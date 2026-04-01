Hřebejk: Izraelci si holocaustem předplatili právo vraždit!
1. 4. 2026
čas čtení 1 minuta
Dan Přibáň:
Musím říci, že mě ty "vážné obavy" z radikalizace levice, která by prý mohla podporovat terorismus v zemi, kde pravice a střed (tedy naprostá většina politiků, novinářů, intelektuálů a umělců) už dva roky podporuje a omlouvá stát páchající válečné zločiny a genocidu, vyloženě dojímají!
Dva roky tady vidíme dehumanizaci, rasismus a xenofobii v tak otevřené podobě, že si to před pár lety nedovolili veřejně říkat ani ti největší extremisté.
Umělci a politici se předhání, kdo více shodí a zesměšní zprávy o válečných zločinech a ty, kdo na ně upozorňují.
Ale teď se máme bát radikalizace levice, která jako jediná alespoň trochu proti té tsunami nenávisti bojovala?
A máme se jí bát proto, že na to upozorňují zhusta ti, kdo tady dva roky podporují teror?
Tak to jo!
Jeden
příklad za všechny. Pan režisér Hřebejk volá v době, kdy Izrael v Gaze povraždil už 10 000 dětí a je obviněn z válečných zločinů, že židé si holokaustem předplatili právo na vraždení.
A to je jen jeden z mnoha. Radikalizace často na hraně, či na úrovni trestných činů nám tady jede více než dva roky, ale zděšení se nějak neobjevuje.
Zato nechybí podpora a nadšení
3514
Diskuse