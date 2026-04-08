Velká Británie čelí výzvě překonat obrannou závislost na USA
8. 4. 2026
V nejnovější zprávě o Národní bezpečnostní strategii uvedl Společný výbor pro strategii národní bezpečnosti, že Spojené království nyní působí v "éře radikální nejistoty", kdy soutěž velmocí, hybridní hrozby a měnící se aliance postupně narušují stará pravidla. Obecně souhlasí s vládním hodnocením hrozby, ale nachází jasný rozdíl mezi tím, co je slibováno, a tím, jak to bude skutečně naplněno.
Výbor uvedl, že trvá "nejasnost ohledně dostatečnosti mezivládní odpovědnosti a financování závazků" a poukázal na skutečnost, že "chybí také podrobný plán rozvoje suverénních schopností". Zároveň zdůraznil to, co označil za "výrazný nedostatek jasnosti v tom, které vládní úřady jsou odpovědné za které aspekty národní bezpečnosti", což vyvolává otázky, zda současný systém skutečně dokáže nabídnout koherentní přístup.
Velká Británie podle zprávy stále "strategicky závisí na Spojených státech v klíčových schopnostech v oblasti jaderné, zpravodajské a konvenční obrany". Ačkoliv přijímá, že vztahy s USA zůstávají ústřední, výbor poměrně přímo říká, že je třeba udělat více pro přípravu na scénář, kdy tato podpora nebude zaručena stejným způsobem.
Doporučuje, aby vláda "také vypracovala jasný plán spolu s dalšími evropskými spojenci pro přechod k většímu evropskému vedení NATO", včetně přípravy na "nejhorší scénář", kdy by Evropa v krizi musela jednat bez podpory USA. Kromě toho uvádí, že Spojené království by mělo "plánovat odklon od bilaterálního vztahu se Spojenými státy, který je tak závislý" na Washingtonu v hlavních oblastech obranných schopností, i kdyby spolupráce pokračovala tam, kde to dává smysl.
Kromě toho zpráva poukazuje na řadu slabších oblastí, naznačuje, že mezery v konzultacích mohly znamenat, že dopadu škrtů v měkké síle bylo věnováno příliš málo pozornosti, a uvádí, že plány na posílení občanské odolnosti jsou stále poměrně nedostatečně rozvinuté. Například existuje omezené množství detailů o tom, jak bude kritická národní infrastruktura lépe chráněna, co přesně udělá UK Resilience Academy nebo jak má v praxi fungovat přístup "celé společnosti" k bezpečnosti.
Čína je také označena přímočařeji než dříve. Výbor uvádí, že vláda by ji měla uznat za "jasnou hrozbu pro národní bezpečnost", zejména vzhledem k závislosti na dodavatelských řetězcích a kritických materiálech, a být transparentnější v tom, jak jsou bezpečnostní aspekty řešeny při podnikání nebo podepisování smluv.
K průmyslu existuje poměrně ostrá kritika, že se zdá, že nikdo správně nedefinoval, co vlastně "suverénní schopnosti" znamenají. Tato nejasnost, uvádí zpráva, již nyní ztěžuje firmám plánování a investování. Volá se po jasnějším směru, zejména v oblasti financování a podpory menších firem působících v oblasti obrany a bezpečnosti.
Mezi doporučeními jsou výzvy k větší transparentnosti, silnější odpovědnosti uvnitř vlády a větší jasnosti ohledně plánů dosáhnout 1,5 % výdajů HDP na bezpečnost a odolnost do roku 2035.
Zdroj v angličtině: ZDE
