Naprostý výsměch lidovců demokracii, aneb jak chtějí bránit republiku před Putinem se třemi procenty podpory
1. 4. 2026 / Boris Cvek
Demokracie je založena na většině získané ve volbách. Je tedy strašné, když do role obhájců demokracie vstupují lidovci nebo politici za TOP09. Když třeba lidovec Bartošek říká teze o nutnosti bránit se Rusku, se kterými souhlasím, je mi stydno, že tyto teze jsou právě jím samým zcela kompromitovány.
To se chce Putinovi bránit s těmi třemi procenty podpory? Zešílel? Nejen že je mi stydno, bojím se, že tím Rusku ve skutečnosti nevědomky, ve svatém zápalu pro demokracii, slouží. To jsou demokraté, kterým je demokracie úplně ukradená.
Tito lidé jsou už zcela odtržení do reality. Mají mandáty bez ohledu na skutečnou podporu ve společnosti. Demokracie je vůbec nemusí zajímat. Nahoru je vynesla ODS, bez ní si ani neškrtnou. Vůbec si nevidí do úst. Budou kázat se svou tříprocentní podporou národu a vysmívat se tak demokracii i realitě. Co chtějí proti Rusku dokázat, když neumějí získat voliče? To jsou demokraté, kteří chtějí hájit demokracii, když neumějí oslovit lidi? To je přece naprostý výsměch.
Kdyby chtěli Putinovi opravdu čelit, kdyby to nebyla jen rétorická cvičení za poslanecké platy, tak jim půjde o lidi, o jejich hlasy. Není možné uhájit Českou republiky před Putinem bez podpory většiny obyvatel. Těm tzv. demokratům je to ale úplně jedno.
Diskuse