Trump a Hegseth před sestřelením stíhačky vyzdvihovali americkou dominanci v Íránu
8. 4. 2026
Toto tvrzení se zdá být zpochybněno, když podle několika amerických představitelů Írán zřejmě nad svým územím sestřelil americký stíhací letoun F-15E.
Jeden z členů posádky byl zachráněn, uvedl americký úředník. Stav druhého člena posádky nebyl znám a podle úředníků [až do neděle] probíhala pátrací a záchranná operace.
Trump byl o incidentu informován, uvedl Bílý dům. Pentagon se k tomu nevyjádřil.
Další představitel uvedl, že dva vrtulníky Black Hawk zapojené do pátrání a záchrany posádky F-15E byly také zasaženy palbou a letadlo A-10 bylo zasaženo v samostatném incidentu a havarovalo v sousední spojenecké zemi. Pilot byl v tomto případě zachráněn.
Ve středu, ve svém prvním hlavním vystoupení k americkému lidu od začátku války, Trump vyzdvihl sílu americké armády a pohrozil útokem na íránské elektrárny, pokud se nepodaří dosáhnout dohody o ukončení konfliktu.
"Nemají žádné protiletadlové vybavení. Jejich radar je stoprocentně zničen," řekl Trump z Cross Hall Bílého domu. "Jako vojenská síla jsme nezastavitelní."
V tomto projevu prezident prohlásil, že íránské letectvo je "v troskách" a že "jejich schopnost odpalovat rakety a drony je dramaticky omezena".
"Nikdy v historii válčení neutrpěl nepřítel tak jasné a ničivé ztráty během několika týdnů," řekl Trump.
Není to poprvé během konfliktu, kdy prezident označil operaci za trvalý úspěch, který umožnil USA ovládnout íránský vzdušný prostor.
Prezident v pondělí vystoupil na konferenci investorů v Miami a opět vykreslil Írán jako protivníka oslabeného na bojišti, který nedokáže ochránit své nebe.
"[Írán] už není mocný. Myslím, že během dvou dnů už byla škoda napáchána. Ale teď je to opravdu hotové. Teď jdeme jen po cílech. A opět, nemají protiletadlovou obranu, takže jen plujeme nad povrchem a hledáme, co chceme, a zasahujeme to," řekl prezident, "a máme ještě 3 554 cílů, a to bude hotové poměrně rychle."
A o týden dříve Trump odmítl myšlenku dosáhnout příměří s Íránem, protože to bylo zbytečné, "když doslova ničíte druhou stranu".
"Nemají žádné pozorovatele, nemají protiletadlovou obranu, nemají radar a jejich vůdci byli všichni zabiti na všech úrovních," řekl tehdy novinářům při odchodu z Bílého domu.
Americká vojenská převaha, konkrétně letecká nadvláda, je tvrzení, které často opakuje prezidentův nejvyšší vojenský poradce Hegseth.
Při brífinku před novináři 4. března Hegseth uvedl, že "za méně než týden" budou mít USA a Izrael "úplnou kontrolu nad íránským nebem".
"Doufám, že všichni diváci chápou, co znamená neomezený vzdušný prostor a úplná kontrola," řekl tehdy Hegseth.
"Znamená to, že budeme létat celý den, celou noc, ve dne i v noci, hledat, opravovat a dorážet rakety a obrannou průmyslovou základnu íránské armády, hledat a ničit jejich vůdce a vojenské velitele, létat nad Teheránem, nad Íránem, nad jejich hlavním městem, nad IRGC."
Stejně jako Trump Hegseth dodal: "Írán s tím nebude moci nic udělat."
A 13. března během brífinku s předsedou Sboru náčelníků generála Danem Caineem Hegseth řekl, že Írán "nemá protivzdušnou obranu".
"Írán nemá letectvo. Írán nemá námořnictvo," řekl Hegseth. "Jejich rakety, jejich raketomety a drony byly zničeny nebo sestřeleny z nebe. Objem jejich střel klesl o 90 %. Jejich jednosměrné útočné drony včera klesly o 95 %."
V souvislosti s útokem na základnu v Kuvajtu, při kterém na začátku války zemřelo šest amerických vojáků, Hegseth přiznal, že "Občas se vám může stát, že se vám něco stane. Bohužel, říkáme tomu stříkač, který se prosadí."
Zdroj v angličtině: ZDE
