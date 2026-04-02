Znovu k té zbrojovce v Pardubicích
2. 4. 2026
čas čtení 1 minuta
Na debatách o pokusu o sabotáž zbrojovky v Pardubicích je zajímavá jedna věc. Mnoho lidí tvrdí, že to byl terorismus, protože žhářství bylo politicky motivované.
Pokud pomineme, že to samo o sobě k označení za terorismus nestačí, tak je zde především otázka, co byl ten politický aspekt?
Ta sabotáž měla za cíl poškodit výrobu zbraní pro Izrael ve firmě, která uzavřela dohodu o výrobě zbraní pro Izrael.
Podle všeho na výrobu nikdy nedošlo, ale to na samotné motivaci nic nemění.
Motivace byla omezit výrobu zbraní pro stát páchající válečné zločiny. Nebyly tam politické požadavky na vládu ani politické strany.
Cíl byl znesnadnit zabíjení lidí.
Použitá metoda je diskutabilní, ale cíl není politický, nýbrž lidskoprávní a humanistický: sebrat zbraně válečným zločincům.
Je pak zajímavé, že lidé, kteří se politickým motivem ohání, velmi často současně kritizují současnou vládu za používání termínu "politické neziskovky", kde dochází k podobnému ohnutí významu tohoto slova, kdy organizace, které se staví za lidská práva, jsou účelově označovány za "politické" a proto by proti nim mělo být přísně postupováno.
Dopouští se stejného účelového ohnutí pojmu, za stejným účelem: co nejvíce postihnout dotyčné.
2416
Diskuse