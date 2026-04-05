Jak Izrael stejně jako Gazu totálně srovnává se zemí jižní Libanon
5. 4. 2026
Společnost Planet Labs, zabývající se satelitním snímkováním, oznámila, že na základě žádosti Trumpovy administrativy pozastaví na dobu neurčitou zveřejňování snímků z války v Íránu
Footage showing the Israeli army's total destruction of entire residential clusters in a village in southern Lebanon. pic.twitter.com/EHrRrjV5ZP— Quds News Network (@QudsNen) April 5, 2026
Satellite imaging company Planet Labs says it will indefinitely withhold Iran war imagery after a request from the Trump administration https://t.co/NvttJacbF3 pic.twitter.com/5orYVRIuA5— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 5, 2026
Izraelští osadníci zabili palestinského farmáře na jeho vlastním pozemku, přímo před očima jeho otce. Ano, už zase
Americko-izraelská Epsteinova koalice bombardovala v Íránu 760 škol a 350 zdravotních středisek. Kde je odsouzení ze strany EU, která se hlásí k „evropským hodnotám“...?
Israeli settlers killed a Palestinian farmer on his own land, in front of his father. Yes, againhttps://t.co/HBDfXrC6TI— Haaretz.com (@haaretzcom) April 4, 2026
V izraelských věznicích vzrostl počet palestinských zadržených klasifikovaných jako „bezpečnostní vězni“ z přibližně 3 500 před 7. říjnem na dnešních zhruba 10 000 – z nichž asi polovina je zadržována bez vznesení obvinění.
The US/Israeli Epstein Coalition have bombed 760 Schools and 350 Health Centres in Iran. Where's the condemnation from the EU with the 'European Values'..? https://t.co/THAj8Ww8Pu— Mick Wallace (@wallacemick) April 5, 2026
Nejnovější incident v jaderné elektrárně v Bušehru je jasným varováním: úder by mohl vyvolat jadernou havárii, jejíž zdravotní následky by měly zničující dopad na celé generace…
Across Israeli prisons, the number of Palestinian detainees classified as “security prisoners” has surged from roughly 3,500 before October 7 to around 10,000 today — about half of whom are held without charge. https://t.co/da7Nu3gSvj— Kenneth Roth (@KenRoth) April 5, 2026
Podle zdravotníků zahynuli při izraelském ostřelování v Gaze čtyři Palestinci
I join the @iaeaorg in raising the alarm again over the safety of nuclear facilities in #Iran.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 5, 2026
The latest incident involving the Bushehr nuclear power plant is a stark reminder: a strike could trigger a nuclear accident, with health impacts that would devastate generations.… https://t.co/mvFRC23EpT
Od začátku války se terčem útoků stalo 55 knihoven.V íránské historii pálil knihovny pouze Čingischán. Dnes jsou tyto paralely znepokojivé – srovnání s Trumpem a Netanjahuem již nejsou jen vzdálenými ozvěnami historie, ale naléhavými varováními, že se její nejtemnější vzorce opakují.
Israeli fire kills four Palestinians in Gaza, medics say https://t.co/DD89ybRwPa pic.twitter.com/JcHaxVv6j9— The Independent (@Independent) April 5, 2026
Při izraelských útocích namířených proti vozidlu a skupině civilistů v různých částech pásma Gazy bylo navzdory příměří zabito nejméně pět Palestinců, a to v souvislosti s téměř každodenními útoky.
Since the start of the war, 55 libraries have been targeted.— ☫ Iran Embassy in The Hague, The Netherlands (@IRAN_in_NL) April 4, 2026
In Iran’s history, only Genghis burned libraries.
Today, d parallels are unsettling—comparisons to Trump & Netanyahu are no longer distant echoes of history, but urgent warnings that its darkest patterns are repeating. pic.twitter.com/ZP6Kv06iTW
Strategie „jak učinit život nesnesitelným“: Izraelští osadníci vyhánějí křesťany z Západního břehu Jordánu
At least five Palestinians were killed in Israeli strikes targeting a vehicle and a gathering of civilians across the Gaza Strip, despite the ceasefire, amid ongoing near-daily attacks.https://t.co/6uLu29r3pT— Quds News Network (@QudsNen) April 5, 2026
Vzpomínáte si na pobouření Západu nad bojovými operacemi v okolí jaderné elektrárny v Záporoží na Ukrajině? Izrael a USA již čtyřikrát bombardovaly naši elektrárnu v Bušehru. Radioaktivní spad zničí život v hlavních městech zemí Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu, nikoli v Teheránu.
A strategy ‘to make life intolerable’: Israeli settlers are driving Christians out of West Bank https://t.co/Paj9Wu8lJ5— Martin Konečný (@MartinKonecny) April 5, 2026
Útoky na naše petrochemické závody také odrážejí skutečné cíle.
Remember the Western outrage about hostilities near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Ukraine?— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026
Israel-U.S. have bombed our Bushehr plant four times now. Radioactive fallout will end life in GCC capitals, not Tehran.
Attacks on our petrochemicals also convey real objectives. pic.twitter.com/onGCgkJFjt
