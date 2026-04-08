Chybějící strategie Izraele vede k bezcílným válkám
8. 4. 2026
Odpůrci Izraele a jeho příznivci na Blízkém východě i jinde sdílejí společné mylné přesvědčení: že Izrael má celkovou strategii, která řídí jeho národněbezpečnostní politiku. Kritici obviňují Izrael z nějakého zlověstného plánu, zatímco jeho příznivci tvrdí, že se snaží zničit takzvanou íránskou "osu odporu" a rozšířit Abrahámovské dohody.
Ačkoliv jsou izraelské vojenské a zpravodajské operace obvykle dobře promyšlené, Izrael neustále selhává ve vývoji celkové politické strategie a tím v překládání svých vojenských zisků ve strategické politické cíle.
Tento neúspěch se jasně projevil od 7. října 2023, kdy Izrael dosáhl vojenských úspěchů v Gaze, Libanonu a Íránu a pomohl svrhnout Asadův režim, ale přesto se mu nepodařilo tyto úspěchy proměnit ve strategické zisky. Pokračující izraelské války v Íránu a Libanonu jsou toho důkazem, stejně jako patová situace v Gaze, kde Hamás stále ovládá více než 47 % Pásma. I v Sýrii Izrael nadále upřednostňuje taktické zisky ve formě kontroly nad nově okupovanými oblastmi v Kunejtře a Džabal al-Šajchu, na úkor bezpečnostní dohody, která by umožnila spolupráci proti íránským proxies a otevřela cestu k normalizaci vztahů s novými syrskými úřady.
Selhání Izraele při vypracování jasné strategie nevzniklo v traumatu a zmatku po 7. říjnu 2023, ale existuje od jeho vzniku jako státu. Izraelští vědci a novináři, několik zpráv izraelského státního kontrolora a Winogradova komise – oficiální vyšetřovací komise zřízená izraelskou vládou po válce v Libanonu v roce 2006 – to všichni zaznamenali.
Příčiny těchto opakovaných poruch jsou strukturální. Nejdůležitější z nich je nadřazenost izraelské armády nad plánování národní bezpečnostní politiky. Vzhledem k izraelské historii působení ve vysoce nepřátelském regionu je izraelský bezpečnostní establishment obvykle orgánem vykonávajícím národní bezpečnostní politiku, zatímco civilní orgány jako Ministerstvo zahraničních věcí hrají jen okrajovou roli.
Izraelská armáda je nejlépe vybaveným orgánem v Izraeli, s rozsáhlou zpravodajskou službou a plánovacím ředitelstvím. Jeho plánovací ředitelství, nikoli diplomatické a civilní složky, má za úkol navrhovat vojenské operace.
Izraelský národní bezpečnostní štáb (NSS) byl založen v roce 1999 a měl se stát hlavním orgánem pro plánování politiky v Izraeli, ale nikdy se tak nestalo, kvůli dominanci izraelské armády, nedostatku zdrojů a politickým preferencím izraelských premiérů. Takže všechny izraelské války za poslední dva roky, stejně jako ty předchozí, byly navrženy plánovacím ředitelstvím, s minimálním nebo žádným zapojením civilních agentur.
Dysfunkční kabinet
Kabinet – civilní dohled nad vojenským plánováním, který by měl poskytovat strategický směr – je sám o sobě dysfunkční. V izraelském parlamentním systému je kabinet tvořen politiky, nikoli technokraty. Izraelští politici jsou znovu voleni na základě své popularity u své základny, která je do značné míry odtržená od kvality jejich výkonu jako ministrů, natož od tvorby jejich národní bezpečnostní politiky. Ministři jsou špatně informováni o politice národní bezpečnosti, nevěnují čas studiu materiálů NSS a rozhodují se na základě ideologických a politických úvah.
Strukturální problémy jsou dále zhoršovány rostoucím extremismem izraelské pravice. Vzestup izraelské populistické krajní pravice, ztělesněný Itamarem Ben Gvirem a krajně pravicovými ministry uvedenými do izraelské vlády, přivedl jednotlivce, kteří jsou nebezpečně nekvalifikovaní a ideologicky motivovaní.
Netanjahuova osobní snaha zůstat u moci dále zhoršila kvalitu izraelské vlády. Po léta se Netanjahu soustředěně snažil odstranit z mocenských pozic všechny vážné osoby, které by mu mohly být soupeři, jako byli Joav Galant, Moše Kachlon a Moše Ja'alon.
