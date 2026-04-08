MMF varuje před zpomalením globální ekonomiky kvůli válce na Blízkém východě
8. 4. 2026
Příští týden plánuje MMF zveřejnit novou prognózu pro globální ekonomiku.
Podle Georgievy i kdyby konflikt na Blízkém východě v blízké budoucnosti skončil, MMF stále plánuje snížit svou prognózu ekonomického růstu a zvýšit inflaci.
Šéfka MMF poznamenala, že bez války fond očekává mírný ekonomický růst o 3,3 % v roce 2026 a 3,2 % v roce 2027, protože ekonomika se nadále zotavuje z COVIDu-19. Místo toho nyní "všechny cesty vedou k vyšším cenám a pomalejšímu růstu," uvedla Georgieva.
Podle ní vedla válka na Blízkém východě ke snížení světových zásob ropy o 13 %. To vedlo zejména k přerušení dodávek plynu, helia a hnojiv.
Nejvíce utrpí chudé, zranitelné země, které nemají energetické rezervy, dodala Georgieva. Poznamenala, že mnoho zemí má malou nebo žádnou finanční kapacitu pomoci svým obyvatelům přežít růst cen způsobený válkou, což zároveň zvyšuje pravděpodobnost sociálních nepokojů.
Šéfka MMF uvedla, že některé země již požádaly o finanční pomoc, ale neupřesnila, které to budou. Uvedla, že fond může rozšířit některé stávající úvěrové programy.
