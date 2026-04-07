Donald Trump říká, že „celá civilizace zahyne“, pokud Írán bude ignorovat jeho "požadavky"
7. 4. 2026
Donald Trump varoval, že „celá civilizace dnes v noci zahyne“, pokud Teherán nepřijme jeho požadavky, a to uprostřed vlny bombardování, přičemž Izrael varoval Íránce, že jejich životy budou v ohrožení, pokud budou využívat železnici v zemi.
Železniční most v centrálním íránském městě Kašán byl jedním z prvních, o jehož bombardování v úterý informovala íránská státní média, přičemž podle zpráv zahynuly dvě osoby, zatímco izraelská armáda uvedla, že zahájila „rozsáhlou vlnu útoků zaměřených na desítky infrastrukturních objektů“.
Podle íránských médií byl zasažen most přes železniční trať poblíž Karadže, severozápadně od Teheránu, a ve stejném městě byly hlášeny výpadky elektřiny poté, co byla bombardována rozvodna a přenosové vedení. Údajně byly zasaženy také mosty poblíž Qomu a Tabrízu.
USA rovněž zasáhly 50 vojenských cílů na íránském ostrově Kharg, kde se nachází hlavní terminál pro vývoz ropy, přičemž útoky na Írán se výrazně stupňovaly před termínem stanoveným americkým prezidentem na 20:00 východního času (02:00 SEČ).
„Celá civilizace dnes v noci zahyne a už nikdy nebude obnovena. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane,“ napsal Trump v úterý ráno, než vyjádřil naději, že zemi převezmou „méně radikalizované mysli“.
Tyto mimořádné hrozby přišly několik hodin před vypršením ultimáta stanoveného americkým prezidentem v úterý ve 20:00 východního času – ve středu v 4:30 v Íránu (2:00 SEČ) – v pokusu vynutit si od Íránu významné ústupky.
Trump opakovaně prohlásil, že USA jsou připraveny bombardovat íránské elektrárny a mosty v rámci soustředěného útoku na civilní infrastrukturu země, pokud Teherán znovu neotevře Hormuzský průliv a nevzdá se jakýchkoli snah o výrobu jaderných zbraní, ačkoli se zdá, že některé z těchto útoků již mohly začít.
Vyhlídka na bombardování íránské infrastruktury byla právníky a odborníky odsuzována jako pravděpodobný válečný zločin, protože její dopad na civilisty by byl neúměrný jakékoli teoretické vojenské výhodě, kterou by přinesla, což je závěr, který Trumpova administrativa odmítla.
Izraelská armáda v úterý ráno na sociálních sítích v perštině uvedla, že „od tohoto okamžiku“ – 8:50 íránského času – do 21:00 by se Íránci měli z důvodu vlastní bezpečnosti zdržet „cestování vlakem po celém Íránu“.
„Vaše přítomnost ve vlacích a v blízkosti železničních tratí ohrožuje váš život,“ pokračovalo prohlášení v jasném varování, že stanice a tratě, které běžně využívají civilisté, budou v úterý bombardovány.
Írán v pondělí odmítl návrh na okamžité příměří, po kterém by následovala mírová jednání zprostředkovaná Pákistánem, Egyptem a Tureckem, s tím, že chce trvalé ukončení války. Vydal 10bodový protinávrh, který Trump vzal na vědomí, ale označil za „nedostatečný“.
Jednání pokračovala v úterý ráno, i když došlo jen k několika málo jasným posunům. Íránský prezident Masoud Pezeškian řekl: „Více než 14 milionů hrdých Íránců dosud prohlásilo, že jsou připraveni obětovat své životy na obranu Íránu. I já jsem byl, jsem a budu obětovat se pro Írán.“
Jeden íránský zdroj sdělil agentuře Reuters, že Írán také požaduje náhradu za škody a zachování kontroly nad průlivem, což by mu umožnilo vybírat poplatky od lodí, které jej využívají – což je podmínka, která by byla pro USA nepřijatelná.
V pondělí americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že „dnes dojde k největšímu počtu úderů“ na Írán a že útoky v úterý budou „ještě intenzivnější než dnes“.
Íránská média v úterý informovala, že bylo napadeno letiště Khorramabad v západním Íránu, a Izrael uvedl, že v noci provedl další vlnu útoků na Teherán. Izraelská armáda uvedla, že bombardovala petrochemický závod v Šírázu, kde se podle ní vyráběla kyselina dusičná používaná k výrobě výbušnin, a také odpalovací stanoviště balistických raket v severozápadním Íránu.
Íránská média rovněž informovala, že při bombardování byla zničena synagoga v Teheránu, ačkoli Izrael uvedl, že synagogy nebyly cílem útoku.
Američtí představitelé sdělili stanici Fox News a deníku Wall Street Journal, že stealth bombardéry B-2 v sobotu svrhly 30 000 liber těžké bomby typu „bunker buster“ na komplex Islámské revoluční gardy v Teheránu. Jednalo se o munici typu GBU-57, která byla použita při útoku USA z loňského června na íránské podzemní jaderné zařízení ve Fordow.
Izraelská média informovala, že Benjamin Netanjahu v neděli sdělil členům bezpečnostní rady země, že válka proti Hizballáhu v Libanonu bude pokračovat bez ohledu na to, jak dopadnou jednání mezi USA a Íránem. Podle premiéra došlo k „oddělení bojišť“.
Útok na Saúdskou Arábii zasáhl petrochemický komplex v rozlehlé průmyslové zóně ve východním městě Džubajl a pracovníci v areálu byli evakuováni.
V Izraeli opakovaně zněly sirény, zatímco raketové útoky pokračovaly. V oblasti Tel Avivu bylo hlášeno pět zásahů, přičemž Izrael uvedl, že Írán vystřelil balistické rakety s kazetovými hlavicemi, ale žádné oběti nebyly okamžitě hlášeny.
Cena ropy Brent se během dopoledního obchodování mírně zvýšila na něco přes 110 dolarů za barel.