Místo toho se řady strany Likud a kabinetu rozmnožily populistickými podkuřovateli. Tento druhý proces zavedl do kabinetu přikyvující muže a ženy, kteří jsou špatně informovaní, intelektuálně líní a nevyzývají Netanjahua. Na zasedáních kabinetu ministři místo plánování politiky diskutují a vydávají prohlášení, která ihned unikají do médií pro veřejnost.
V 70. letech americký ministr zahraničí Henry Kissinger vtipkoval, že "Izrael nemá zahraniční politiku, pouze domácí politický systém". Tato dynamika se od té doby nezměnila. Protože izraelští ministři jsou politici, kteří usilují o znovuzvolení, jejich rozhodování ve všech otázkách, včetně politiky národní bezpečnosti, je řízeno domácími politickými úvahami.
Plíživá kolonizace
Tato dynamika se jasně projevila v izraelském rozhodnutí obsadit pět kopců uvnitř Libanonu po skončení války v roce 2024, čímž porušil dohodu o příměří. Netanjahu učinil rozhodnutí pod tlakem starostů izraelských pohraničních měst (z nichž mnozí byli místní vůdci Likudu) a ministra financí Smotriče, který sloužil v izraelské armádě méně než dva roky.
Izraelské trvání na setrvání v těchto místech se nezdá vycházet z vojenských důvodů. V době dronové války mohou vojáci za hranicemi pozorovat a útočit z kratší vzdálenosti než dron. Izraelská neústupnost však sloužila jako záminka pro Hizballáh, aby zůstal ozbrojený a odmítl spolupráci s plánem libanonské armády předat své zbraně státu severně od řeky Lítání.
Izraelská invaze a okupace jižní Sýrie, aniž by na něj Sýrie vypálila jediný výstřel, dále posílila vnímání v Libanonu i regionálně, že Izrael usiluje o rozšíření svého území, bez ohledu na bezpečnostní hrozby z tohoto území. Izraelské kroky v Sýrii tak posílily pozici Libanonců, kteří tvrdili, že odzbrojení Hizballáhu povede k trvalé izraelské okupaci jižního Libanonu.
Nakonec vyhýbání se jasně definovaným politickým cílům slouží izraelskému premiérovi. Jasná politika by vyvolala odpor členů koalice, kteří jsou proti ní, a zároveň by umožnila poměřovat premiéra podle jeho schopnosti ji prosazovat. Proto nejasnost politicky slouží premiérovi.
Preference nejednoznačnosti
Tato preference nejednoznačnosti byla patrná v Netanjahuově tvrdohlavém vyhýbání se jasnému stanovování jakékoli vize na den po válce v Gaze. Nejlogičtější alternativa k Hamásu, Palestinská samospráva, byla vládou okamžitě odmítnuta z politických důvodů. Kvůli odporu izraelské vlády vůči vzniku palestinského státu se izraelské pravicové vlády snažily udržet politiku oddělení Západního břehu od Gazy, což znamenalo udržení Gazy pod vládou Hamásu.
I nyní, poté co Trump ukončil válku v Gaze, izraelská vláda dosud nevyvinula vizi pro Pásmo. Izrael doufá, že bude schopen využít odmítavost Hamásu odzbrojit se k obnovení války tam, jako by zabíjení dalších členů Hamásu a další destrukce nějak přivolalo alternativní vládce v Gaze. Tento vzorec se opakuje na všech frontách: vojenské akce bez politického cíle.
Systémová neschopnost Izraele a jeho vyhýbání se dlouhodobému plánování politiky, spolu s ideologickým extremismem současné vlády, jej od 7. října 2023 přivedly do stavu neustálé války. Vojenské aparáty si vedou dobře při plánování vojenských operací, ale nemohou kompenzovat absenci dlouhodobého strategického plánování. V důsledku toho, ačkoliv Izrael vyhrál několik válek proti svým rivalům, nedokázal je převést do strategických zisků v Gaze, Libanonu, Sýrii nebo Íránu, ani v podporu normalizace s arabskými zeměmi.
Zdá se, že izraelští představitelé věří, že pouhé předvedení izraelské zpravodajské a vojenské převahy přiměje jiné země k jejich objetí. Ale destabilizující mocnost, která převážně spoléhá na vojenskou sílu k řešení všech problémů, není příliš atraktivním partnerem.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse