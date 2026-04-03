Sbohem, Bondiová
3. 4. 2026
Vždycky je lákavé oslavovat, když Trump udělá něco rozumného, jako třeba propuštění své ministryně spravedlnosti Pam Bondiové – dokud si nepoložíte otázku, proč to udělal, píše Robert Reich.
Od dob Johna Mitchella, který byl ministrem spravedlnosti Richarda Nixona, nikdo neudělal víc pro to, aby pošpinil tento úřad a poškodil ministerstvo spravedlnosti, než Bondiová.
Trump ji však nevyhodil proto, že z amerického ministerstva spravedlnosti udělala žumpu korupce. Právě naopak. Vyhodil ji, protože korupci neskryla dostatečně dobře. Nepodařilo se jí dosáhnout všech korupčních cílů, které pro ni stanovil: Nezlikvidovala Epsteinovu dokumentaci, plně nestíhala jeho nepřátele a nebyla dostatečně přesvědčivá při obhajobě Trumpa na slyšeních v Kongresu a v televizi.
Trump je rozzuřený, že dokumentace o Epsteinovi je i nadále politickou zátěží. Je rozčilený, že jeho základna MAGA a republikáni v Kongresu, kteří na ni reagují, nevěří, že již byla řečena pravda o tom, co ministerstvo spravedlnosti o Epsteinovi ví. Je rozzlobený, že tolik lidí si i nadále myslí, že dochází k pokračujícímu utajování – což jistě je.
Ale on nechce, aby se kryt zvedl. Naopak – chce, aby se zavřel tak pevně, že veřejnost na něj a na Epsteina úplně zapomene. Pro Trumpa spočívalo selhání Bondiové v tom, že nechala kryt otevřený právě tak, aby veřejnost stále požadovala úplné vysvětlení.
Podobně je tomu s Trumpovým požadavkem, aby stíhala jeho nepřátele (požadavek, který omylem zveřejnil na sociálních médiích). Není naštvaný, že se o to pokusila; je naštvaný, že to tak zpackala, že několik soudů zamítlo pokusy jejích žalobců a několik velkých porot dokonce zamítlo žádosti jejích žalobců o obžalobu.
Totéž platí pro její vystoupení v televizi a před Kongresem. Trump od svých přisluhovačů nevyžaduje pouze naprostou loajalitu. Chce, aby v médiích a před Kongresem působili přesvědčivě, jako by je motivovalo upřímné přesvědčení, a ne pouhá loajalita k Trumpovi. V tom Bondiová také selhala.
Není důvod k oslavám, že Trump Bondiovou propustil, protože Trump pravděpodobně jmenuje nástupce, který bude lepší v zakrývání jeho vztahu s Epsteinem, účinnější v pronásledování jeho nepřátel a přesvědčivější v předstírání, že věří tomu, co říkají, když se snaží ospravedlnit Trumpovu korupci.
Jinými slovy, někoho, kdo bude ještě horší než Bondiová a bude podkopávat právní stát.
