Trump samozřejmě jako obvykle ustoupil
8. 4. 2026
čas čtení 8 minut
USA a Írán se dohodly na prozatímním příměří, Teherán oznámil, že znovu otevře Hormuzský průliv
Americký prezident upustil od výhrůžky, že Írán musí kapitulovat, jinak bude zničen, a to díky zásahu na poslední chvíli vedenému Pákistánem
USA a Írán se v úterý večer dohodly na dvoutýdenním podmíněném příměří, které zahrnovalo dočasné znovuotevření Hormuzského průlivu, a to po diplomatické intervenci na poslední chvíli vedené Pákistánem, která zrušila ultimátum Donalda Trumpa, aby se Írán vzdal, nebo čelil rozsáhlé destrukci.
Trumpovo oznámení o dohodě o příměří přišlo méně než dvě hodiny před termínem, který si americký prezident sám stanovil na 20:00 východního času, kdy měl bombardovat íránské elektrárny a mosty – krok, o kterém právníci, představitelé mnoha zemí i papež varovali, že by mohl představovat válečné zločiny.
Jen několik hodin předtím Trump napsal na Truth Social: „Dnes v noci zahyne celá civilizace, která se už nikdy nevrátí. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane.“ Před oznámením dohody o příměří se údajně americké bombardéry B-52 vydaly na cestu do Íránu.
V úterý večer však Trump oznámil, že dohoda o příměří byla zprostředkována Pákistánem, jehož premiér Šehbáz Šaríf požádal o dvoutýdenní příměří, aby „diplomacie mohla běžet svým průběhem“.
Trump v příspěvku napsal, že „za předpokladu, že Íránská islámská republika souhlasí s ÚPLNÝM, OKAMŽITÝM a BEZPEČNÝM OTEVŘENÍM Hormuzského průlivu, souhlasím s pozastavením bombardování a útoků na Írán na dobu dvou týdnů“.
V pozdějším samostatném příspěvku na sociálních sítích označil americký prezident úterý za „velký den pro světový mír“ a tvrdil, že Írán „už toho měl dost“. Uvedl, že USA budou „pomáhat s odlehčením dopravy“ v Hormuzském průlivu a že „se vydělají velké peníze“, až Írán zahájí obnovu.
Několik hodin poté nebylo jasné, jaký postoj k dohodě zaujme Izrael. Těsně před půlnocí východního času však premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že Izrael podporuje americké příměří s Íránem, ale že dohoda se nevztahuje na boje proti Hizballáhu v Libanonu. Jeho kancelář uvedla, že Izrael rovněž podporuje snahy USA zajistit, aby Írán již nepředstavoval jadernou ani raketovou hrozbu.
Pákistánský premiér dříve uvedl, že dohodnuté příměří se vztahuje „všude včetně Libanonu“.
Proces uzavření příměří byl zahalen nejistotou poté, co Írán zveřejnil dvě různé verze 10bodového plánu, který měl být základem pro jednání a o kterém Trump prohlásil, že je „funkčním základem pro vyjednávání“.
Ve verzi zveřejněné v perštině Írán do svého jaderného programu zahrnul frázi „přijetí obohacování“. Z důvodů, které zůstávají nejasné, však tato fráze chyběla v anglických verzích, které íránští diplomaté poskytli novinářům.
Pákistán pozval USA a Írán na páteční jednání v Islámábádu. Teherán uvedl, že se zúčastní, ale Washington zatím pozvání veřejně nepřijal.
V telefonickém rozhovoru s agenturou Agence France-Presse Trump uvedl, že věří, že Čína přesvědčila Írán k jednání, a řekl, že o obohacené uranové zásoby Teheránu bude „dokonale postaráno“, aniž by poskytl další podrobnosti.
Trump uvedl, že věří, že během dvoutýdenního příměří budou moci USA a Írán jednat o 10bodovém návrhu, který by umožnil „dokončit a uzavřít“ příměří.
„Bude to oboustranné PŘÍMĚŘÍ!“ pokračoval. „Důvodem je to, že jsme již splnili a překročili všechny vojenské cíle a jsme velmi blízko k definitivní dohodě o dlouhodobém MÍRU s Íránem a MÍRU na Blízkém východě.“
Íránský ministr zahraničí Abbas Aragh4i vydal prohlášení krátce po Trumpově oznámení, v němž uvedl, že Írán s příměřím souhlasil. „Po dobu dvou týdnů bude bezpečný průjezd Hormuzským průlivem možný díky koordinaci s íránskými ozbrojenými silami,“ napsal.
Ceny ropy se propadly, akcie prudce vzrostly a dolar ve středu oslabil, když dvoutýdenní příměří na Blízkém východě vyvolalo vlnu úlevy, poháněnou nadějí, že by se mohl obnovit tok ropy a plynu Hormuzským průlivem.
Navzdory prozatímnímu příměří pokračovaly útoky v celé oblasti i několik hodin po Trumpově oznámení. Před uplynutím lhůty zasáhly letecké údery dva mosty a vlakové nádraží v Íránu a USA zasáhly vojenskou infrastrukturu na ostrově Kharg, klíčovém uzlu íránské ropné produkce.
Tento náhlý obrat umožní Trumpovi ustoupit. Válka USA v Íránu se táhne již pět týdnů a není téměř žádné znamení, že by Teherán byl připraven se vzdát nebo uvolnit svůj kontrolu nad průlivem, který je kanálem pro pětinu globálních dodávek energie a kde se provoz zpomalil na minimum.
Trump dříve odmítl 10bodový plán jako „nedostatečný“, ale prezident již dříve stanovil lhůty a nechal je během pěti týdnů konfliktu uplynout. V úterý však trval na tom, že následující hodiny budou „jedním z nejdůležitějších momentů v dlouhé a složité historii světa“, pokud se nestane „něco revolučně úžasného“ a v íránském vedení se neobjeví „méně radikalizované mysli“.
Zpráva o prozatímní dohodě o příměří byla přijata s nadšením, ale jinde také s opatrností.
Irácké ministerstvo zahraničí vyzvalo k „serióznímu a udržitelnému dialogu“ mezi USA a Íránem „za účelem řešení základních příčin sporů“, zatímco německý ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že dohoda „musí být klíčovým prvním krokem k trvalému míru, neboť důsledky pokračující války by byly nevyčíslitelné“.
V Austrálii vláda varovala, že nejnovější vývoj neznamená nutně konec palivové krize. Ceny ropy klesly, protože obchodníci sázeli na to, že znovuotevření Hormuzského průlivu pomůže obnovit dodávky paliva, ale ministr energetiky Chris Bowen novinářům řekl, že Australané by „neměli předbíhat“.
Řekl: „Lidé by neměli brát dnešní pokrok jako záruku, že ceny klesnou. Pokrok vítáme, ale nemyslím si, že můžeme říci, že [Hormuzský průliv] je nyní otevřený.“
Mluvčí novozélandského ministra zahraničí Winstona Peterse uvítal „povzbudivé zprávy“, ale poznamenal, že „zbývá ještě hodně důležité práce, aby bylo zajištěno trvalé příměří“.
Japonsko uvedlo, že očekává, že tento krok povede k „konečné dohodě“ poté, co Washington a Teherán v pátek zahájí jednání. Šéf kabinetu Minoru Kihara popsal příměří jako „pozitivní krok“ a uvedl, že Tokio chce vidět uklidnění situace v regionu, přičemž dodal, že premiérka Sanae Takaichi usiluje o jednání s íránským prezidentem Masoudem Peze3kianem.
Dočasné ukončení nepřátelských akcí bude úlevou pro Japonsko, které je z 90 % závislé na dovozu ropy z Blízkého východu, přičemž většina této ropy je přepravována přes Hormuzský průliv.
Jihokorejské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že doufá, že „jednání mezi oběma stranami budou úspěšně uzavřena a že mír a stabilita na Blízkém východě budou brzy obnoveny“, a vyjádřilo také přání „volné a bezpečné plavby všech plavidel Hormuzským průlivem“.
Zdroj v angličtině ZDE
513
Diskuse