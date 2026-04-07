Dnes v noci Trump všechno anihiluje a uvede nás do nirvány
7. 4. 2026
Cituji ze Seznamu: „Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na středu SELČ) ukáže. Podle šéfa Bílého domu totiž nastal jeden z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách světa. Na konci příspěvku hrozícím Íránu zničením Trump napsal, „Bůh žehnej skvělému íránskému lidu“.
K tomu dodávám: Prezident Trump sice již vyslovil nejdůležitější projev v dějinách USA, totiž ten, ve kterém oznámil, že objevil příčinu autismu, ale nyní se rozhodl měnit dějiny celého lidstva. Není tohle vlastně vůbec ten nejdůležitější projev v dějinách lidstva? Zničení celé jedné civilizace! To je ale výkon. Brzy bude ničit galaxie.
Írán bude zničen a Bůh mu, Íránu, tak požehná. Prostě zmizí, Írán. Ale nejen Írán, celá civilizace. Všichni zmizíme. Trump jako nástroj Boží vůle přivede dějiny lidstva do zlatého věku. Zvolá: Hajzlové, otevřete ten přístav, my ho totiž vůbec nepotřebujeme! A věky oněmí. Všichni zmizíme. Půjdu v noci po náměstí a zmizím. Anihiluje mě. Zmizí celé náměstí, všichni, celá civilizace. Budeme uvedeni do stavu nirvány. Vyvaneme a budeme konečně spaseni.
Mezitím Írán zasáhl klíčovou rafinérii v Saúdské Arábii. Ale kdo by se dnes, těsně před anihilací celé civilizace, trápil takovými detaily?
