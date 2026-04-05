Trump se skrývá?
5. 4. 2026
Toto dnes sledujeme:
- Americký letec je v Íránu stále pohřešován po sestřelení letounu F-15E Strike Eagle a CENTCOM již více než 24 hodin mlčí
- USA utrpěly v celé oblasti ohromné ztráty letadel – dronů, stíhaček, tankerů, vrtulníků
- Američtí federální agenti dnes ráno zatkli neteř a praneteř Qassema Soleimaniho poté, co Rubio zrušil jejich zelené karty. Načasování vyvolává vážné otázky
- Trump zveřejnil 48hodinové ultimátum, v němž hrozí, že na Írán „spustí peklo“, a podepsal se slovy „Sláva Bohu“
- Írán se chystá představit na bojišti nové systémy protivzdušné obrany
- Údery USA a Izraele zasáhly pět íránských petrochemických závodů a opět i jaderný komplex v Bušehru
- Lindsey Graham se ozval, aby všem připomněl, že existuje a že miluje válku
- Evropské země tiše vedou vlastní diplomacii s Teheránem. Bez Spojených států.
- Trump se na Květnou neděli přirovnal k Ježíši a nazval se králem
Pojďme se na to všechno podívat.
Včera byly v Íránu sestřeleny dva americké letouny a jeden letec je stále pohřešován. Zde je to, co víme o incidentech z posledních 24 hodin.
Stíhačka F-15E Strike Eagle amerického letectva byla zasažena íránskou palbou a zřítila se v Íránu. Oba členové posádky údajně přežili. Jeden byl zachráněn a pro druhého probíhá rozsáhlá bojová pátrací a záchranná operace. Vrtulník HH-60W „Jolly Green II“ amerického letectva, který prováděl záchranné operace pro posádku sestřeleného F-15, byl zasažen palbou z ručních zbraní, přičemž byl zraněn alespoň jeden člen posádky, i když se mu podařilo vrátit se na základnu. Pilot letounu A-10C Thunderbolt II amerického letectva se katapultoval nad Perským zálivem. Írán se hlásí k odpovědnosti za jeho sestřelení a pilot byl bezpečně zachráněn. Kromě toho se na stránkách pro sledování letů krátce objevil letoun F-16C amerického letectva, který vysílal nouzový kód 7700 nad Irákem, a letoun KC-135 Stratotanker amerického letectva vysílal kód 7700 nad Izraelem.
Stále se velmi soustředíme na souvislost mezi tímto pohřešovaným letcem a událostí, která se stala dnes ráno: američtí federální agenti zatkli neteř a praneteř zesnulého íránského vojenského velitele Qassema Soleimaniho poté, co ministr zahraničí Marco Rubio zrušil jejich status legálních trvalých rezidentů. „Hamideh Soleimani Afshar a její dcera jsou nyní ve vazbě americké imigrační a celní služby,“ potvrdilo ministerstvo zahraničí. Nechci zde příliš spekulovat, ale řeknu jen toto: načasování je pozoruhodné, bylo vyhlášeno embargo, tisk byl vyloučen a chybí americký pilot. Vyvoďte si vlastní závěry. Sledujeme situaci.
Ujasněme si, jaké jsou v tuto chvíli ztráty. Jeden poškozený F-35. Celkem čtyři ztracené F-15E Strike Eagles. Jeden sestřelený A-10 Thunderbolt II. Jeden zničený E-3G Sentry AWACS, klenot amerického vzdušného průzkumu. Osm tankovacích letadel KC-135 Stratotanker buď zničených, havarovaných, nebo poškozených, z nichž několik je nepoužitelných. Sedmnáct dronů MQ-9 Reaper sestřeleno. Jeden UH-60 Black Hawk poškozen. Dva HH-60G Pave Hawks poškozeny. Jeden CH-47 Chinook zničen. A 13 amerických vojenských základen v regionu bylo evakuováno.
Izraelské síly dnes ráno zaútočily na významný íránský petrochemický komplex v jihozápadním Íránu, přičemž terčem bylo nejméně pět závodů v oblasti Mahshahr. IDF potvrdila, že bombardovala íránské průmyslové cíle. Při americko-izraelském útoku byl zabit jeden člen bezpečnostního personálu jaderného zařízení v Bushehru. Íránský ministr vědy uvedl, že nyní bylo zasaženo 30 univerzit. Objevily se také nové záběry bombardování mostu v Karaji americko-izraelskými leteckými údery. Jsou to civilní mosty, univerzity, základní školy. Takhle vypadá tato válka na místě. Nesmíme se nechat otupit těmito obrazy.
Íránský ministr zahraničí také poukázal na to, že zatímco západní svět byl enormně pobouřen hrozbami vůči jaderné elektrárně v Záporoží na Ukrajině, elektrárna v Bushehru byla již čtyřikrát bombardována, a varuje, že radioaktivní spad by mohl zasáhnout hlavní města zemí Rady pro spolupráci v Perském zálivu.
