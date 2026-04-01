Uniklý manuál IRGC ukazuje systematické využívání civilních lokalit ke krytí raket
1. 4. 2026
Třiatřicetistránkový dokument, označený jako "velmi důvěrné", nese název Instrukce pro identifikaci, údržbu a využití pozic a je připisován Specializovanému dokumentačnímu centru zástupce pro zpravodajství a operace raketového velení.
Rámec pro raketové operace
Z této směrnice vyplývá byrokratický rámec pro rozmístění raket, který daleko přesahuje zpevněná sila nebo podzemní "raketová města".
Text stanovuje kategorie startovacích pozic, inspekční postupy, kódovací systémy, záznamy míst, řetězce odpovědnosti a pravidla pro udržení přístupu k široké síti míst, která lze využít před, během a po odpálení raket.
Jeho význam nespočívá jen v rozmanitosti startovacích pozic, které definuje, ale také v explicitním začlenění nevojenských prostředí do tohoto systému.
Dokument v úvodu uvádí, že pozice raket jsou neoddělitelnou součástí taktiky raketové války a tvrdí, že rostoucí schopnost nepřítele detekovat, sledovat a ničit raketové systémy vyžaduje zvláštní pravidla pro identifikaci, výběr, používání a udržování těchto pozic.
Dodává, že použití "klamání", "krytí" a "normalizace" spolu s dalšími metodami by sílu učinilo úspěšnější při využívání těchto pozic.
Jazyk je důležitý. Naznačuje, že dokument není pouze o ochraně pevných vojenských aktiv. Jde o to, aby byly raketové jednotky obtížněji rozpoznatelné od okolí a vůbec těžší k detekci.
Civilní umístění jako krytí raket
Důsledkem směrnice je, že popisuje systém pro začlenění raketové aktivity do běžné civilní geografie.
Místo spoléhání se pouze na konvenční vojenská zařízení dokument stanovuje model, podle kterého se raketové jednotky mohou pohybovat po širším spektru předem určených míst vybraných pro skrytí, přístup a operační využití.
Výsledkem je struktura, která se zdá být navržena tak, aby zachovala schopnost startu, ale zároveň snížila viditelnost a zkomplikovala detekci.
Nejjasnější indikace je v části o tom, co dokument popisuje jako umělé rozptýlení nebo krycí pozice. Patří sem servisní, průmyslová a sportovní centra, stejně jako kůlny a sklady – místa, která jsou civilní funkcí nebo vzhledem, ale mohou být využita k ukrytí raketových jednotek.
Podmínky uvedené pro taková místa zahrnují uzavřenost, nepřehlížení okolními budovami a buď absenci kamer CCTV, nebo jejich vypnutí.
Tyto požadavky dohromady ukazují na záměrný screeningový proces civilních lokalit, které mohou sloužit jako krytí raket. Obava není jen ochrana před útokem, ale i neviditelnost v civilním prostředí.
Širší struktura dokumentu tento závěr posiluje. Obsahuje sekce o identitách míst, pojmenování a kódování, inspekcích tras a pozic, údržbě záznamů a odpovědnosti v oblasti zpravodajství, operací, inženýrství, komunikací, bezpečnosti, zdraví a kontrarozvědky.
To je jazyk stálého systému, ne improvizované válečné řešení.
Systém utajení
Farzin Nadimi, hlavní analytik obrany a bezpečnosti ve Washington Institute, který dokument přezkoumal pro Iran International v článku The Lead with Niusha Saremi, uvedl, že text ukazuje na databázově založenou snahu identifikovat oblasti kolem raketových základen, které lze využít pro různé typy pozic.
Řekl, že raketové síly IRGC zřejmě zmapovaly nejen startovací pozice, ale také rozptylové, klamné a technické pozice – ty jsou vhodné pro skladování odpalovacích a podpůrných vozidel a v případě potřeby pro přípravu raket k odpálení.
