Religionskriege! Schon wieder??

4. 4. 2026 / Milan Kohout

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Liebe Freunde,

Ich hätte nie erwartet, dass wir wieder in Religionskriege hineingezogen werden würden. Es sah sehr vielversprechend aus, als wir im zwanzigsten Jahrhundert die meisten Religionen abschafften. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig





Aber sie ist heimtückisch durch die Hintertür zurückgekehrt und jetzt übernehmen sie wieder die Regierung.

Jüdische und christliche religiöse Dummheit treibt uns in einen weiteren Weltkrieg.

Und natürlich hat sie auch den Islam stark wiederbelebt und stellt eine widersprüchliche religiöse Dummheit dar.

Es ärgert mich wirklich, dass die Zukunft wie eine bevorstehende globale Apokalypse aussieht, die auf den Ruinen des islamischen Tempels in Jerusalem errichtet wird, auf dessen Ruinen religiöse Verrückte planen, einen "dritten Tempel" zu errichten.

Wie konnten wir zulassen, dass es so weit komm?

Wo waren die Künstler, um künstlerische atheistische Glocken zum Alarm zu läuten?

https://rumble.com/v761pqg-wake-up-let-us-stop-another-world-war-.html?e9s=src_v1_upp_v

Stattdessen schufen sie ihre egoistische, identitätsbesessene, verschwenderische unpolitische dekorative Kunst.

Bald wird unsere "Evolution" auf der Erde wie dieses (das ist keine KI) Bild aussehen – ein weiterer ausgestorbener "Lichtplanet" im Sonnensystem.

Das Bild zeigt eine Wassermelone, die ich für meine kleine Tochter gekauft habe, die in Zukunft mit religiösen Idioten aller möglichen Marken und Größen zu tun haben wird

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