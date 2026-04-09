Příměří na Blízkém východě hrozí zhroucením, Izrael útočí na Libanon a Írán blokuje ropné tankery
9. 4. 2026
Zahrnutí Libanonu představuje zásadní rozdíl v interpretaci příměří, na kterém se v úterý na poslední chvíli dohodly obě strany
Osud dvoutýdenního příměří v íránském konfliktu vypadal ve středu nejistě, protože obě strany podávaly odlišné verze toho, na čem se dohodly, Izrael zintenzivnil své bombardování v Libanonu a Írán zastavil průjezd ropných tankerů kvůli údajnému porušení příměří ze strany Izraele.
Írán a Pákistán, které zprostředkovaly příměří na poslední chvíli, oba tvrdily, že příměří zahrnuje i Libanon. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nesouhlasil a izraelské síly rozpoutaly svůj dosud nejsilnější útok války na více než 100 cílů, při kterém zahynulo nejméně 254 lidí. Donald Trump, který zpočátku mlčel, uvedl, že Libanon je „samostatnou potyčkou“ a není součástí dohody.
Íránská agentura Fars uvedla, že ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem byly zastaveny v důsledku „porušení příměří“ ze strany Izraele. Írán měl průliv znovu otevřít během dvou týdnů trvání příměří a cena ropy v hodinách po oznámení příměří prudce klesla pod 100 dolarů za barel, což vyvolalo celosvětový vzestup akciových trhů.
Tato zpráva nepřinesla žádnou okamžitou úlevu stovkám naložených tankerů uvězněných v Perském zálivu kvůli konfliktu, které čekaly na schválení od pojišťoven, než se mohly dát do pohybu, a hlásily pokračující rušení svých satelitních navigačních systémů.
Bílý dům označil zprávy íránských státních médií o uzavření Hormuzského průlivu za „falešné“ a uvedl, že Trump očekává jeho „okamžité, rychlé a bezpečné“ znovuotevření, přičemž USA signalizovaly pokračující dodržování příměří, i když hrozilo jeho rozpadnutí.
Bylo potvrzeno, že ve středu proplulo Hormuzským průlivem pět plavidel, z nichž čtyři byly íránské a směřovaly do Perského zálivu z východu a páté bylo v řeckém vlastnictví.
AXSMarine, globální společnost zabývající se námořním softwarem a sledováním plavidel se sídlem ve Francii, uvedla, že je „nepravděpodobné, že by se v úžině objevila náhlá vlna plavidel, vzhledem k íránským podmínkám, podle nichž musí průjezd schválit íránské ozbrojené síly. „Není to totéž jako otevřený průliv,“ uvedla.
Spojené arabské emiráty tvrdily, že jejich protivzdušná obrana zachytila 17 balistických raket a 35 dronů, které zřejmě vystřelil Írán v průběhu dne po oznámení příměří. Írán údajně také zaútočil na saúdský ropovod vedoucí k Rudému moři několik hodin po oznámení příměří.
Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) ve středu prohlásily, že raketami a drony zasáhly několik cílů v regionu, včetně zařízení amerických společností v Yanbu, saúdském přístavu u Rudého moře a terminálu ropovodu.
Trump ve svých příspěvcích na sociálních sítích v časných ranních hodinách ve středu prezentoval odlišnou verzi dohody od té, kterou navrhl při oznámení příměří v úterý večer. V první verzi označil íránský 10bodový návrh za „funkční základ pro jednání“ a zaměřil se na dohodu o znovuotevření Hormuzského průlivu.
Toto prohlášení vyvolalo ve Washingtonu překvapení, protože íránských 10 bodů se výrazně liší od cílů USA a zahrnuje právo na obohacování uranu, úplné zrušení sankcí, výplatu válečných reparací a plán, který dává Íránu a Ománu společnou kontrolu nad Hormuzským průlivem.
Karoline Leavittová, Trumpova tisková mluvčí, ve středu na tiskové konferenci uvedla: „Íránci původně předložili 10bodový plán, který byl v zásadě neseriózní, nepřijatelný a zcela zamítnut. Představa, že by prezident Trump někdy přijal íránský seznam požadavků jako dohodu, je zcela absurdní.“
Ve středu ráno Trump naznačil, že příměří vycházelo ze zcela odlišného 15bodového návrhu ze strany USA, přičemž tvrdil, že na mnoha bodech „již bylo dosaženo shody“. Trval na tom, že nedojde k obohacování uranu a že USA a Írán budou spolupracovat na odhalení íránských zásob 440 kg vysoce obohaceného uranu (HEU), které Trump nazval „jaderným prachem“ a které představují dostatek štěpného materiálu pro tucet jaderných hlavic.
