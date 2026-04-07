Technologické firmy propouštějí a sázejí na umělou inteligenci. Úspěch však zdaleka není zaručen
7. 4. 2026
Odborníci na umělou inteligenci tvrdí, že žijeme v experimentu, který může zásadně změnit model práce
Stovky tisíc pracovníků v technologickém odvětví čelí kruté realitě. Jejich dobře placená pracovní místa již nejsou jistá. Nyní, když je tu umělá inteligence (AI), jejich budoucnost nevypadá tak růžově jako před deseti lety.
Vzhledem k tomu, že americké technologické společnosti zvýšily investice do AI, propustily ohromující počet zaměstnanců. Microsoft propustil 15 000 pracovníků v loňském roce. Amazon propustil 30 000 zaměstnanců za posledních šest měsíců. Společnost poskytující finanční služby Block propustila v únoru více než 4 000 lidí, což představuje 40 % její pracovní síly. Meta propustila za posledních šest měsíců více než 1 000 zaměstnanců a podle zprávy agentury Reuters může v blízké budoucnosti propustit 20 % všech zaměstnanců. Právě tento týden softwarový gigant Oracle propustil tisíce zaměstnanců. Menší hráči jako Pinterest a Atlassian také nedávno prováděli propouštění, přičemž propustili přibližně 15 %, respektive 10 % svých zaměstnanců. Odhady uvádějí, že celkový počet propuštěných v technologickém sektoru za uplynulý rok přesáhl 165 000, podle trackeru Layoffs.fyi.
„V žádné fázi své kariéry jsem nikdy nebyl tak pesimistický ohledně budoucnosti kariéry v technologickém sektoru,“ řekl zaměstnanec z oboru, který desítky let pracoval ve velkých technologických firmách a z obavy z odvetných opatření si přál zůstat v anonymitě. „A to je opravdu smutné, protože technologie miluji.“
Úzkost se šíří i mimo Silicon Valley. Vzhledem k tomu, že technologické společnosti jsou vnímány jako inovátoři korporátního světa, může jejich snižování počtu zaměstnanců – v očekávání zvýšení efektivity díky AI nebo za účelem upřednostnění investic do AI – vytvořit precedens pro podobné škrty v jiných podnicích.
Ale i když AI pomohla zrychlit programování, analyzovat velké datové soubory a pomáhat s výzkumem, mnoho odborníků na AI říká, že jsme stále daleko od toho, aby AI mohla nahradit velké části pracovní síly, pokud to vůbec někdy bude možné. Co se tedy ve skutečnosti děje?
V rozhovorech během posledního měsíce výzkumníci v oblasti AI, ekonomové a pracovníci v technologickém sektoru uvedli, že v podstatě všichni prožíváme experiment. V příštích několika letech povedou experimenty technologických společností s AI pravděpodobně k několika zásadním výsledkům: k dalšímu snižování počtu pracovních míst napříč odvětvími, k nepředvídaným důsledkům přílišné závislosti na AI a k zásadně odlišnému modelu práce.
„Maximální mediální humbuk, který právě teď panuje, a sice že AI nahrazuje lidi, není pravdivý,“ řekl Ethan Mollick, docent na Wharton School při Pensylvánské univerzitě, který se zabývá studiem AI. „Ale není také pravda, že AI nikdy nebude ohrožovat pracovní místa. Bude to složité.“
Přetváření pracovních míst
OpenAI, Anthropic a Google slíbily, že jejich generativní nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, změní způsob, jakým lidé vykonávají svou práci, automatizují časově náročné úkoly a přesouvají lidi k složitější práci. Agentická umělá inteligence, neboli roboti, kteří plní úkoly bez lidského zásahu, posouvá tento slib ještě dál a potenciálně automatizuje celé role nebo obchodní funkce.
V praxi čelí technici první fázi experimentu s AI, protože jsou tlačeni k častějšímu využívání této technologie. Výsledky však ne vždy odpovídají očekáváním vedoucích pracovníků.
Pro technické pracovníky se používání AI stalo základním očekáváním zaměstnavatelů v celém technologickém odvětví, uvedl bývalý vedoucí inženýr společnosti Block, který byl v únoru propuštěn.
AI pomáhá generovat kód rychleji, ale to ztěžuje udržet krok s revizemi kódu, řekl. Lidské revize jsou důležité pro promyšlení jakýchkoli potenciálních konfliktů, které může kód mít s jinými částmi systému, a pro odhalení chyb, které AI prezentuje jako legitimní, dodal.
