Izraelské vraždění nevinných civilistů pokračuje

1. 4. 2026

čas čtení 4 minuty
Izraelský útok bez varování zasáhl jižní bejrútskou čtvrť Jnah – při něm zahynulo nejméně pět lidí. Izrael tvrdí, že při dvou samostatných útocích v libanonském hlavním městě zabil vysokého představitele Hizballáhu a dalšího vysokého představitele. Podle nejnovějších lékařských zpráv si americko-izraelské útoky na Írán vyžádaly přes 2 000 obětí a zničily více než 90 000 domů, 300 zdravotnických zařízení a 760 škol. Íránský Červený půlměsíc uvedl, že základní služby jsou paralyzovány a nemocnice, školy a obytné oblasti jsou těžce poškozeny. Íránské úřady popsaly útoky jako záměrnou kampaň proti civilistům a oznámily, že bylo zabito nejméně 249 žen a 216 dětí, z toho 17 ve věku do pěti let. Zasaženy byly také kritické infrastruktury, energetické elektrárny, odsolovací zařízení, banky a průmyslové areály, což narušilo každodenní život a způsobilo škody na životním prostředí.

„Ani apartheidový režim v Jižní Africe se neodvážil prohlásit, že pokud černoch zabije bělocha, bude popraven, zatímco pokud běloch zabije černocha, popraven nebude. To, co udělal Izrael… je přesně to samé: že za stejný zločin může být Palestinec odsouzen k trestu smrti, Izraelec však nikoli.“ – @MustafaBarghou1 k novému izraelskému zákonu o trestu smrti.

´´ Izrael provádí v jižním Libanonu etnické čistky – jde o vysídlení obyvatelstva v rozsahu větším než při nakbě v roce 1948.

Tato událost by měla být hlavním tématem západního zpravodajství. Podle zprávy agentury ISNA bylo při americko-izraelských útocích při výkonu služby zabito nejméně 10 íránských zdravotních sester, generální ředitel Organizace systému ošetřovatelství však uvádí, že zdravotnické služby pokračují bez přerušení. Izrael zesiluje útoky na Libanon a zasahuje oblasti, které nejsou pod kontrolou Hizballáhu



Izraelské jednotky zbouraly buldozerem sochu svatého Jiří v libanonské křesťanské vesnici Je to již 10 dní, co izraelští osadníci spáchali strašlivé pogromy ve více než 21 palestinských vesnicích na Západním břehu.

Dosud nebyl zatčen ani jeden osadník. Ani jeden osadník nenesl žádné následky






1
Vytisknout
1083

Diskuse

Obsah vydání | 2. 4. 2026