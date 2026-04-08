Evropa nemůže sázet na to, že se Spojené státy po Trumpovi vrátí k rozumu
8. 4. 2026
Pokud první funkční období prezidenta neochránilo americkou politickou scénu před tyranií, neexistuje žádná záruka, že druhá dávka bude účinná, varuje Raphael Behr
Donald Trump je despota a USA jsou demokracie. Tyto věci mohou platit současně, ale ne navždy. V boji mezi prezidentem, který by chtěl být králem, a ústavou, která byla sepsána pro odmítnutí monarchie, nyní panuje patová situace. Je to však boj na život a na smrt. Tyranie buď zlomí ducha republiky, nebo bude republikou potlačena.
Vzhledem k tomu, že USA jsou nejvýznamnější světovou mocností, má výsledek tohoto souboje epochální důsledky pro země, které jsou v otázkách bezpečnosti závislé na Washingtonu.
Trumpovo zlomyslné hanobení Keira Starmera a dalších evropských lídrů za jejich neochotu připojit se k bombardování Íránu dokazuje nemožnost částečného sblížení s lídrem, který chce naprostou podřízenost. Jediným uznávaným zdrojem autority amerického prezidenta je on sám. Když byl na začátku tohoto roku dotázán, zda existuje něco, co by mohlo omezovat jeho jednání po celém světě, odpověděl: „Moje vlastní morálka, můj vlastní rozum.“
Jít s takovým člověkem znamená odložit zákon stranou a podřídit se jeho vůli. To je volba, kterou učinila Republikánská strana v domácí americké politice, a je to jediná nabídka, která je na stole pro zahraniční spojence.
Evropská reakce je zmatenou směsicí souhlasu a vyhýbavých kroků. Byla nasazena lichotivost, aby se Trump přemluvil k obnovení slibů vzájemné pomoci v rámci NATO a aby se předešlo úplné zradě Ukrajiny. Byly přepracovány rozpočty na obranu, aby se dokázalo, že kontinent je schopen hradit své náklady v rámci aliance, a tím ho odradit od stažení amerického podílu.
Existuje zde strategické zdůvodnění. Příprava na noční můru – Evropa ponechaná svému osudu proti agresivnímu Rusku – činí tento výsledek méně pravděpodobným, protože zvýšené vojenské výdaje odrazují Moskvu a uklidňují Trumpa. Svou roli však hrají i strach a popírání. Evropské přizpůsobení se drsným novým transatlantickým vztahům brzdí naděje, že ty staré přátelské nejsou ztraceny navždy.
Existuje psychologická potřeba věřit, že chaos, který Trump rozpoutal, je sice extrémní, ale výjimečný – jedinečná událost, jako pandemie covidu; bolestivá a nákladná, ale ne trvalá změna řádu věcí. Prezident je smrtelný. Jeho pravomoci mohou být omezeny, pokud v listopadových volbách do Kongresu zvítězí demokraté. Lze vyjednat příměří. Uzavřené vodní cesty lze znovu otevřít. Dodavatelské řetězce lze znovu utkat.
Trumpovská epidemie je však komplexnější syndrom. USA byly po volbách v roce 2016 po celé funkční období zcela vystaveny této nákaze, která vyvrcholila akutním antidemokratickým záchvatem 6. ledna 2021. Tato závažná infekce nevytvořila v politickém těle dostatečnou imunitu, aby zabránila druhému funkčnímu období, které se již nyní ukazuje jako virulentnější ve svých útocích na poctivost a základní lidskou slušnost než to první.
Neexistuje žádná záruka, že Trumpův nástupce bude schopen obnovit staré ústavní normy, za předpokladu, že se o to vůbec někdo pokusí. Bývalí spojenci USA by byli vděční za méně pomateného prezidenta, ale nemohou si být jisti, že rozumný přístup vydrží déle než jeden volební cyklus. Důvěra je pryč.
