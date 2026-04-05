Channel 4 News:Trump vulgárně útočí na Írán
5. 4. 2026
čas čtení 9 minut
Moderátor, Channel 4 News, neděle 5. dubna 2026: Prezident Trump se v rozzlobené výhrůžce vůči Íránu uchýlil k vulgárním výrazům, zatímco byl zachráněn druhý v Íránu uvízlý americký letec.
Dobrý večer. Nestává se často, že by přímá prohlášení prezidenta Spojených států vyžadovala varování před vulgárním jazykem. Ale jelikož Írán stále neustupuje ohledně Hormuzského průlivu, navzdory mnoha předchozím výhrůžkám Donalda Trumpa, v 37. dni konfliktu, těsně po 8. hodině ráno, prezident zveřejnil na sociálních médiích příspěvek s vulgárními výrazy, ve kterém varoval Írán, aby průliv otevřel. Ten samý průliv, o kterém před pár dny tvrdil, že ho USA ani nepotřebují.
"Otevřete ho, vy blázniví hajzlové", napsal, "jinak budete žít v pekle", a dal Íránu 48 hodin na splnění požadavku. Jaká je tedy nálada v Bílém domě, když je druhý uvízlý letec zpět v rukou USA a čas se krátí k dalšímu ultimátu?
Od Donalda Trumpa, nejprve nadšení z úspěšné záchrany amerického letce z hlubokého íránského území, poté eskalace, hrozba zničení íránských elektráren a mostů, pokud se Hormuzský průliv do úterního večera znovu neotevře.
Během poslední hodiny íránské ministerstvo zahraničí varovalo, že na jakékoli útoky na svou infrastrukturu odpoví stejným způsobem. Měli bychom vás varovat, že reportáž Emily Withersové obsahuje vulgární výrazy.
Reportérka: Nebezpečná záchranná mise zavedla americké komando hluboko do Íránu, přičemž americké síly údajně bombardovaly íránské konvoje, aby je udržely daleko od pohřešovaného plukovníka. Jeho úkryt, horská štěrbina, v jednom okamžiku vyžadoval výstup na hřeben ve výšce 7 000 stop, aby se vyhnuli odhalení. Byl to dvoudenní závod o život mezi americkými a íránskými silami, podporovaný íránskými občany, kteří spěchali do oblasti, lákáni slibem peněz za dopadení Američana. Jak se tato záchrana odehrála, záleží na tom, kdo příběh vypráví.
„Dostali jsme ho,“ napsal Trump v neděli brzy ráno a uvedl, že plukovník utrpěl zranění, ale že bude v pořádku a že při operaci nebyl žádný Američan zabit ani zraněn. Později zveřejnil informaci, že pohřešovaný důstojník byl vážně zraněn.
Za úsvitu ležely v íránské poušti rozptýlené doutnající trosky, údajně amerického letadla a vrtulníku. Íránská armáda tvrdila, že zničila dva vrtulníky Black Hawk a dvě vojenská transportní letadla. USA tvrdí, že musely zničit alespoň jedno letadlo, protože mělo poruchu.
Když byl v pátek sestřelen stíhací letoun F-15, druhý pilot byl rychle zachráněn, ale jeho důstojník pro zbraňové systémy byl pohřešován. Aby získaly čas, americké zprávy uvádějí, že CIA rozšířila fámu, že již byl nalezen.
USA prohlašují vítězství, ale totéž činí i Írán. Takzvaná záchranná operace americké armády, která měla zachránit pilota sestřeleného letadla na opuštěném letišti v jižním Isfahánu, skončila naprostým neúspěchem.
Dnes íránské drony zaútočily na energetická zařízení v celém Perském zálivu a zasáhly státní energetické komplexy, elektrárny a odsolovací závody v Kuvajtu, ropné zařízení v Bahrajnu a petrochemický závod v Abú Dhabí.
Stalo se tak den poté, co Izrael zaútočil na největší íránský petrochemický komplex. Obě strany si navzájem ubližují, ale ne aby se rozhodly usednout k jednacímu stolu a dosáhnout kompromisu. Zprostředkovatelé stále předávají zprávy, ale stále nevidíme dostatečnou politickou vůli a flexibilitu na obou stranách, aby se dostaly do cíle a dosáhly nějakého druhu příměří.
Trump dal čas do pondělí na znovuotevření Hormuzského průlivu, jinak zaútočí na kritickou infrastrukturu Íránu. V neděli brzy ráno nasadil svůj charakteristický styl diplomacie s novou zprávou a dalším termínem.
"Úterý bude dnem elektráren a dnem mostů, vše v jednom v Íránu. Nic podobného nebude. Otevřete ten zasranej průliv, vy šílení hajzlové, nebo budete žít v pekle." V Teheránu už vyvěsili reakci. Průliv zůstane uzavřený, hlásá tento billboard.
Moderátor: S nejnovějšími zprávami z Blízkého východu se nyní přepojíme k Harrymu Fawcettovi, který pro nás dnes večer vysílá živě z Tel Avivu. Harry.
Reportér: Kierane, došlo k dalším útokům na Izrael ze strany Íránu. Zničení obytné budovy, úder balistickou raketou. Jeden starší muž byl vážně zraněn, čtyři lidé jsou stále pohřešováni, záchranné týmy se je snaží najít,
Izrael také opakovaně útočí na Libanon, v samém srdci Bejrútu tam zahynuli 4 lidé. Izrael zabil sedm lidí také v jižním Bejrútu, včetně čtyřletého dítěte, podle ministerstva zdravotnictví.
Ale zprávy zde, stejně jako všude jinde, ovládá toto: nejnovější odpočítávání, které vyhlásil Donald Trump. V posledních několika hodinách poskytl další telefonické rozhovory americkým novinářům a mluvil o vyhození celé země do vzduchu, pokud Írán nepřijme podmínky. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by Írán byl ochoten podmínky přijmout.
Donald Trump tak má na výběr buď svůj záměr uskutečnit a zavázat Spojené státy americké k tomuto masivnímu úderu na civilní infrastrukturu, což by bylo široce vnímáno jako porušení mezinárodního práva, nebo udělat obrat o 180 stupňů, ustoupit a podkopat tak svou vlastní i americkou důvěryhodnost.
V minulosti se mu podařilo vymanit se z podobných svazujících situací, do nichž se sám dostal. Možná by mohl věci opět na nějakou dobu odložit. Možná by mohl přeformulovat, co znamená znovu otevřít Hormuzský průliv. Ale tolik lidí zde čeká na toto zásadní rozhodnutí prezidenta Spojených států, které bude mít kdo ví jaké důsledky pro globální ekonomiku, pro tento region, pro íránský lid.
Moderátor: Díky, Harry. Hovořil jsem z Washingtonu, D.C. s analytikem pro Blízký východ a autorem Aaronem Davidem Millerem. Pracoval na americkém ministerstvu zahraničí za pěti prezidentů. Zeptal jsem se ho, co si myslí o nejnovější hrozbě prezidenta Trumpa.
Aaron David Miller: Nemám tedy pochyb o tom, že prezidenta povzbudilo nedávné osvobození dvou amerických pilotů, přičemž to druhé bylo zjevně mimořádně brilantní speciální operací, na které se podílely stovky Američanů. Myslím, že ho to povzbudilo v přesvědčení, že může změnit vnímání rizika ze strany Íránu pokračujícím bombardováním a masivními údery. A zároveň sestřelení několika amerických letadel a poškození dalších povzbudilo Íránce v přesvědčení, že vyhrávají.
Moderátor: Ale právě tato výhrůžka plná nadávek, kterou Donald Trump pronesl, myslí tím,že je Írán o to více ochoten udělat to, co prezident Trump chce, protože na ně začal nadávat?
Aaron David Miller: Podívejte, pracoval jsem pro americké administrativy od Jimmyho Cartera po Bushe, žádný prezident nikdy veřejně nepoužíval a nemluvil tak hrubým a zvráceným jazykem, jakým mluví tento prezident. Je to důsledek jedné nepopiratelné skutečnosti, že konečným rozhodovatelem, konečným stratégem, je muž, který nemá žádný smysl pro morální sebekázeň a který je poháněn převážně mocí, penězi a slávou. A nyní, myslím, i vztekem, že se ocitl v situaci, ze které nevidí východisko.
Moderátor: Ale vyhrožuje touto všemocnou eskalací, někteří lidé by mohli říci, potenciálními válečnými zločiny, do úterý, pokud nedosáhne svého. Je tento termín tentokrát skutečný?
Aaron David Miller: To, co byste museli v úterý vidět, je míra nasazení americké vojenské síly, kterou by normální lidé, řekněme v tomto případě vy a já, považovali za zásadní, zásadní eskalaci. Jinými slovy, údery v rozsahu, který za posledních pět týdnů nemá obdoby. Nevyloučil bych, že identifikovali další civilní infrastrukturu. Režim, podívejte, režim se o veřejné mínění nezajímá, pokud není ohrožen a pokud proti němu neprobíhají demonstrace, což se neděje. Režim je tedy připraven absorbovat libovolný počet úderů.
Moderátor: Komu věříte, pokud jde o to, co se vlastně stalo při té záchranné misi? Íránci tvrdí, že sestřelili několik amerických letadel. Američané tvrdí, že vyhodili do vzduchu vlastní letadla, aby zabránili Íráncům v jejich získání.
Aaron David Miller: V tomto případě bych se přiklonil k verzi Pentagonu, protože jsme to už viděli. Viděli jste to při razii v Abbottábádu, kdy šlo o Usámu bin Ládina. Jeden vrtulník měl mechanické potíže a tým SEAL ho vyhodil do vzduchu. Nemám pochyb o tom, že tato verze je přesnější než ta íránská. Ale pamatujte, že vám sestřelili dva stíhací letouny, A-10 a F-15 Eagle, zatímco americký prezident a americký ministr obrany tvrdili, že USA zcela vládnou ve vzduchu. To je posílení íránského sebevědomí.
