Írán sestřelil druhé americké letadlo
3. 4. 2026
Jeden člen posádky byl zachráněn z amerického stíhacího letounu sestřeleného Íránem, zatímco íránská armáda informuje, že sestřelila druhé americké letadlo
Americké síly pátrají po druhém členovi posádky poté, co v pátek íránské ozbrojené síly sestřelily americký letoun; další americké letadlo údajně havarovalo a jeho pilot byl zachráněn
NBC News zřejmě získala jasnější představu o časové ose událostí, kdy byl v pátek Íránem sestřelen americký stíhací letoun a kolik amerických letadel bylo zasaženo.
Druhé americké letadlo bylo zasaženo íránskou palbou poté, co byl v pátek sestřelen stíhací letoun F-15, uvádí NBC News s odvoláním na amerického úředníka.
Poté, co Írán sestřelil F-15, bylo íránskou palbou zasaženo také jednopilotní letadlo, které bylo nasazeno na podporu pátrací a záchranné mise. Tímto jednopilotním letadlem byl A-10 Thunderbolt, známý jako Warthog, uvedl úředník.
A-10 se dostalo do kuvajtského vzdušného prostoru, kde se pilot katapultoval a letadlo havarovalo, uvedl úředník. Pilot je v bezpečí a A-10 leží v Kuvajtu, podle úředníka.
Írán také zasáhl dva vrtulníky UH 60 Blackhawk zapojené do pátrací a záchranné akce a úředník uvedl, že došlo k lehkým zraněním vojáků v důsledku tohoto úderu, ale všichni jsou v bezpečí.
Celkově Írán během jediného dne způsobil havárii dvou vojenských letadel – F-15 a A-10 – a zasáhl dva vrtulníky Blackhawk.
To vše se stalo méně než 48 hodin poté, co se Donald Trump ve svém projevu k národu v hlavním vysílacím čase chlubil, že Írán je „zcela zdecimován“.
Kromě toho Centrální velitelství USA v pátek informovalo výbor pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů o sestřelení amerického letounu F-15, přičemž jeden člen posádky byl zachráněn a stav druhého člena posádky je stále neznámý, sdělil CBS News kongresový asistent obeznámený s touto záležitostí.
Tým národní bezpečnosti informuje Trumpa o pátracích operacích
Tým národní bezpečnosti Donalda Trumpa se sešel v západním křídle a celý den poskytuje prezidentovi aktuální informace o sestřeleném americkém letounu, sdělil NBC News vysoký úředník Bílého domu.
Americký prezident pracuje od dnešního rána v Oválné pracovně nebo v přilehlé oválné jídelně a dostává časté informace o probíhající pátrací a záchranné operaci v Íránu, dodal úředník.
Írán sděluje, že sestřelil americké letadlo A10, informují státní média
Zpravodajská agentura Tasnim s odvoláním na íránskou armádu informuje, že „americké letadlo A10 bylo sestřeleno obrannými systémy armádních vzdušných sil a zřítilo se v Perském zálivu v jižním Íránu“.
Uvedla, že bylo sestřeleno před několika hodinami v okolí Hormuzského průlivu.
Dříve deník New York Times informoval, že útočný letoun A-10 Warthog havaroval poblíž Hormuzského průlivu přibližně ve stejnou dobu, kdy bylo nad Íránem sestřeleno letadlo F-15E amerického letectva. Podle zdrojů NYT byl jediný pilot letounu A-10 Warthog bezpečně zachráněn.
Dva vrtulníky zapojené do pátrání a záchrany sestřeleného letounu zasáhla íránská palba
Dva americké vojenské vrtulníky, které se podílely na pátrání a záchraně letounu F-15, zasáhla íránská palba, ale všichni vojáci jsou v bezpečí, sdělil americký úředník stanici NBC News.
Všichni členové posádky vrtulníků jsou v bezpečí, dodal úředník.
Jeden z členů posádky sestřeleného letounu v jižním Íránu byl zachráněn a pátrání po druhém členovi posádky, důstojníkovi pro zbraňové systémy, údajně stále pokračuje.