"Tyto technické pozice," řekl Nadimi, "mohou zahrnovat velké kryté prostory, jako jsou průmyslové haly nebo sportovní haly, kde lze dovnitř přivézt odpalovací zařízení a podpůrná vozidla, a kde lze rakety namontovat na odpalovací zařízení, připevnit hlavice a v případě kapalných systémů provádět tankovací operace."
To je zásadní. Pokud jsou civilně vypadající nebo civilisty vlastněné stavby používány nejen k ochraně odpalovacích zařízení, ale také k jejich přípravě na odpálení, pak dokument popisuje víc než jen utajení. Popisuje začlenění raketových operací do civilní infrastruktury.
Síť postavená na rozptýlení
Nadimi také uvedl, že směrnice opakovaně klade důraz na rychlost – rychlé dopravení nosných raket do těchto budov před startem a jejich rychlé vrácení do krytu.
Podle jeho čtení databáze spojená s těmito pozicemi zahrnuje technické vlastnosti každého stanoviště, přístupové cesty a blízká zařízení, včetně nejbližšího zdravotnického centra, policejní stanice a vojenského stanoviště.
Dále podle něj zaznamenává, zda lze využití nemovitosti předem koordinovat s majitelem, včetně kontaktních údajů, nebo zda k obsazení může v naléhavých případech dojít bez předchozí koordinace.
Pokud ano, znamenalo by to, že systém sahá až na úroveň přístupu k nemovitostem a místnímu civilnímu prostředí, čímž se zdánlivě obyčejná místa mění v předem plánované uzly v raketové síti.
Důraz dokumentu na inspekci tras, profily lokalit, záznamy a kódovanou klasifikaci podporuje obraz raketové síly operující prostřednictvím rozptýlené podpůrné architektury, nikoli pouze pevných základen.
Proč to ohrožuje civilisty
Nadimi varoval, že používání civilního prostředí je obzvlášť znepokojující, protože mnoho odpalovacích zařízení IRGC je navrženo tak, aby se začlenilo do civilního provozu.
"Mnoho z těchto odpalovacích zařízení v podstatě připomíná civilní vozidla nebo přívěsy," řekl.
Dodal, že větší odpalovací zařízení pro rakety Choramšahr mohou být vybavena bílým krytem, kvůli němuž vypadají jako obyčejný bílý civilní přívěs, zatímco vlečné vozidlo je také obvykle bílé.
Menší odpalovací zařízení jsou podle něj často natřena ne konvenčním maskováním, ale tak, aby byla v civilním prostředí méně nápadná.
Toto pozorování úzce odpovídá důrazu dokumentu na krytí, utajení a zmizení po startu. Kombinace maskovaných odpalovacích raket a předem identifikovaných civilních míst naznačuje operační doktrínu založenou na začlenění raketových jednotek do nevojenského prostoru.
Podle Nadimiho to má přímé důsledky podle válečných zákonů.
"Používání civilního prostředí, staveb a budov k tomuto účelu je nezákonné podle válečných zákonů," řekl. "Odebírá ochranu, kterou by tyto budovy jinak měly, a proměňuje je v legitimní vojenské cíle."
Nebezpečí, dodal, spočívá v tom, že civilisté žijící nebo pracující na takových místech nemusí tušit, že je v jejich blízkosti ukryto odpalovací zařízení raket, dokud sami nejsou vystaveni útoku.
Organizovaná doktrína, ne výjimka
Uniklá směrnice tedy zřejmě dokumentuje něco širšího než jen existenci podzemních raketových zařízení nebo rozptýlených odpalovacích míst.
Ukazuje na organizovanou metodu rozšíření raketových operací do civilní sféry – využívající průmyslové budovy, servisní zařízení, sportovní komplexy, sklady a další nevojenské prostory jako součást architektury startu navržené tak, aby přežila sledování, unikla detekci a zachovala palebnou schopnost pod válečným tlakem.
V tomto smyslu dokument není jen o pozicích, odkud jsou rakety odpáleny. Jde o to, jak vojenská síla může začlenit startovací operace do každodenní civilní geografie – a tím přenést rizika raketové války na místa a lidi, kteří s tím navenek nemají nic společného.
