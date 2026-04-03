BBC: Odborníci na mezinárodní právo poukazují na porušování práva v americko-izraelské válce proti Íránu
3. 4. 2026
International law experts allege violations in Iran war https://t.co/MloDK99Eq7— BBC News (World) (@BBCWorld) April 3, 2026
Více než 100 odborníků na mezinárodní právo podepsalo otevřený dopis, v němž vyjadřují „hluboké znepokojení“ nad tím, co považují za závažná porušení mezinárodního práva ze strany USA, Izraele a Íránu ve válce na Blízkém východě.
Konstatují, že rozhodnutí USA a Izraele zaútočit na Írán bylo jasným porušením Charty OSN, která zakazuje použití síly mimo případ sebeobrany nebo pokud to neschválí Rada bezpečnosti OSN.
Odborníci poukazují na „znepokojivou rétoriku“ používanou úředníky, včetně výhrůžek amerického prezidenta Donalda Trumpa, že „vymaže“ íránské elektrárny.
V reakci na to Bílý dům uvedl, že Trump zvyšuje bezpečnost celého regionu, a odmítl to, co označil za „takzvané odborníky“.
V dopise odborníci rovněž kritizovali prohlášení ministra obrany Petea Hegsetha, že nepřátelům nebude poskytnuta „žádná milost“.
Odmítnutí milosti v konfliktu znamená odmítnutí ušetřit život komukoli, dokonce i těm, kteří se vzdají nebo jsou zraněni.
Podle signatářů je v mezinárodním právu „zvláště zakázáno“ prohlašovat, že nebude poskytnuta žádná milost, což je zákaz stanovený také v samotné příručce amerického ministerstva obrany o válečném právu.
Mezi signatáři jsou:
- Jonathan Tracy, bývalý vojenský soudce americké armády
- Harold Hongju Koh, bývalý právní poradce amerického ministerstva zahraničí
- Oona A Hathaway, profesorka mezinárodního práva na Yale Law School a nově zvolená předsedkyně Americké společnosti pro mezinárodní právo
Uvádějí: „Jsme vážně znepokojeni tím, že zde popsané chování a výhrůžky způsobují vážnou újmu civilistům… a že hrozí narušením právního státu a základních norem, které chrání civilisty všech národů.
Veřejná prohlášení vysokých úředníků naznačují alarmující neúctu k pravidlům mezinárodního humanitárního práva, která státy přijaly a která chrání jak civilisty, tak příslušníky ozbrojených sil.“
Ve svém prohlášení Bílý dům obvinil íránské úřady z toho, že „mrzačí a zabíjejí Američany, chovají se jako stát číslo jedna podporující terorismus a brutálně vraždí vlastní občany jen za to, že se ozývají proti jejich represivnímu režimu“ již posledních 47 let.
Trump, jak tvrdil, „zvyšuje bezpečnost a stabilitu celého regionu tím, že eliminuje krátkodobé i dlouhodobé hrozby, které Írán představuje pro Spojené státy a naše spojence“.
Americká agentura Human Rights Activists News Agency uvádí, že od začátku konfliktu bylo v Íránu zabito 1 606 civilistů, včetně nejméně 244 dětí.
Podle izraelských záchranných služeb si raketové útoky na Izrael odpálené z Íránu a Libanonu od začátku války vyžádaly 19 civilních obětí.
V pátečním pořadu Today na BBC Radio 4 Tom Fletcher, šéf humanitární sekce OSN, uvedl, že „někde po cestě“ bylo mezinárodní právo „odhozeno stranou“.
„Pravidla jsou velmi jasná a velmi přísná,“ dodal, problémem však bylo „jejich prosazování“. Válku označil za „bezohlednou“.
Dopis odborníků také poukazuje na útok na základní školu v íránském městě Minab v první den války, při kterém podle zpráv zahynulo nejméně 168 lidí, včetně 110 dětí.
Ministerstvo obrany USA uvedlo, že útok vyšetřuje, přičemž stále více důkazů naznačuje, že šlo pravděpodobně o výsledek amerického úderu.
Jednou z teorií, která je údajně součástí vyšetřování, je, že škola, která se nachází vedle základny Islámské revoluční gardy, mohla být zasažena v důsledku zastaralých zpravodajských informací.
Dopis odborníků uvádí, že úder „pravděpodobně porušuje mezinárodní humanitární právo a pokud se najdou důkazy, že ti, kdo za něj nesou odpovědnost, jednali bezohledně, mohlo by se jednat také o válečný zločin“.
Dopis byl zveřejněn v Just Security, online časopise vydávaném Právnickou fakultou Newyorské univerzity.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse