Vance obvinil EU ze „zahraničního vměšování“ do nadcházejících maďarských voleb a zároveň vyjádřil podporu Orbánovi
7. 4. 2026
Americký viceprezident tvrdí, že „bruselští byrokraté se pokusili zničit maďarskou ekonomiku“
Americký viceprezident JD Vance právě opakovaně kritizoval údajně bezprecedentní a „hanebné“ zahraniční vměšování do maďarských parlamentních voleb, přičemž silně podpořil Viktora Orbána, aby vyhrál nedělní volby, což kritici bezpochyby budou vnímat jako jeho vlastní vměšování do volebního procesu v této zemi.
Aniž by vynechal jediný detail, plynule přešel od ostře kritizování evropských „byrokratů“ za „jeden z nejhorších příkladů zahraničního zasahování do voleb“, jaký kdy viděl, a obviňování je ze snahy „zničit maďarskou ekonomiku“, k prohlášení, že je „zde, aby mu v této volební kampani pomohl“ a že očekává, že v neděli volby vyhraje.
Chválil ostře kritizovaného premiéra a tvrdil, že v Orbánovi vidí někoho, kdo „divoce hájí“ svou zemi, „brání hodnoty západní civilizace“ a obecně má pravdu ve všech možných věcech, od energetiky po Ukrajinu.
Je to však právě ten zjevný rozpor v samém jádru jeho kritiky „zahraničního vměšování“, který bezpochyby vyvolá údiv jinde v Evropě.
Americký viceprezident JD Vance obvinil EU, že udělala „obrovskou chybu“, když od války na Ukrajině zastavila dodávky ropy a zemního plynu z „Východu“, a řekl, že měla následovat „politiku“ Viktora Orbána.
Jaká jsou fakta?
V roce 2022 se Orbánovi podařilo získat výjimky z sankcí EU na ruskou energii – a to právě od těch lídrů, které Vance kritizuje.
Účelem této výjimky EU bylo poskytnout Maďarsku čas na snížení závislosti na dovozu ruské ropy a zemního plynu v době, kdy svět, včetně zemí G7, uvaloval sankce na ruský vývoz energie.
Zpráva zveřejněná minulý měsíc ukazuje, že namísto snížení se závislost Maďarska na Rusku zvýšila a nyní představuje 93 % dovozu ropy do země, zatímco v roce 2021 to bylo 61 %, uvádí Centrum pro studium demokracie.
Dodávky plynu od Gazpromu byly v roce 2022 v rámci jiného sporu s Ruskem fakticky přerušeny.
Dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) byl kontroverzně nadále povolen, přičemž EU souhlasila teprve letos v lednu se zákazem od začátku roku 2027.
Ve skutečnosti se USA v roce 2023 staly největším světovým dodavatelem LNG kvůli válce na Ukrajině.
Pod hrozbou represivních cel, které v očích některých představovaly šikanu, si EU loni zajistila dodávky z USA do bloku tím, že v rámci obchodní dohody mezi EU a USA souhlasila s nákupem energie z USA v hodnotě 750 miliard dolarů do roku 2028.
Tváří v tvář obviněním, že se odvrací od cílů nulových emisí, úředníci v soukromí poukazovali na to, že dohoda platí „pouze“ na tři roky, po jejichž uplynutí by se dovoz LNG z USA pravděpodobně dramaticky snížil.
Válka USA proti Íránu paradoxně v roce 2026 nečekaně podpořila ekologizaci energetiky, když si evropské metropole uvědomily naléhavou potřebu elektrifikace automobilů, továren a domácností.
JD Vance kritizuje údajné zasahování EU do maďarských voleb, přičemž sám fakticky podporuje Orbána svým vlastním zasahováním
Byl také dotázán na zprávy o útocích USA na ostrov Kharg a říká, že plánem bylo zasáhnout tam „některé vojenské cíle“ a „věřím, že se nám to podařilo“.
Poté žertoval o tom, že íránští vůdci „nepatří mezi nejrychlejší vyjednavače“, ale říká, že doufá, že do termínu v 20:00 dostane odpověď.
„Viktor Orbán vyhraje příští volby v Maďarsku,“ říká JD Vance
JD Vance byl dotázán, zda by americká administrativa spolupracovala i s jinou maďarskou vládou.
Říká, že ano, ale dodává:
„Viktor Orbán vyhraje příští volby v Maďarsku, takže v tom mám velkou důvěru a věřím v pokračování našich pozitivních vztahů.“
Poté se obrátí na Orbána a zeptá se: „Viktore, je to tak?“
Potěšený Orbán říká: „Takový je plán.“
Američtí reportéři, kteří jsou na cestě, se pak ptají JD Vance na jeho názory na Írán.
Říká, že pro Írán existují „dvě jasné cesty“.
„Myslím, že první cesta je ta, kdy se Íránci rozhodnou, že budou normální zemí. Už nebudou financovat terorismus. Budou součástí světového systému obchodu a výměny. A to pro ně bude ekonomicky mnohem lepší. … Možnost B je, že Íránci nepřijdou k jednacímu stolu a zůstanou oddaní terorismu, terorizování svých sousedů, nejen Izraele, ale samozřejmě i svých arabských sousedů. Pak bude ekonomická situace v Íránu i nadále velmi, velmi špatná a upřímně řečeno, pravděpodobně se ještě zhorší.“
Říká, že lhůta stanovená USA vyprší „asi za 12 hodin“ a „pak se dozvíme“, co bude dál.
JD Vance říká, že EU udělala „obrovskou chybu“, když přerušila dodávky ropy a zemního plynu z „Východu“
JD Vance se poté přesouvá k diskusi o tom, co bude dál s Ukrajinou, a říká:
„Opravdu věřím, že je v nejlepším zájmu Ukrajiny, v nejlepším zájmu Evropy a Maďarska, v nejlepším zájmu Spojených států, aby tato válka skončila co nejrychleji.“
Říká také, že EU udělala „obrovskou chybu“, když se odřízla od ropy a zemního plynu z Východu.
„Zárodky tohoto konfliktu byly ve skutečnosti zasety dlouho předtím, než boje začaly, a byly zasety v okamžiku, kdy se evropští lídři rozhodli, že se ponoří tak hluboko do určité energetické ekonomiky, že se odříznou od ropy a zemního plynu pocházejících z Východu.
To byla tehdy obrovská chyba a je zřejmé, že je to obrovská chyba i teď.
A je to legrační, když slyším, jak lidé obviňují, víte, například mého prezidenta, že je proruský. Můj prezident udělal pro pomoc Evropě v oblasti energie a zkapalněného zemního plynu více než kdokoli jiný na světě, což oslabuje Rusko, protože bychom byli rádi, aby naši spojenci a přátelé prosazovali chytrou energetickou politiku, aby jejich spotřebitelé platili méně peněz. Ale také aby se v případě, nedej bože, konfliktu mohli spolehnout na nás, a ne na jinou zemi, pokud jde o energii, kterou potřebují.
Je pro mě tedy velmi legrační, že právě ti lidé, kteří obviňují toho či onoho lídra z proruských postojů, jsou často ti samí, kteří v Evropě vůbec vytvořili energeticky slabou ekonomiku.“
Říká, že USA chtějí, aby „zabíjení přestalo“ a aby se „vrátily k obchodu“ s Ukrajinou a Ruskem.
Maďarský novinář nyní zveličuje Orbánovy útoky na Ukrajinu a tvrdí, že Ukrajina se všemožně zapojila do americké volební kampaně a dalších útoků na konzervativce.
JD Vance v reakci na to říká, že USA si „jistě uvědomují, že v ukrajinských zpravodajských službách existují prvky, které se snaží ovlivnit americké volby [nebo] maďarské volby – to je prostě to, co dělají.“
Překvapivě také odsuzuje „lidi v ukrajinském systému, kteří doslova v týdnech před prezidentskými volbami vedli kampaň s demokraty“, zatímco doslova stojí vedle Viktora Orbána a dělá přesně to samé v maďarských volbách.
Vance chválí Orbánovu roli v jednáních o ukončení ruské války proti Ukrajině
Tisková konference se obrací k Ukrajině, přičemž Orbán opakuje svou připravenost uspořádat potenciální budoucí summit o mírových jednáních s Ruskem.
V reakci na to JD Vance říká, že USA „nemají válku rády, chceme, aby skončila“, přičemž hovoří o tom, jak obtížné se to dosud ukázalo být.
Říká:
„Otázka zní: jak to zastavit? A odpověď není v tom, že politici budou stát před mikrofony, bít se do hrudi a chovat se tvrdě, zatímco cizí děti odcházejí bojovat do konfliktu; dosáhnete toho prostřednictvím vytrvalé diplomacie.“
Říká, že Orbán „nám lépe než kdokoli jiný pomohl pochopit, co Ukrajinci potřebují a co Rusové potřebují k dosažení míru.“
„Viktor v tom sehrál velkou roli, a proto se ho prezident zeptal na summit v Budapešti, protože si myslím, že pokud někdy tyto lídry dáme dohromady, je to ideální místo, kde to udělat – místo skutečné státnické moudrosti, místo, které se ukázalo jako velmi ochotné být pozitivní silou pro mír.“
JD Vance ostře kritizuje „byrokraty“ v Bruselu za „jeden z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb“ v Maďarsku
Překvapivě se Vance poté pustil do tirády proti „jednomu z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb, jaký jsem kdy viděl“, a ostře kritizoval „byrokraty v Bruselu, kteří se pokusili zničit maďarskou ekonomiku“.
„Udělali to všechno proto, že toho chlapa nenávidí,“ říká a jejich zapojení označuje za „hanebné“.
V tónu, který vůbec nezasahuje do hlasování, říká maďarským voličům, že by měli zvážit „ne to, kdo je pro nebo proti Evropě, kdo je pro nebo protiUSA, ale kdo je pro vás a pro maďarský lid“.
„A podle mých zkušeností jsem viděl člověka, který zuřivě hájí zájmy Maďarska,“ říká.
