„To snad nemyslíte vážně“: Macron kritizuje Trumpovy rozporuplné výroky ohledně NATO a Íránu
2. 4. 2026
Francouzský prezident ve svém projevu v Jižní Koreji obhajoval transatlantickou alianci a vyzval k návratu k míru
Emmanuel Macron ostře kritizoval nejednotná a často protichůdná prohlášení Donalda Trumpa ohledně války s Íránem a NATO a uvedl, že pokud „chcete být seriózní“, je lepší nevydávat každý den něco jiného.
„Je tu příliš mnoho řečí… a jsou úplně všude,“ řekl francouzský prezident ve čtvrtek během státní návštěvy Jižní Koreje. „Všichni potřebujeme stabilitu, klid, návrat k míru – tohle není nějaká show!“
Macron dodal: „Musíte věci brát vážně. Když to chcete brát vážně, nechodíte kolem a neříkáte každý den opak toho, co jste právě řekli den předtím. A možná byste neměli mluvit každý den.“
Macron také důrazně bránil NATO a obvinil Trumpa z podkopávání transatlantické obranné aliance opakovanými výroky zpochybňujícími odhodlání Spojených států k jejímu dalšímu členství.
„Věřím, že organizace a aliance jako NATO se definují tím, co zůstává nevyřčeno – tedy důvěrou, která je jejich základem,“ řekl. „Pokud každý den zpochybňujete svůj závazek, podkopáváte jeho samotnou podstatu.“
Tyto výroky navazují na rozporuplné zprávy, které tento týden vydal americký prezident a další představitelé ve Washingtonu ohledně průběhu války, stejně jako na kritiku evropských lídrů za to, že ji odmítají podpořit, a na náznaky, že USA by mohly opustit NATO.
Trump naznačil, že válka je prakticky vyhrána a USA nepotřebují podporu svých spojenců; že očekává, že se spojenci připojí k americké vojenské operaci; a že by měli jednat samostatně a „jít si pro svou ropu“ v Hormuzském průlivu.
Tento týden také na soukromém obědě v Bílém domě řekl, že NATO se k nám „chovalo velmi špatně“ a „bude se k nám chovat špatně znovu, pokud je někdy budeme potřebovat“. V komentáři pro agenturu Reuters uvedl, že „bez jakýchkoli pochyb“ zvažuje vystoupení.
Deníku Daily Telegraph řekl, že vystoupení USA je „mimo diskusi“, označil organizaci za „papírového tygra“ a jinde kritizoval tuto obrannou alianci za neochotu podpořit jeho měsíc trvající válku, přičemž její členy označil za „zbabělce“.
Marco Rubio, americký ministr zahraničí, tento týden rovněž naznačil, že USA „přehodnotí“, zda aliance stále slouží americkým zájmům, zatímco ministr obrany Pete Hegseth odmítl potvrdit, že by USA v případě útoku bránily spojence z NATO.
Generální tajemník NATO Mark Rutte má příští týden navštívit Washington, aby se pokusil napravit vztahy, a další evropští lídři alianci bránili, přičemž Brit Keir Starmer ji označil za „nejúčinnější vojenskou alianci, jakou svět kdy viděl“.
Dva američtí senátoři, republikán Mitch McConnell a demokrat Chris Coons, ve společném prohlášení ve středu pozdě večer uvedli, že Senát bude „nadále podporovat alianci kvůli míru a ochraně, kterou poskytuje“ Spojeným státům, Evropě a celému světu.
Zatímco Trump ve svém středečním večerním projevu k národu NATO nezmínil, opakované výroky z Washingtonu dále napjaly transatlantické vztahy, které již byly poškozeny pokusem amerického prezidenta o zabrání Grónska v únoru.
Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek uvedl, že Trumpovy opakované hrozby vystoupit z NATO, spolu s vyhlídkou na „masivní“ energetickou krizi v Evropě a dalšími faktory, vypadají jako „vysněný plán“ pro ruského prezidenta Vladimira Putina.
Diplomaté EU uvedli, že Trumpovy stále častější útoky na NATO nejsou „nic nového“ a do značné míry odrážejí „obtížnost situace, do které se sám dostal“. Jeden z úředníků uvedl, že se začnou obávat, „až bude skutečně podána žádost“.
Kongres v roce 2023 schválil zákon, který by zabránil jakémukoli prezidentovi vystoupit z NATO bez jeho souhlasu. Klauzule NATO o vzájemné obraně vyžaduje, aby všichni členové reagovali na útok na jednoho z nich, ale neznamená podporu jednostranné ofenzívy.
Mnozí lídři EU čelí politickému tlaku kvůli válce, která je v Evropě hluboce nepopulární a vyvolala prudký nárůst cen energií a rostoucí inflaci od té doby, co Írán fakticky uzavřel Hormuzský průliv, kterým prochází asi pětina světové ropy.
Trump ve středu prohlásil, že válku možná ukončí bez dohody, a zemím, které jsou závislé na dodávkách paliva přes tento průliv, řekl, aby si ho „prostě vzaly“. Evropské a další státy uvedly, že pomohou zajistit bezpečnost průlivu pouze v případě, že dojde k příměří.
Vzhledem k rostoucímu tlaku ve čtvrtek asi 40 zemí během online jednání prozkoumávalo způsoby, jak obnovit svobodu plavby na této vodní cestě. Spojené království, které jednání svolalo, uvedlo, že se zaměřilo na diplomatické a ekonomické nástroje.
Francie uvedla, že proces bude probíhat ve více fázích a nemůže začít, dokud nepřestanou nebo neskončí nepřátelské akce. „Lze to provést pouze po konzultaci s Íránem,“ řekl Macron a dodal, že Paříž považuje vojenskou operaci k osvobození průlivu za „nereálnou“.
Macron, který uvedl, že Trumpovy výroky, jimiž si utahoval z manželství francouzského prezidenta, nebyly „ani elegantní, ani na úrovni“ a „nezaslouží si odpověď“, rovněž řekl, že údery USA a Izraele nevyřeší otázku teheránského jaderného programu.
„Cílená vojenská akce, i kdyby trvala jen několik týdnů, nám nedovolí vyřešit jadernou otázku z dlouhodobého hlediska,“ řekl. „Pokud nebude existovat rámec pro diplomatická a technická jednání, situace se může za několik měsíců opět zhoršit.“
Íránské ozbrojené síly ve čtvrtek reagovaly na Trumpa varováním pro USA a Izrael před „ještě drtivějšími, rozsáhlejšími a ničivějšími“ útoky.
Válka bude pokračovat až do „trvalé lítosti a kapitulace“ íránských nepřátel, uvedl Ebrahim Zolfaqari, mluvčí ústředního velitelství íránské armády Khatam al-Anbiya, v prohlášení zveřejněném íránskými médii.
Trump ve svém středečním projevu uvedl, že USA jsou „velmi blízko“ dosažení svých cílů, ale útoky se zintenzivní a Írán bude „vrácen do doby kamenné, kam patří“, pokud Teherán nesouhlasí s vyjednaným urovnáním.
„Zprávy byly doručeny prostřednictvím zprostředkovatelů, včetně Pákistánu, ale neprobíhají žádná přímá jednání s USA,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baqaei, jak citovala agentura ISNA.
