Macron zvedl telefon a nezachoval se jako idiot. Rychlé změny v mezinárodní politice. Trumpovi se to hroutí

3. 4. 2026

Francie právě získala volný průchod Hormuzským průlivem. Proč? Protože Macron udělal jedinou věc, kterou nikdo ve Washingtonu nedokázal. Zvedl telefon a nezněl jako idiot.Emmanuel Macron právě Trumpa pořádně zkritizoval, aniž by vůbec vyslovil jeho jméno: „Díky našim americkým přátelům získala [Evropa] další argument ve svůj prospěch: Jsme předvídatelní.“ Trumpův nevyzpytatelný styl se nyní stává dokonalou reklamou pro Evropu!

Macron: „Naším cílem není stát se vazaly dvou hegemonních mocností, ať už USA, nebo Číny.“ Je na čase, aby Evropa vytvořila třetí blok. Blok, který sdružuje země sdílející touhu po míru, spolupráci, obchodu a vytváření prosperity.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Írán uvádí, že jakákoli evropská země je vítána, pokud uzavře dohodu o průjezdu Hormuzským průlivem. 🇪🇺 První evropská loď proplula Hormuzským průlivem, aniž by ji íránský režim jakkoli zastavil.🇫🇷 Francouzská kontejnerová loď „Kribi“ proplula průlivem 3. dubna.

Zdá se nyní jasné, že Evropa začala s Íránem jednat na vlastní pěst. V jistém smyslu tak Evropa znovu otevřela Hormuzský průliv, jak požadoval Trump 🤷 Francie a Itálie vedou s Íránem jednání o průjezdu svých ropných tankerů Hormuzským průlivem. AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: MACRON VYZÝVÁ K VYTVOŘENÍ NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU:

„V této nové chaotické situaci bychom neměli zůstat pasivní. Musíme vybudovat nový řád.“ Závažné geopolitické varování. Francouzský prezident Macron výslovně odsuzuje doktrínu „právo silnějšího“. Varuje, že supervelmoci, které se odvrací od mezinárodních rámců, dělají obrovskou chybu a vyvolávají celosvětové pochybnosti. Éra nekontrolovaného imperialismu čelí odporu. Čína oznámila, že se připojí k žalobě Jihoafrické republiky proti Izraeli v případu genocidy u Mezinárodního trestního soudu Írán udělil jihoafrickým lodím povolení k průjezdu Hormuzským průlivem. Absolutní bomba na Fox News. Odborný analytik pro národní bezpečnost potvrzuje, že Trumpova administrativa provádí v Pentagonu rozsáhlé čistky. Pete Hegseth propustil více než tucet nejvyšších generálů, včetně velitelů námořnictva a letectva, a to přímo uprostřed rozsáhlé války. To, co se dnes stalo v Americe, bylo téměř vojenským pučem. Více než 30 generálů odmítlo Trumpovy rozkazy k pozemní invazi do Íránu. Dosud bylo 12 z nich odvoláno, včetně předsedy Sboru náčelníků štábů. K změně režimu úpěšně došlo. Austrálie by se mohla stát první západní zemí, která trvale zakáže vstup na své území Donaldu Trumpovi, jeho rodině a členům jeho vlády. Spojené arabské emiráty odmítají, aby USA využily jejich území k útoku na Írán. Švédsko oznámilo, že přeruší veškeré diplomatické styky s Izraelem.

