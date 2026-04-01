Čeští voliči podporují větrnou energetiku

1. 4. 2026 / Jiří Hlavenka

Hodně zajímavé. Voliči úplně všech (!) politických stran u nás včetně obou oblud se vyjadřují pro podporu větrné energetiky. Záporná stanoviska jsou u všech stran velmi menšinová (6-22%), tedy i u moto/SPD jen okolo pětiny jejich voličů je proti. U uhlí je obrázek méně jasný - tam ale chápu, že tam je i odůvodněný postoj, že v současné době se bez něj ještě neobejdeme.

 

Převzato od Jiřího  Koželouha a zcela se ztotožňuju s jeho postřehem. Ten průzkum je realita a to co se na nás valí ze sociálních sítí, je důsledek jednak masivní propagandy, jednak velmi hlasité menšiny (neumíme zcela rozeznat, co je co). A jako ten úporný senátor Cato, který zakončoval každý svůj projev v římském senátu slovy "Kartágo musí být zničeno" i já znovu a úporně dodávám, že pokud tohle nezničíme my, zničí to naopak nás.

