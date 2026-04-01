Další vlna destrukce Ministerstva životního prostředí ohrožuje stovky miliard z evropských fondů i kontrolu nelegálního dovozu odpadů
1. 4. 2026
Tři oddělení spravující agendu Modernizačního fondu, Nové zelené úsporám a Sociálního klimatického fondu, v nichž dosud pracovalo 14 odborníků včetně tří vedoucích, budou sloučena do jediného čtyřčlenného útvaru nazvaného Financování budoucnosti. Tato oddělení přitom mají na starosti čerpání a administraci prostředků v řádu stovek miliard korun. Jen Modernizační fond disponuje pro Česko odhadem 380 až 500 miliardami korun do roku 2030 a Sociální klimatický fond dalšími přibližně 50 miliardami korun na období 2026 až 2032. Tyto prostředky jsou určeny na modernizaci energetiky, snižování energetické náročnosti budov, podporu obnovitelných zdrojů i pomoc nízkopříjmovým domácnostem s rostoucími cenami energií. Dramatické personální oslabení oddělení, která tuto agendu zajišťují, přímo ohrožuje schopnost Česka tyto prostředky efektivně čerpat.
„Vládní zmocněnec Filip Turek získal vlastní oddělení klimatické politiky a Green Dealu přímo pod ministrem. Zatímco odborníci na dekarbonizaci a evropské fondy přicházejí o práci, politik bez jakékoliv odborné kvalifikace v oblasti životního prostředí dostává k dispozici vlastní aparát. Je to jasný signál, že ministerstvo slouží stranickým zájmům Motoristů, nikoliv ochraně životního prostředí a zájmům občanů," říká zastupující ředitelka Zeleného kruhu Nikol Krejčová.
Zvláštní pozornost si zaslouží vyvedení oddělení přeshraničního pohybu odpadů z odboru odpadů do nově vzniklé sekce výkonu státní správy. Toto oddělení plní klíčovou kontrolní funkci – vydává souhlasy s přepravou odpadů mezi státy a řeší případy nelegálních převozů. Česko se přitom dlouhodobě potýká s rostoucím počtem případů nelegální přepravy odpadů; jen v první polovině roku 2025 odhalili celníci přes 50 případů a zadrželi více než 200 tun nelegálně přepravovaného materiálu. Na různých místech České republiky se podle odhadů České inspekce životního prostředí nacházejí tisíce tun nelegálně dovezeného odpadu. Navíc od května 2026 vstupuje v platnost nové nařízení EU č. 2024/1157, které zavádí povinné elektronické ohlašování přeprav odpadů prostřednictvím celoevropského systému DIWASS. Vyvedení kontrolní agendy přeshraničního pohybu odpadů z odborného zázemí odboru odpadů tak vyvolává oprávněné pochybnosti o tom, zda cílem není oslabení kontrolních mechanismů namísto jejich posílení.
Způsob, jakým jsou změny prováděny, je rovněž nepřijatelný. Nová systemizace neprošla řádným jednáním vlády a byla schválena pouze Úřadem vlády. Zaměstnanci se o zrušení svých míst s účinností od 1. dubna dozvěděli teprve 31. března, když jim byl rozeslán návrh nové organizační struktury bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Takový přístup svědčí o naprostém pohrdání jak úřednickou profesí, tak zákonnými standardy řádné správy.
Zelený kruh opakovaně upozorňuje, že soustavné oslabování Ministerstva životního prostředí má přímé dopady na každodenní život občanů České republiky. Ohroženo je čerpání dotací na zateplování domů a snižování účtů za energie, ochrana před nelegálními skládkami, plnění evropských závazků v oblasti klimatu i konkurenceschopnost českého průmyslu.
