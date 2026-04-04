Ovesné vločky, sardinky a čipsy: nouzové zásoby potravin – a proč byste se o ně měli dělit
4. 4. 2026
V nejistých dobách odborníci doporučují, pokud je to možné, vytvořit si zásoby potravin – zejména s důrazem na trvanlivé potraviny, které se nemusí vařit
Lidé by měli mít doma nouzové zásoby potravin pro případ, že by konflikty, extrémní počasí nebo kyberútoky přerušily dodávky, řekli přední britští odborníci.
V čím dál tím nebezpečnějším světě je podle nich zásadní vybírat trvanlivé potraviny, které lze konzumovat bez vaření – například fazole, zeleninu a ryby v konzervách, rýžové sušenky a oves, který lze namočit. Je však také důležité vybírat potraviny, které vám skutečně chutnají, a nějaké pochoutky, jako je čokoláda nebo chipsy, které vám zvednou náladu. Budete také potřebovat vodu – a to hodně – nejen k pití, ale i k mytí.
Snad nejvíce překvapivou radou je být připraveni podělit se o své zásoby se sousedy. Vzhledem k tomu, že v Británii již trpí nedostatkem potravin každá sedmá domácnost s dětmi, mnoho lidí si nemůže dovolit vytvořit si zásoby a bez jídla brzy dojde k občanským nepokojům.
„Ano, skladujte jídlo, ale buďte připraveni se o něj podělit, abyste udrželi sociální solidaritu,“ říká prof. Tim Lang. „Všechny teorie a zkušenosti s odolností, ať už jde o šoky, války nebo konflikty menšího rozsahu, ukazují, že pokud chcete udržet sociální pořádek, je nezbytné udržovat sociální soudržnost.“
Jediný šok by mohl vyvolat sociální nepokoje a dokonce i potravinové nepokoje, uvádí zpráva desítek předních britských odborníků na potraviny, zveřejněná v únoru. Uvedli, že chronické problémy, jako jsou nízké příjmy a křehké dodavatelské řetězce typu „just-in-time“, učinily z potravinového systému „sud se střelným prachem“. Válka v Íránu, která zasáhla zásoby pohonných hmot a hnojiv nezbytných pro zemědělce, tento tlak ještě zvýšila.
Lang na začátku března varoval, že britská vláda by měla vytvářet zásoby potravin – na rozdíl od Švýcarska a mnoha dalších zemí tak však nečiní. Nedávno odhalená vládní zpráva z roku 2024 rovněž varovala, že dopady klimatické krize a geopolitické nestability na potravinovou bezpečnost země znamenají, že by do roku 2030 mohla být vystavena „strategickému riziku katastrofálního selhání“. Britští pěstitelé ve sklenících již varovali před nedostatkem okurek, rajčat a paprik v supermarketech kvůli prudkému nárůstu cen plynu.
Některé země berou nouzové domácí zásoby potravin velmi vážně – přispívají k celkové odolnosti společnosti v krizi. Švýcarská vláda provozuje webovou stránku, kde můžete zadat údaje o své rodině, potravinových alergiích, zda jste vegetariáni a dokonce i to, zda máte domácí mazlíčky, a získat podrobný seznam potřebných potravin. Týdenní zásoba pro rodinu se dvěma dospělými a dvěma dětmi například zahrnuje 20 konzerv zeleniny, sedm balení instantní polévky, salám, kilogram kávy a 47 lahví vody o objemu 1,5 litru.
Německo má podobný web, zatímco Lotyšsko a Litva distribuují všem občanům brožury o tom, jak přežít 72 hodin v krizi. Švédsko také poskytuje podrobné rady v brožuře: „Potřebujete jídlo, které sytí, je energeticky vydatné, lze ho bezpečně skladovat při pokojové teplotě [a] vyžaduje velmi málo vody nebo se dá jíst okamžitě. Začněte si budovat nouzové zásoby tím, že při běžném nakupování přidáte jednu nebo dvě položky navíc.“
Lang má sám zásoby jídla. „Musíte myslet na to, že nebudete mít možnost vařit, možná nebudete mít ani vodu, a internet nebude fungovat, takže se nemůžete jít zeptat na web,“ říká. „Musíte si velmi pečlivě promyslet, z čeho byste byli ochotni žít týden nebo 10 dní, kdyby se situace opravdu zhoršila.“
„Fazole skladujeme ve 24–36 velkých sklenicích a máme spoustu sušených potravin,“ říká. „Máme také konzervy sardinek a jiných ryb, které vám pomohou přežít, a vždy máme spoustu ovsa – můžete ho namočit a jíst syrový. Je skvělé ho mít.“
„Pokud máte zahradu, můžete pěstovat některé věci,“ říká. Lang má v současné době dvě dlouhé řady špenátu a říká, že i bylinky v květináči by byly cenné pro oživení jídla: „Pokud vám roste pažitka, oživíte fazole, které jíte už počtvrté nebo podesáté za 10 dní, a budou chutnat trochu jinak. Na těchto věcech záleží a navíc vám dodávají mikroživiny.“
Co se týče vody, potřebujete jí hodně, říká Lang: „Potřebujete minimálně 7 až 12 litrů na osobu a den.“
Profesorka Sarah Bridle z University of York také doporučuje mít zásoby potravin pro případ nouze: „Ano, rozhodně. Existuje spousta různých důvodů, proč by mohlo dojít k potravinové krizi.“
„[Během lockdownů kvůli covidu] jsem se trochu zbláznila a nakoupila spoustu věcí, ale velmi rychle jsem se naučila, že je důležité pořídit si věci, které máte opravdu rádi a které jíte i tak,“ říká. „V mém případě miluji fazole, čočku a cizrnu. Vařím s nimi pořád, takže mám zásobu asi na týden, jednu plechovku denně, a používám je pravidelně,“ říká. „Naučila jsem se, jak začlenit potraviny s dlouhou trvanlivostí do svého každodenního jídelníčku, takže jsou nyní přirozenou součástí toho, co mám ve spíži.“
Říká, že je užitečné mít oficiální pokyny k tomu, co by lidé měli skladovat, ale neměly by být příliš normativní. „Pokud to nejsou věci, které máte rádi, pak to po uplynutí doby spotřeby přijde vniveč.“ Některé pochoutky, jako jsou sladkosti nebo čokoláda, je dobré mít, zejména pro děti, i když její oblíbenou pochoutkou jsou brambůrky.
Ekologický aktivista George Monbiot často varuje před křehkostí potravinového systému a loni odhalil obsah svých vlastních zásob: 25 kg rýže, 15 kg sušené cizrny, 15 kg mouky na chléb, 7 kg mouky na čapátí, 5 kg ovsa, šest litrů rostlinného oleje, plechovku konzervovaných rajčat, nějaké ořechy a sušené ovoce. Spolu se zeleninou, kterou pěstuje, říká, že to představuje zásoby na asi dva měsíce pro jeho tříčlennou rodinu.
Řešení rizik nedostatku potravin vyžaduje rozsáhlé systematické změny, ale domácí zásoby mohou v nouzových situacích získat čas pr
Lang obvinil britskou vládu z lhostejnosti: „Británie v tomto ohledu velmi, velmi zaostává. Nejlepší, co mohou lidé udělat, je napsat svému poslanci, aby vyvinul tlak na vládu, aby byla realističtější v přípravách na potravinové šoky a možné výpadky. To není katastrofické uvažování: je to vlastně jen dospělý a rozumný přístup k této věci.“
