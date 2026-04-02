Šéfredaktor Aktuálně.cz si nemůže pomoci, Motoristé jsou mu tak nějak blíž
2. 4. 2026
Následující text obsahuje vulgarity a hovorové výrazy. Vzhledem k tomu, jaké téma a jaké činy text komentuje, považuje redakce za snesitelné ponechat text v původní podobě bez redakčních úprav.
Pamatuju časy, kdy by se šéfredaktor Aktuálně – kterejkoli z nich – hlasitě ozval, pokud by ministr začal trousit takový hovna jako teď Moto Klempíř, píše na sociální síti Josef Bouška.
Hle, nová doba: host vyhazuje vrchního a Zrno se vysmívá politikovi, kterej se proti nehoráznosti vymezil.
Proč jde o nehoráznost chápe každej, kdo chápat chce. Nebudu se tu rozepisovat o smyslu a principech podpory umění, jiní to už udělali líp, než bych uměl já. Ale do nebe volající je už samotnej fakt, že část občanů naší země – jejichž peníze momentálně financujou Klempířův plat – je označena za jakousi druhou kategorii nehodnou toho, aby se o ni stát zajímal.
Od ministra za Motoristy s udavačskou minulostí nelze čekat nic jinýho (což neznamená, že se k tomu má mlčet). Od šéfredaktora významnýho a donedávna respektovanýho média čekám něco úplně jinýho, tedy donedávna bych ještě čekal. Bejt konzervativec opravdu nemusí znamenat bejt kokot, a žádnej skutečnej konzervativec by takovejhle přístup k části občanů svý země neakceptoval. Ovšem šéf Aktuálně se raději naveze do těch, kdo se ozvou.
Economia by si měla uvědomit, že tohle už není jen o mizící reputaci jednoho média, ale o pověsti celýho vydavatelství. A jestli už je Bakalovi všechno jedno a nemá kolem sebe nikoho, kdo by mu něco řekl, přinejmenším by si výše uvedené měli uvědomit lidi ve vedení vydavatelství a ostatních médií v tom baráku.