Americký konzervatismus je prodchnut paranoidním, apokalyptickým myšlením, které ztotožňuje evropské tradice liberální demokracie s údajným úpadkem civilizace a vymazáním bílé, křesťanské kultury muslimskou imigrací. Skrze tuto optiku je jakýkoli apel na mezinárodní instituce a multilateralismus chápán jako ubohé fňukání geopolitických slabochů.
Evropští lídři jsou s touto rétorikou obeznámeni již léta. Jejich chybou bylo domnívat se, že by mohli stále jednat v rámci zvláštního kanálu, vyhrazeného pro historické spojence, a že Trumpova extrémní rétorika a úcta k diktátorům ne vždy definují zahraniční politiku USA. Když naznačil připravenost zmocnit se Grónska silou – což by byla agrese proti dánské suverenitě, která by rozpustila NATO jako fungující alianci – pochopili, že mají co do činění s někým, kdo zachází s partnery jako s kořistí a ustoupí pouze tváří v tvář odporu.
Jednotný evropský odpor, spojený s nervozitou trhů z vyhlídky na transatlantickou obchodní válku, donutil Trumpa ustoupit. Tato krize byla Starmerovým prvním veřejným střetem s Bílým domem, kdy označil prezidentovy hrozby ohledně Grónska za „zcela nesprávné“ a trval na tom, že „neustoupí“ tlaku USA na vstřícnější postoj. Ale i tehdy se premiér držel své strategie strategické rovnováhy mezi Evropou a USA, bez povinnosti vyjadřovat jakoukoli preferenci.
Íránská krize tuto fikci rozmetala. Volba, o které Starmer tvrdil, že ji nemusí činit, mu byla vnucena Trumpovým nesplnitelným požadavkem na bezpodmínečnou podporu v nelegální válce. Tím, že tuto výzvu odmítl a vystavil se hněvivým výčitkám Bílého domu, posunul premiér britskou zahraniční politiku směrem k evropskému kontinentu. Pomáhá tomu i ekonomická gravitace a geografie – blízkost jednotného trhu – které také táhnou tímto směrem.
Nová nutnost solidarity nerozpustí všechny staré překážky bránící užším vztahům. Brexit je hustým houštím trnitých právních překážek bránících opětovnému sjednocení. V rámci EU vždy existují konkurenční priority mezi 27 členskými státy různé velikosti, ekonomické struktury a historických zkušeností. Vždy existuje napětí mezi požadavky národních voličů – například na výdaje na jiné věci než zbraně nebo na levnější plyn, než jaký lze získat z Ruska – a zisky, které lze získat z nadnárodní kolektivní koordinace.
Evropa v reakci na válku s Íránem nemluvila jedním hlasem. Friedrich Merz, německý kancléř, během mučivého vystoupení v Oválné pracovně téměř nemluvil a mlčky zíral, zatímco Trump chrlil jedovaté soudy na pacifistickou zradu Starmera a Pedra Sáncheze, španělského premiéra. Naproti tomu Micheál Martin, irský premiér, se této výzvě postavil důstojným odmítnutím a bránil svého britského protějška jako „velmi upřímného a rozumného člověka“.
Žádný demokratický vůdce dosud plně neovládl umění „šeptání Trumpovi“, protože prezident nerespektuje moc, je-li vyjádřena mírným tónem. EU stále hledá způsob, jak vyslat jednotný vzkaz. Spojené království promarnilo deset let tím, že si pro sebe mumlalo mýty o neposkvrněné suverenitě brexitu, zatímco jeho zájmům by lépe posloužilo posílení evropského sboru.
Kontinentální solidarita není lékem na chaos uprostřed vln „trumpovské epidemie“, ale je nezbytnou podmínkou pro odolnost. Evropané nemají hlas, když Američané rozhodují, zda se zbavit tyrana a obnovit svou ústavu. Jediné demokracie, které mohou zachránit, jsou jejich vlastní, což musí udělat společně, vždy s nadějí, ale bez předpokladu, že jednoho dne budou mít opět spojence za Atlantikem.
Zdroj v angličtině ZDE
