vede rozšiřující se kampaň sabotáží a špionáží po celé Evropě, nabízejí vzácné dokumentární poznatky o tom, jak ruské zpravodajské služby najímají, nutí a řídí informátory.
Jelikož tato dlouhodobá praxe přesahuje hranice Ruska, představuje nové výzvy pro evropské hostitelské země a jejich zpravodajské služby.
Rozhovory — které probíhaly mezi létem 2023 a 2025 — odhalují rutinu "hodný policajt, zlý policajt", která má na Ivana tlačit, aby pronikl do online komunikace opoziční skupiny a informoval o jejich aktivitách v Evropě.
Muži byli hladoví po zdánlivě triviálních detailech a jejich zájem se neomezoval jen na ruské občany. Chtěli také konkrétní informace o těch — ruských či jiných — kteří pomáhají emigrantům v Evropě, ať už jde o učitele jazyků nebo úředníky ministerstva zahraničí v zemích, kde disidenti našli nové domovy.
"Zjistěte, kdo je v Evropě, ve které zemi a kdo jim pomáhá, včetně specializovaných organizací," stojí v jedné zprávě.
Když Ivan jednomu z pracovníků vyprávěl o shromáždění v Berlíně v listopadu 2024 na protest proti plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu, agent tlačil na větší množství zpráv: "Říkám ti, popiš to, popiš to, pošli mi zprávu," napsal. " Nenuť mě tě honit."
"Už víme všechno, ale rádi bychom věděli víc," zní další zpráva.
'Spotřební aktiva'
Od moskevského totálního útoku na Ukrajinu opustily zemi stovky tisíc Rusů, mezi nimi někteří z nejhlasitějších kritiků Kremlu.
V Evropě doufali, že najdou bezpečí. Místo toho se stali cíli i žádoucími aktivy ruských bezpečnostních služeb.
Zatímco velká pozornost se věnovala "jednorázovým agentům" najímaným online pro sabotáže nebo vandalismus, rozhovory, které Ivan vedl, ukazují na jinou taktiku: dlouhodobé pěstování informátorů začleněných přímo do opozičních kruhů.
"Musíme být připraveni s tím žít ještě dlouho," řekl Andrej Soldatov, přední odborník na ruskou rozvědku.
Loni, v prvním známém špionážním případu proti ruskému politickému disidentovi v Evropě od plnohodnotné invaze na Ukrajinu, postavilo Polsko před soud Igora Rogova — exilového opozičního aktivistu, který se stal studentem — v jižním městě Sosnowiec.
Úřady obvinily Rogova z propojení s plánem bombového útoku a ze špehování dalších ruských exulantů, stejně jako polských vládních úředníků a univerzitního personálu, včetně učitelů jazyků, kteří jim pomáhali zabydlet se v novém životě.
Podle obžaloby byl Rogov několik let před odjezdem v Rusku naverbován Federální bezpečnostní službou (FSB) a pokračoval v práci informátora v exilu. Rogovův právník odmítl případ komentovat, ale soudní dokumenty, které vidělo POLITICO, uvádějí, že přiznal práci pro FSB.
Pro ruské bezpečnostní služby má budování sítí informátorů uvnitř exilových kruhů dvojí účel, uvedl Soldatov.
Pokud informátoři zůstanou neodhaleni, mohou Moskvě poskytovat informace o místě pobytu, osobním životě a zranitelnostech kritiků Kremlu v době, kdy k nim byl kvůli vyhnání desítek ruských špionů omezený přístup. A pokud je informátor chycen, jako v případě Rogova, vyvolává to nedůvěru — jak v aktivistických kruzích, tak mezi nimi a jejich hostitelskými zeměmi.
"Tak či tak je to výhra pro všechny," řekl Soldatov.
Zatímco Moskva veřejně odmítá exilové opoziční představitele jako okrajové a bezvýznamné, pozornost, kterou jim věnuje, prozrazuje hlubokou nejistotu. Kromě infiltračních snah ruské úřady nadále zahajují trestní řízení proti kritikům Kremlu, i v nepřítomnosti, označují je za "extremisty" nebo "teroristy".
Logika bezpečnostních služeb, vysvětlil Soldatov, je taková, že zatímco dnešní exulanti se mohou zdát nevýznamní, stejně tak působil Vladimir Lenin před revolucemi v roce 1917, které svrhly tehdejšího cara a více než 300 let vlády Romanovců.
"Z pohledu FSB si nemohou dovolit ani jednoprocentní šanci, že by tito lidé mohli jednou podkopat politickou stabilitu Ruska" nebo ohrozit moc ruského prezidenta Vladimira Putina, řekl Soldatov.
'Nesnaž se mě oklamat'
Ivanovy problémy začaly v létě 2023. Právě vystoupil z letadla po přistání na moskevském letišti Šeremetěvo — vrátil se z návštěvy rodičů v ruském městě, které je vzdálené dvě a půl hodiny letu — když ho oslovili dva muži v civilu a dva uniformovaní policisté, kteří mu zabavili telefon a pas.
