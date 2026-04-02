„Platba do sedmi dnů“: Novozélandský lékař vystavil americké ambasádě fakturu za rostoucí náklady na benzín
2. 4. 2026
Shane Dunphy zaslal účet na téměř 3 000 dolarů spolu s dopisem, v němž uvádí: „Za tuto situaci nesou odpovědnost USA, a proto by měly nést následky“
Novozélandský lékař požádal americkou ambasádu ve Wellingtonu o proplacení nákladů na benzín své klinice s tím, že Donald Trump a jeho administrativa zahájili „zbytečnou válku“ a měli by uhradit náklady na rostoucí ceny pohonných hmot.
Dr. Shane Dunphy z Onslow Medical Centre v hlavním městě Nového Zélandu požádal americkou ambasádu, aby jeho centru uhradila částku 2 790,95 NZ$ (1 597 US$) za náklady na benzínové poukázky poskytnuté zaměstnancům na úhradu dopravy.
V dopise zaslaném spolu s fakturou Dunphy uvedl, že jeho zaměstnanci mají potíže s financováním benzínu kvůli energetické krizi vyvolané americko-izraelskými útoky na Írán.
Klinika poskytla poukázky zaměstnancům, aby si mohli dovolit dojíždět do práce a uživit své rodiny, uvedl. „Nyní žádáme, aby nám USA uhradily náklady na tyto poukázky. USA jsou za to zodpovědné, a proto by měly nést odpovědnost.“
Nový Zéland je energetické krizi způsobené tímto konfliktem obzvláště vystaven, jelikož je vysoce závislý na globálním obchodu a náchylný k narušení dodavatelských řetězců a námořní přepravy.
Ceny benzínu vzrostly až o 50 centů za litr, čímž se průměrná cena bezolovnatého paliva vyšplhala na více než 3 dolary za litr.
Dunphyho dopis míří na Trumpa a označil útok na Írán za „nemorální a zcela neopodstatněný“.
Vyzval další jednotlivce a podniky, aby americké ambasádě zaslali své faktury za zvýšené náklady, ale dodal: „Žádná částka peněz nemůže kompenzovat lidské utrpení a ztráty na životech, za které jsou Trump a USA zodpovědní.“
Dunphy svůj dopis zakončil slovy: „Platba se očekává do sedmi dnů“.
Dunphy uvedl, že se cítil povinen zaslat dopis a fakturu 27. března jako „zásadní záležitost“.
„Když něco rozbijete, měli byste to napravit,“ řekl. „Myslím, že celý svět by měl ukázat prstem na USA a říct: vyřešte to. Vy jste zvolili tohoto muže za prezidenta. Vyřešte to.“
Dunphy kritizoval země, které válku neodsoudily, včetně Nového Zélandu a jeho premiéra Christophera Luxona. „Pokud se nebudou držet svých zásad, co nám pak zbývá?“ řekl Dunphy. „Jeden člověk způsobil tuto globální ekonomickou krizi. To pro mě vystihuje celou situaci, proto jsem to udělal.“
Dunphy uvedl, že nepočítá s tím, že by velvyslanectví účet zaplatilo.