Počet obětí čtvrtečních leteckých úderů na most v Karadži nedaleko Teheránu v provincii Alborz vzrostl na 13, uvedl Amirhossein Daneshkohan, generální ředitel Nadace mučedníků a veteránů v Alborzu v Íránu.
Daneshkohan uvedl, že mezi zemřelými byli lidé ze „všech společenských vrstev“, včetně „zaměstnanců městské správy“.
„Jsme ve válce“: Trump tvrdí, že sestřelení amerického letounu neovlivní "jednání s Íránem"
Donald Trump ve svém prvním komentáři k incidentu uvedl, že sestřelení amerického stíhacího letounu F-15 neovlivní jednání s Íránem.
V krátkém rozhovoru pro NBC News americký prezident odmítl hovořit o podrobnostech probíhajících pátracích a záchranných operací v Íránu.
Vyjádřil však frustraci nad některými zprávami o této zjevně intenzivní a citlivé záchranné operaci.
Na otázku, zda dnešní události ovlivní mírová jednání, odpověděl:
Ne, vůbec ne.
Ne, je to válka. Jsme ve válce.
Jak jsme již dříve informovali, íránská polooficiální agentura Fars s odvoláním na nejmenovaný zdroj uvedla, že návrh USA na 48hodinové příměří byl odmítnut.
Íránský představitel ministerstva obrany trvá na tom, že země se nenechá „ovlivnit křikem a prázdnými gesty“.
Ali Akbar Ahmadian, zástupce vůdce revoluce v Radě obrany Islámské republiky, rovněž uvedl, že Írán „před hrozbami neustoupí“, informovala stanice Sky News.
Řekl: „Tento region je naším hřištěm a reakce vycházejí z racionálních a realistických úvah, nikoli z hollywoodských divadelních představení.“
„Islámská revoluce v prvním kroku vyhnala Ameriku z Íránu,“ dodal a poté uvedl, že druhým krokem je vyhnání amerických sil „z regionu“.
Izraelská armáda odložila údery v oblasti Íránu, kde probíhá pátrání po posádce p
NYT poznamenal, že úředníci poskytli jen málo podrobností o havárii letounu A-10, včetně toho, jak a kde k ní došlo.
Teherán odmítl návrh USA na 48hodinové příměří, informují íránská média
Íránská polooficiální agentura Fars uvedla, že Teherán odmítl návrh USA na 48hodinové příměří, přičemž citovala nejmenovaný zdroj.
Zdroj uvedl, že návrh byl předložen ve středu prostřednictvím jiné země, která nebyla jmenována.
Ze strany USA zatím nepřišel žádný okamžitý komentář ani potvrzení. Jakmile je získáme, přineseme vám je.
Dříve deník Wall Street Journal informoval, že Írán oficiálně sdělil zprostředkovatelům, že není ochoten se v nejbližších dnech setkat s představiteli USA v Islámábádu.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči uvedl, že Teherán přijme pouze trvalé a komplexní ukončení války – nikoli dočasné příměří – stejně jako další požadavky, jako jsou reparace za způsobené škody.
Mohammad Bagher Ghalibaf, předseda íránského parlamentu, se k tomu vyjádřil v době, kdy americké síly pátrají po pohřešované posádce sestřeleného stíhacího letounu.
Tato brilantní válka bez strategie, kterou zahájili, byla nyní přeřazena z „změny režimu“ na „Hej! Může někdo najít naše piloty? Prosím?“
Páni. Jaký neuvěřitelný pokrok. Absolutní géniové.
Mezitím íránská státní média vyzvala občany, aby hledali pohřešované členy americké posádky, a slíbila odměny za jejich předání.
Moderátor IRIB řekl divákům: „Pokud zajmete a předáte pilota nebo piloty nepřítele živé orgánům činným v trestním řízení a vojenským silám, obdržíte hodnotnou odměnu a cenu.“
A na ISNA guvernér provincie Kohgiluyeh a Boyer-Ahmad slíbil odměnu ve výši deseti miliard tománů (asi 76 000 dolarů) pro kohokoli, kdo předá „zločinného amerického pilota“.