Dva muži v civilu se představili jako vyšetřovatelé zvláště důležitých případů, elitní oddělení FSB zaměřené na zločiny proti státu. Ukázali mu odznaky, příliš rychle na to, aby je viděl, a doprovázeli ho ke pásu na zavazadla.
Když čekali s Ivanem na jeho tašky, začali se ho nenuceně vyptávat na jeho osobní život, studentské dluhy a rodiče — "věci, které mohli zjistit jen sledováním mé komunikace," vzpomínal Ivan. "Hledali slabá místa."
Poté, v místnosti používané letištní policií, se rozhovor stal vážnějším. Oba muži ho konfrontovali s organizačním schématem s jeho jménem a fotografií jeho a několika známých, přičemž ho — přesně — obvinili z členství v mládežnické skupině Vesna.
Prodemokratická skupina si původně získala jméno satirickými, mediálními protesty. V roce 2017 uspořádali "pohřeb budoucnosti Ruska" před prezidentskými volbami, které Putinovi přinesly další funkční období. O rok později pověsili transparent na mostě v Petrohradu s nápisem "Toto mistrovství světa je plné krve," před finále fotbalového turnaje, který hostilo Rusko.
Po rozsáhlém útoku Moskvy na Ukrajinu se Vesna stala jednou z hlavních opozičních sil země, pomáhající koordinovat a podporovat protiválečné a protikremelské protesty.
Oba agenti také Ivanovi ukázali další dokument, který zřejmě obsahoval zvýrazněné úryvky z chatu Vesny na Telegramu, který byl smazán poté, co ruský soud v prosinci 2022 označil organizaci za "extremistickou".
Muži dali Ivanovi na výběr. Buď se stane informátorem, nebo by ho rovnou odvezli do vězení, kde by čelil patnáctiletému trestu vězení za účast v "extremistické" chatovací skupině.
Poté co Ivan souhlasil s první možností byl donucen podepsat dokument o mlčenlivosti a poté byl odvezen do centra Moskvy v neoznačeném autě, kde byl propuštěn na stanici metra. "Napíšeme vám na telegram," řekl jeden z mužů na rozloučenou.
Krátce poté obdržel Ivan první zprávu s návrhem na schůzku před budovou, kde studoval, což mělo být první z několika tête-à-têtes.
Většinou však agenti zůstávali v kontaktu online, prostřednictvím zpráv a hovorů na Telegramu.
Jeden agent, vysoký a štíhlý, převzal téměř bratrskou roli, dával Ivanovi rady ohledně rodiny, nabízel mu řešení "problémů" se studiem a navrhoval, že by mohl Ivana ochránit před brannou službou v ruských ozbrojených silách a odesláním do bojů na Ukrajinu.
"Probral jsem to, nikdo tě do armády nevezme," napsal agent koncem listopadu 2024, zřejmě se snažil u Ivana uklidnit obavy, že by mohl být povolán do armády. Ivanův případ, slíbil, je pod jeho "osobní kontrolou".
Druhý agent, robustnější postavy, měl za úkol zajistit dodržování "dohod" prostřednictvím zastrašování.
"Měli jsme velká očekávání, že nám pomůžeš s informacemi, ale podle naší interakce to nevypadá, že bys tu touhu sdílel," napsal jednou hrozivě.
Jednou, poté co Ivan opakovaně vymýšlel výmluvy, proč se nesetkat osobně, agent ztratil trpělivost: "Jsem slušný člověk, nesnaž se nade mnou ošklíbat. Nikdo nespěchá, aby se s tebou spřátelil. Máme společnou práci!"
Pozvání na pivo, pokračoval, je "motivace" a předvedení, že "nejsme zvířata a potřebujeme tvou pomoc, kterou jsi zatím neposkytl".
Občas se role obrátily.
"Ivane, prosím, sakra, postarej se o nalezení a obnovení kontaktu s Vesnou, rozumíš?" řekl první agent během jednoho hovoru.
"Ano, snažím se, rozumím, dobře," odpověděl Ivan, zřetelně vystresovaný, což agenta jen více rozčilovalo.
"Z čeho jsi nervózní? Tlačím na tebe? Uklidni se. Dýchej. Všechno bude v pořádku. Dobře?"
'Radši mi rychle zavolej'
Oba agenti se nijak neskrývali s tím, co hledají: informace o kriticích Kremlu, z nichž většina uprchla do zahraničí, aby se vyhnula vězení, zatímco Moskva po své invazi tvrdě potírala nesouhlas.
Ivanovou prací bylo využít své staré vazby k infiltraci jejich nových komunikačních kanálů a informovat o aktivistických sítích a jejich plánech protestovat proti Kremlu, ať už žili kdekoliv.
"Oni [aktivisté] aktivně pracují a neustále provádějí nábor," napsal druhý agent. "Jde o to pochopit, které konkrétní aktivity probíhají v jakých zemích."