Leavittová uvedla, že americký vyjednávací tým vedený viceprezidentem JD Vancem a Trumpovými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem odcestuje do pákistánského Islámábádu na jednání, která mají začít tento víkend. Jednání s íránskou delegací, jejíž součástí by měl být i ministr zahraničí Abbas Araghchi, začnou v sobotu.
Trumpovo varování, že „celá civilizace“ zahyne, pokud nebude dohoda uzavřena do úterý 20:00 washingtonského času, vyvolalo celosvětové pobouření jako výhrůžka k nařízení válečných zločinů.
Írán zveřejnil dvě různé verze svého výkladu dohody. Perská verze obsahovala uznání práva Íránu na obohacování uranu. Anglická verze nikoli. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči potvrdil Trumpovo tvrzení, že Hormuzský průliv bude během dvou týdnů příměří znovu otevřen, ale uvedl, že lodní doprava bude muset požádat o bezpečný průjezd v koordinaci s íránskými ozbrojenými silami.
Íránská armáda uzavřela průliv – před válkou volně splavnou vodní cestu – jako odvetu za americko-izraelský útok na Írán 28. února a nyní účtuje tankerům za průjezd mýtné ve výši 2 miliony dolarů za loď. Teherán zřejmě interpretuje příměří tak, že umožní průjezd všem lodím, ale mýtné ponechá v platnosti a výnosy nakonec rozdělí s Ománem jako spolusprávcem průlivu.
Pákistán očekává, že v pátek bude hostit jednání, která mají začít upevňovat příměří do trvalejší mírové dohody, ale ve středu Bílý dům ještě nepotvrdil účast. Rozdíly, které je třeba překlenout, se jevily jako velké jako nikdy předtím a rozhodně širší než při posledních jednáních před válkou, které se konaly 26. února v Ženevě, kde ománští zprostředkovatelé a britští pozorovatelé hlásili významný pokrok.
Během návštěvy Maďarska popsal Vance situaci v Perském zálivu jako křehké příměří a vyzval Írán, aby jednal v dobré víře.
V Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth naznačil, že pokud nedojde k dohodě ohledně íránských zásob vysoce obohaceného uranu (HEU), americké síly je „zlikvidují“.
Jakákoli operace zaměřená na získání nebo zničení uranu, který je podle odhadů uložen v kanystrech o velikosti potápěčských lahví a zakopán hluboko v šachtách pod horami, by byla dlouhá, komplikovaná a riskantní. Trump se během pěti týdnů trvání konfliktu rozhodl takovou misi neprovádět a nakonec prohlásil, že mu na HEU nezáleží, protože jej lze monitorovat na dálku pomocí satelitu.
Předseda sboru náčelníků štábů, generál Dan Caine, uvedl, že americké síly zůstávají připraveny k návratu do boje. „Příměří je pauza a společné síly zůstávají připraveny, pokud dostanou rozkaz nebo budou povolány,“ řekl Caine novinářům. Uvedl, že americká letecká kampaň v Íránu dosáhla svých vojenských cílů, zasáhla více než 13 000 cílů a zničila zhruba 90 % íránského námořnictva a 95 % jeho námořních min.
Hegseth tvrdil, že USA a Izrael „dokončily úplné zničení íránské průmyslové základny“ poslední vlnou 800 leteckých úderů v noci na úterý. Uvedl seznam íránských vůdců zabitých ve válce, včetně nejvyššího vůdce Alího Chameneího, a tvrdil, že jeho syn a nástupce Modžtaba Chameneí byl „zraněn a znetvořen“. Ministr obrany bez důkazů tvrdil, že Írán „o toto příměří prosil“.
Teheránská vláda prezentovala příměří svému obyvatelstvu v podobně triumfalistických termínech. „Amerika byla donucena přijmout příměří,“ uvedl podle oficiálních médií Ali Akbar Velayati, vysoký politik a poradce nejvyššího vůdce pro zahraniční politiku. „V nové geometrii moci ve světě bude Írán hrát roli osy islámského pólu.“
Trumpa rozhněvalo odmítnutí několika západních spojenců podpořit jeho válku proti Íránu. Leavittová novinářům sdělila, že prezident bude diskutovat o možnosti odchodu USA z NATO, až se ve středu setká s generálním tajemníkem aliance Markem Ruttem.
„Je docela smutné, že NATO se v průběhu posledních šesti týdnů otočilo zády k americkému lidu, když to právě americký lid financuje jeho obranu,“ řekla.
Na otázku, zda prezident nadhodí možnost vystoupení z NATO, Leavittová odpověděla: „Je to něco, o čem prezident diskutoval, a myslím, že je to něco, o čem bude prezident za pár hodin diskutovat s generálním tajemníkem Ruttem.“