Mezitím podle íránské státní agentury Fars News Agency mluvčí IRGC říká, že Írán se chystá odhalit nové systémy protivzdušné obrany na bojišti proti Izraeli a Spojeným státům. To přichází den poté, co Írán úspěšně sestřelil letouny F-15E a A-10C. Je to daleko od nedávných tvrzení Trumpa, že Írán nemá žádné schopnosti protivzdušné obrany.
Ačkoli nemluvil s tiskem, tady je to, čím se prezident Spojených států dnes rozhodl přispět na sociálních médiích.
Napsal: „Vzpomínáte si, když jsem dal Íránu deset dní na to, aby uzavřel dohodu nebo otevřel Hormuzský průliv? Čas se krátí – zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo [gramatická chyba]. Sláva Bohu!“
Sláva Bohu. Tímto rétorickým výlevem rozhodně nevyvrací obvinění, že se jedná o náboženskou válku. V Íránu se pohřešuje letec, letadla jsou sestřelována, základny jsou evakuovány a tento muž píše velkými písmeny o tom, jak se snese (no, „vypukne“) peklo, zatímco se odvolává na Boha.
A buďme upřímní… Nikdo se toho termínu nebojí, protože mu nikdo nevěří. Stanovil ho na deset dní, pak ho prodloužil. Stanovil ho na pět dní. Stanovil ho už na 48 hodin. Oznamuje dohody, které neexistují. Jeho důvěryhodnost, která od začátku neexistovala, je zcela nulová.
Dnes ráno si také našel čas, aby znovu zaútočil na NATO, a kritizoval New York Times za to, že je omylem nazval „Severoamerickou smlouvou“ místo Severoatlantické smlouvy, přičemž zároveň popsal NATO jako „našeho vážně oslabeného a extrémně nespolehlivého partnera“. Jsme uprostřed nejkatastrofálnějšího vojenského zásahu USA v moderní historii, jeden pilot je pohřešován a Trump se rozčiluje kvůli překlepům v New York Times, o kterých, jak se vsadím, ani nevěděl, že to jsou překlepy, dokud mu to někdo neřekl.
Senátor Lindsey Graham dnes ráno zveřejnil, že měl s prezidentem „skvělý rozhovor“ a plně podporuje ultimátum. Varoval Írán, že „čeká masivní vojenská operace“, pokud se „rozhodnou špatně“, a trval na tom, že Trump „myslí vážně, co říká“.
Jak si všimnete, cíl se posunul. Dříve to byla změna režimu. Dříve to bylo úplné rozložení íránských vojenských kapacit. Nyní je to... prosím, otevřete Hormuzský průliv. Problém, který před Trumpovou válkou ani neexistoval.
Izraelský bezpečnostní analytik a přední odborník na íránské záležitosti, jehož hodnocení byla během tohoto konfliktu vždy přesná, to dnes ráno vyjádřil jasně: tento přístup nebude fungovat. Írán se nevzdá. Administrativa v zásadě nechápe, co pohání Islámskou republiku. Když je Írán pod tlakem, eskaluje.
Rakouská ministryně zahraničí dnes hovořila s íránským ministrem zahraničí Araghčim a vyzvala k diplomatickým řešením a urgentnímu uklidnění situace. Je jen nejnovější z rostoucího seznamu evropských zemí, které tiše pracují na svých vlastních neoficiálních kanálech s Teheránem – Francie, Japonsko, nyní Rakousko. Jak poukazují někteří analytici, nápadně chybí Německo, největší ekonomika kontinentu, která má ekonomicky nejvíce co ztratit a zdá se být podivně odsunuta na vedlejší kolej.
Íránská mocenská struktura sama veřejně provokuje Spojené státy. Saeed Jalili, vysoký íránský politik, se dnes ráno zeptal, proč reportéři z New York Times a Fox News neinformují o „vítězstvích“, která Trump prohlašuje v Al Dhafře, Al Udeidu a Ali Al Salemu, základnách, které byly opakovaně zasaženy a v několika případech opuštěny americkými silami. Sarkasticky navrhl, aby tyto základny navštívila delegace Kongresu a na vlastní oči se přesvědčila o vítězstvích. Trumpovy lži o skutečné situaci na místě jen dodávají íránskému režimu odvahu.
Mezitím ministerstvo zahraničí oznámilo, že si stanovilo jako nejvyšší prioritu boj proti zahraniční „antiamerické propagandě“ a že využije to, co nazývá „všemi nástroji v našem diplomatickém arzenálu“, včetně – podle telegramu podepsaného Marcem Rubiem a zveřejněného deníkem The Guardian – nařízení americkým velvyslanectvím, aby spolupracovaly s jednotkami psychologických operací Pentagonu a využívaly X, dříve Twitter, jako platformu pro protipropagandu.
Trump také o víkendu zveřejnil video, ve kterém se na Květnou neděli přirovnal k Ježíši. Řekl, a to neparafrázuji: „Říkají mi králi.“ Poté uvedl, že kdyby byl skutečně králem, dělal by mnohem více, a preventivně obvinil JD Vance z všeho, co se pokazí.