„Nyní je kódu třikrát tolik, protože se produkuje rychleji,“ řekl. „S revizemi jsme zaostávali.“
Nedávno propuštěný vysoký designér uživatelského prostředí v Amazon Web Services, který si z obavy z odvetných opatření přál zůstat v anonymitě, uvedl, že jeho tým experimentoval se dvěma interními generativními nástroji AI, které byly klíčové pro jejich práci a oba se nacházely v raných fázích testování. Ani jeden z nich zatím nebyl plně funkční ani užitečný pro práci zaměstnanců, řekl. Když tedy jeho tým zasáhly škrty, byl překvapený a zmatený.
„Měl jsem pocit, že ‚nic z toho ještě není připravené‘,“ řekl. „Jak se to všechno stihne?“
Zaměstnanci Amazonu vnímali skrytou hrozbu, že pokud nebudou používat AI, jejich pracovní místa by mohla být na řadě jako další, uvedl a zopakoval tak dřívější zprávy, podle nichž zaměstnanci tvrdí, že technologická společnost na ně vyvíjí tlak, aby používali AI, i když je to zpomaluje. Amazon v předchozích prohlášeních zdůraznil, že používání AI není povinné.
Vzhledem k tomu, že stále více technologických pracovišť se zaměřuje na AI a naléhá na zaměstnance, aby ji přijali – někdy je tento tlak doprovázen sledováním a vynucováním.
Bývalý zaměstnanec společnosti Microsoft uvedl, že pokud jde o používání umělé inteligence jím a jeho kolegy, měl „pocit, že je sledován“ a cítil tlak, aby „tuto technologii přijal, ať se mu to líbí, nebo ne“. Rovněž požádal o anonymitu ze strachu z odvetných opatření. Měl pocit, že může vyjádřit obavy ohledně umělé inteligence v práci, pokud to pomůže ochránit společnost před nepříznivým výsledkem, ale širší společenské obavy byly méně vítány.
„Nemohu zmiňovat obavy týkající se životního prostředí nebo pracovních míst,“ řekl zaměstnanec. „Nechcete být známí jako osoba, která je proti AI.“
Microsoft uvedl, že udržuje dohled na úrovni systému nad využíváním AI z důvodu bezpečnosti a rizik, ale nepoužívá individuální využití jako metriku výkonu. Společnost také uvedla, že nabízí zaměstnancům několik kanálů, kde mohou anonymně vyjádřit obavy ohledně toho, jak je tato technologie využívána.
Síla AI
Některé společnosti již vychvalují přínosy, které díky AI zaznamenaly. Například Google ve své poslední zprávě o hospodaření připsal AI 50 % svého kódu. Vedoucí inženýrství Blocku na listopadovém dni investorů společnosti uvedl, že 90 % kódu předloženého společností bylo vytvořeno „částečně nebo zcela s podporou AI“.
Ve své současné podobě však AI není tak schopná, jak naznačuje část mediálního humbuku, uvedl Stephan Rabanser, postdoktorandský výzkumník na Princetonské univerzitě, který je spoluautorem bílé knihy o spolehlivosti agentů AI. Ačkoli se výstupy generativních nástrojů v průběhu let zlepšují, tato technologie stále má problémy s konzistentním generováním stejné správné odpovědi, a to i při použití stejného zadání. To je obzvláště problematické, když se jedná o různé uživatele nebo podmínky, uvedl Rabanser.
„To je překážka transformace pracovních míst,“ řekl. „Spolehlivost bude klíčovým omezujícím faktorem.“
Více firem pravděpodobně zažije neúspěšné nasazení AI nebo problematické výsledky, uvedl Rabanser.
Systémy umělé inteligence potřebují obrovské množství dat, aby se v daném úkolu staly alespoň přijatelně dobrými, uvedl Stuart Russell, profesor a výzkumník v oblasti umělé inteligence na Kalifornské univerzitě v Berkeley, a kvalitní trénovací data se stávají vzácností. Často, i když chatbotu chybí potřebná data, bude stejně sebevědomě odpovídat a produkovat nesprávné odpovědi, které mohou vést k chybným transakcím a smazaným databázím, dodal.
AI také má potíže s neustálým učením a zapamatováním si toho, co udělala dříve, uvedl Mollick z Whartonu. Některé firmy však již zavádějí pokročilé případy použití, spoléhají se na AI při psaní veškerého kódu a poté dodávají tyto produkty bez lidské kontroly, a to navzdory riziku plynoucímu z omezení AI, řekl. Nazval je „temnými továrnami“, protože fungují převážně bez lidského dohledu.
Sázet na AI tímto způsobem je riskantní. Podle odborníků na AI a podnikání to s sebou nese riziko finančních ztrát, poškození reputace a negativních důsledků pro zákazníky či klienty.
V některých případech může přílišné spoléhání se na AI mít kritické důsledky daleko přesahující rámec podnikání. „Nechceme postupovat rychle a způsobit problémy v situacích s vysokým rizikem, jako je zdravotnictví nebo soudnictví,“ řekl Rabanser. „Jde o vysoké sázky“, které v některých případech mohou znamenat život nebo smrt, dodal.
Pravda za propouštěním
Zatímco se stále hlasitěji ozývají firmy, které tvrdí, že AI jim pomůže dělat více s méně, není jasné, zda AI skutečně vede k propouštění. Některé firmy mohou propouštění „maskovat“ AI a využívat tuto technologii jako pohodlnou výmluvu pro zpomalení trhu práce, klesající spotřebitelskou poptávku nebo rostoucí náklady, uvedli výzkumníci a odborníci na AI.
Právě tento týden prominentní venture kapitalista Marc Andreessen, skutečný zastánce AI, který napsal, že „AI zachrání svět“, v podcastu uvedl, že velké technologické firmy propouštějí zaměstnance, protože mají nadbytečný personál, a „nyní mají všichni dokonalou výmluvu: ach, to je AI.“
„Je snadné zaměnit účinky něčeho jako generativní AI za oslabení trhu práce,“ řekl Ryan Nunn, ředitel výzkumu v Budget Lab na Yale University, který zkoumá dopad AI na pracovní místa. „Opravdu nevidíme, že by se na trhu práce vystaveném AI dělo něco odlišného.“
Pokud má firma finanční potíže, tvrzení, že za propouštěním stojí AI, rozhodně zní lépe, řekl Thomas Malone, profesor informačních technologií na Sloan School of Management při Massachusetts Institute of Technology.
Existuje také dlouhá historie přehnaných předpovědí dopadu a míry přijetí nových technologií, dodal. Stalo se to v éře dot-comů a u autonomního řízení.
„Myslím si, že mnoho lidí přeceňuje tempo, jakým se pracovní místa budou měnit,“ řekl Malone o prognózách týkajících se umělé inteligence.
Pinterest nedávno propustil 15 % svých zaměstnanců.
Když firma Pinterest v lednu oznámila téměř 15% snížení počtu zaměstnanců, uvedla jako důvody mimo jiné přesun zdrojů do týmů zaměřených na umělou inteligenci a upřednostnění produktů a funkcí poháněných umělou inteligencí. Zaměstnankyně Pinterestu, která si přála zůstat v anonymitě, protože neměla oprávnění hovořit s tiskem, však uvedla, že podle ní šlo při propouštění spíše o ozdravení podnikání společnosti než o cokoli jiného.
„Vím, že umělá inteligence byla jedním z uvedených důvodů, ale nemyslím si, že to byl ten skutečný důvod,“ řekla a dodala, že škrty souvisely s optimalizací provozu.
„Provedli důkladnou revizi celého podnikání a to, co nyní vidíte, je jakási štíhlejší a efektivnější verze Pinterestu.“
Pinterest to označil za nesprávnou interpretaci.
Potenciální úspory a konkurenční výhody umělé inteligence jsou pro investory na Wall Streetu lákavé. Snížení počtu zaměstnanců může znamenat vyšší produktivitu na jednoho zaměstnance, což následně vede k vyšším ziskům, uvedl Joseph Feldman, analytik společnosti Telsey Advisory Group.
Poté, co Jack Dorsey, generální ředitel společnosti Block, přímo spojil propouštění ve své společnosti se zvýšením produktivity díky umělé inteligenci, cena akcií společnosti vzrostla o 20 %.
Samotné škrty však trh ne vždy uspokojí, který také sleduje známky udržitelnosti, uvedlo několik analytiků. Dva týdny po počátečním skoku ceny klesly akcie společnosti Block o 6 %, což signalizuje, že trh rozpoznal riziko realizace, uvedl Matthew Coad, analytik společnosti Truist Securities.
„Velkou roli v tom hraje nejistota ohledně toho, zda [Dorsey] šel až na kost,“ řekl Coad s odkazem na technický personál.
A den po oznámení propouštění v Oracle akcie společnosti vyskočily o 7,5 %. Tento nárůst však byl krátkodobý, protože o několik dní později se akcie vrátily téměř na úroveň před propouštěním. Podobně i Amazon zaznamenal skokový nárůst akcií po svých posledních škrtech v lednu, ačkoli akcie od té doby v následujících měsících klesly, protože trh zpochybňuje jeho plány výdajů na AI.
I trhy se snaží pochopit humbuk kolem AI. Pro ty, kdo hledají jasnou odpověď na to, jak přesně tato technologie promění práci a ekonomiku, odpověď zatím není jasná. Tato technologie mění některé pracovní pozice, ale větší dopad se projeví až za několik let.
„V příštích několika letech uvidíme změny v důsledku umělé inteligence,“ řekl Mollick s odkazem na očekávaná vylepšení této technologie. „Už teď mění programování. Změní tedy pracovní místa a transformuje je, ale zatím prostě nevíme, jaké to bude mít důsledky pro zaměstnání.“
