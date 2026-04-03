Potvrzeno sestřelení amerického stíhacího letounu F-15E nad Íránem; Teherán zveřejnil snímky trosek
3. 4. 2026
Sestřelení stíhacího letounu – prvního nad Íránem od začátku války – vyvolalo zoufalou záchrannou akci USA
Americký stíhací letoun F-15E byl sestřelen nad Íránem, což vyvolalo zoufalé americké pátrací a záchranné úsilí o jeho dvoučlennou posádku. Jedná se o první takový incident od začátku války.
Íránská státní média zveřejnila v pátek brzy ráno snímky ocasní ploutve a dalších trosek, doprovázené počátečním tvrzením, že americký letoun F-35 byl zasažen novým systémem protivzdušné obrany nad středním Íránem a pilot pravděpodobně zahynul.
Leteckí experti uvedli, že trosky na snímcích ve skutečnosti pocházejí z letounu F-15E 494. letky amerického letectva, která má základnu na letišti RAF Lakenheath ve Velké Británii, ačkoli zpočátku nebylo možné potvrdit, kdy a kde byly snímky pořízeny.
Američtí úředníci obeznámení se situací později neoficiálně potvrdili, že byl sestřelen letoun F-15E a Pentagon se snažil nalézt posádku. Americká armáda se k incidentu oficiálně nevyjádřila.
Následné záběry natočené v Íránu ukázaly americký letoun C-130 Hercules a vrtulníky HH-60 Pavehawk letící nízko a v jednu chvíli společně doplňující palivo, uprostřed nových íránských spekulací, že posádka letadla se možná katapultovala a přežila.
Justin Bronk, letecký expert z Royal United Services Institute (Rusi), uvedl, že použití specializovaných vrtulníků „naznačuje, že probíhá bojová pátrací a záchranná mise s cílem lokalizovat a evakuovat dva členy posádky letounu F-15E“.
Účet na sociálních médiích, který tvrdí, že je spojen s íránskými Revolučními gardami, zveřejnil fotografii katapultovacího sedadla v pouštní krajině, které vypadalo, že odpovídá typu ACES II používanému v letounech F-15E. Bronk uvedl: „Pokud je to pravda, naznačovalo by to, že alespoň jeden z členů posádky se bezpečně katapultoval.“
Moderátor íránské televizní stanice vyzval obyvatele, aby předali jakéhokoli „nepřátelského pilota“ policii, a slíbil odměnu každému, kdo tak učiní.
Íránská agentura Tasnim informovala, že pilot letounu – stále jej nesprávně označující jako F-35 – byl vzat do vazby, což je v rozporu s původním tvrzením Teheránu, že pilot při incidentu pravděpodobně zahynul.
V noci americké Centrální velitelství, které vede útok na Írán, popřelo íránská tvrzení, že nad ostrovem Qeshm v Hormuzském průlivu byl sestřelen další letoun F-35. „Všechny americké stíhačky jsou v pořádku,“ uvedlo tehdy.
Dosud během pětitýdenního konfliktu nad Íránem neztratily USA žádnou stíhačku, ačkoli 1. března byly tři letouny F-15E sestřeleny kuvajtským systémem protivzdušné obrany při incidentu s palbou do vlastních řad.
Stíhačka F-35 údajně musela nouzově přistát na americké letecké základně na Blízkém východě poté, co utrpěla poškození ze země. Americké letadlo E-3 Sentry s palubním varovným a řídicím systémem bylo 27. března zničeno při íránském útoku na letecké základně Prince Sultan v Saúdské Arábii.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse