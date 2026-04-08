Není to jen palivo, co hrozí stát se luxusním zbožím
8. 4. 2026
Ekonomický dopad probíhající íránské války nabývá stále větší intenzity i v USA. Ceny benzínu a nafty tam vzrostly od začátku konfliktu o více než 30 %, respektive 40 %. Podle národní automobilové asociace AAA platí řidiči ve Spojených státech v průměru více než čtyři dolary za běžný benzín a přes pět dolarů za naftu, obojí za galon, což je přibližně 3,7 litru.
Podle odhadu demokratů v americkém Kongresu to od začátku války 28. února znamenalo pro americké řidiče dodatečné náklady ve výši přibližně 8,4 miliardy dolarů. Ale zvýšená spotřeba paliva je teprve začátek.
Podle odborníků se zvýšení cen nafty projeví v cenách mnoha dalších produktů zejména v nadcházejících týdnech. Je to proto, že většina nákladních vozů, zemědělských strojů, stavebních strojů a rybářských lodí je poháněna dieselovými motory. Pokud tedy provoz těchto strojů zdraží, pak zdraží i produkty, které se s nimi vyrábějí a přepravují.
"Spotřebitelé to pocítí. Dopravní společnosti to už cítí. Bude to pokračovat v celém dodavatelském řetězci," říká Eric Sauer, prezident Kalifornské asociace kamionistů, která zastupuje logistické společnosti a samostatně výdělečně činné řidiče kamionů.
Kvůli přísnějším regulacím a vyšším daním jsou kalifornské společnosti obzvlášť postiženy. V Kalifornii je cena nafty nyní více než 7 dolarů za galon. Ačkoliv mnoho dopravních společností účtuje další poplatky za pokrytí zvýšených nákladů na palivo, existují i zde limity.
"Bohužel mnoho společností dokáže pokrýt pouze 60 až 75 % těchto zvýšení cen prostřednictvím poplatků za palivo," říká Sauer.
Pro dopravní společnosti tedy nejsou poplatky dlouhodobým řešením. Středně velké firmy a zejména samostatně výdělečně činní řidiči kamionů mají v současné situaci těžké období. Kromě rostoucích cen nafty je v USA již několik let slabý trh s nákladní dopravou.
Zatímco knihy objednávek byly po pandemii plné, trh v poslední době výrazně poklesl.
"Firmy se v současnosti snaží všemi způsoby snížit náklady – a bohužel existuje i řada přepravců, kteří to prostě vzdávají a přestanou," stěžuje si Sauer.
Odborníci považují Trumpem navrhovaná řešení za nepraktická
Neexistuje skutečné řešení problému nákladů. Navrhovaná řešení, jako je přístup Donalda Trumpa, že by jiné země měly nakupovat více ropy z USA, aby překlenuly současné úzká hrdla v dodávkách, jsou podle odborníků nepraktická.
"Cena ropy je stanovena globálně, bez ohledu na to, zda pochází z USA nebo ze států Perského zálivu. Pokud prezident říká, že by ostatní měli nakupovat více americké ropy, je to hezké, ale nemění to globální cenu," říká Samantha Gross, expertka na energetickou bezpečnost z Brookings Institution ve Washingtonu.
Omezování vývozu americké ropy by bylo také marné, vysvětlila Gross. To by mohlo dokonce vést ke zrychlenému růstu cen. Mnoho amerických rafinerií bylo postaveno na zpracování levné těžké ropy. Bohužel však USA převážně produkují lehkou ropu, a proto existuje rozdíl mezi kapacitami výroby a rafinérií. "Pravděpodobným důsledkem by bylo snížení produkce benzínu a nafty," říká Gross.
Jediným řešením problému je znovu otevřít Hormuzský průliv, kterým se přepravuje téměř 20 % světového vývozu ropy.
Zdroj v němčině: ZDE