Muži také Ivana vedli k tomu, jak si získat důvěru svých bývalých společníků.
"Zmiň téma, že Rusko je hrozné, uvažuješ o emigraci," stálo v další zprávě. "Zeptej se, jak a kam můžeš jít. Třeba kde se kluci usadili, kde najdeš práci."
Co ale nevěděli, bylo, že Ivan od začátku hrál dvojí hru.
V týdnech po zadržení, zatímco čekal, až se s ním agenti spojí, se jeho duševní zdraví prudce zhoršilo, uvedl. Jeho společenský život se zastavil a začal propadat ve třídě, protože přemýšlel o své situaci.
Spolupráce znamenala zradu přátel a podle něj i své země. Pravděpodobně by to také nepřineslo žádný skutečný přínos. Jakmile už nebude k ničemu, agenti ho pravděpodobně stejně zavřou, usoudil.
Rozhodl se svěřit jednomu z lidí, které měl špehovat: Alexandru Kaševarovovi, aktivistovi Vesny žijícímu v zahraničí.
Společně vymysleli plán: aktivista měl Ivanovi poskytovat falešné nebo neškodné informace, které měl předat svým nadřízeným, zatímco Ivan si zajistil dokumenty k útěku z Ruska. (Kaševarov tuto verzi potvrdil.)
Začátkem roku 2025 uspěl a po objížďce skončil ve Španělsku, kde momentálně čeká na azyl.
K jeho překvapení se zdálo, že si agenti zpočátku neuvědomili, že utekl.
"Začínáš mě unavovat. Nikdy nezvedáš telefon," napsal první agent pět měsíců po Ivanově odchodu. "Nenuť mě, abych tě hledal."
O několik měsíců později se zdálo, že si to spojili.
"Proč jsi odjel do zahraničí?" napsal druhý agent. "Radši mi rychle zavolej."
Poté linka ztichla.
"Buď jejich [sledovací] systém nefunguje dobře, nebo mají milion lidí jako já a rozhodli se to prostě opustit," řekl Ivan.
Řekl, že neviní ty, kteří pod tlakem spolupracují a stanou se informátory.
"Je pošetilé očekávat, že každý bude hrdinou," řekl.
'Cenný cíl'
Není jasné, jak úspěšná byla FSB při získávání informátorů v opozičních kruzích. Ivanův příběh však není ojedinělý, poznamenal Kaševarov, který osobně zná dva podobné případy, kdy se FSB pokusila získat bývalé aktivisty.
Ačkoliv Rusové žijící v exilu v Evropě mohou být fyzicky obtížněji dostupní, je nepravděpodobné, že by byli mimo dohled FSB, uvedl Kirill Šamijev, politický pracovník Evropské rady pro zahraniční vztahy a spoluautor zprávy o ruských emigrantech v Evropě.
Řekl, že jejich status exulantů je může učinit zranitelnými: mnozí čelí finančním potížím, nejistému právnímu stavu a mají rodinné příslušníky v Rusku, kteří mohou být proti nim využiti jako páka.
"To z nich dělá cenné cíle pro ruskou rozvědku," řekl Šamijev.
Ve snaze bojovat proti ruské sabotáži a špionáži se evropské vlády široce snažily omezit komunity ruských exulantů žijících na jejich území.
Některé mají omezené vízové režimy, včetně těch, kteří hledají humanitární ochranu. Jiné, například Litva, stanovily limity na to, jak často mohou ruští obyvatelé v zemi cestovat do Ruska.
Pro některé disidenty zvýšené podezření po zatčení Rogova, ruského studenta čelícího soudu v Polsku, zhoršilo už tak napjatou existenci.
"Pro nás, kteří válku odmítáme, je život dost těžký," řekl Arťom Važenkov, opoziční aktivista. "Doma [v Rusku] jste nepřítel, zrádce, nepřítel státu. A teď v zahraničí jste [vnímán jako] agent FSB."
Těžko uvěřil, že Rogov, kterému připisoval zásluhy za to, že mu pomohl přežít a "nebýt ubit k smrti" poté, co byli společně uvězněni v Bělorusku po protivládním protestu v roce 2020, mohl pracovat pro ruskou vládu.
"Žijeme v atmosféře nedůvěry," souhlasila Anastasija Ševčenko, významná opoziční politička, která Rogova znala. "A díky úsilí ruských úřadů tato vzájemná nedůvěra stále roste."
Nevědět, komu se svěřit, činilo práci "nemožnou", dodala.
Šamijev i Soldatov oba uvedli, že nábor Rusů vyžaduje zvýšenou ostražitost ze strany evropských zpravodajských služeb.
Zároveň však varovali před tím, aby evropské země nezvyšovaly překážky, kterým čelí ruští exulanti. Nakonec "chcete, aby se [Rusové] integrovali, protože je to nejlepší vakcína proti nelegálním aktivitám," řekl Šamijev.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse