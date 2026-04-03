Macron zvedl telefon a nezachoval se jako idiot. Rychlé změny v mezinárodní politice. Trumpovi se to hroutí
3. 4. 2026
Emmanuel Macron právě Trumpa pořádně zkritizoval, aniž by vůbec vyslovil jeho jméno: „Díky našim americkým přátelům získala [Evropa] další argument ve svůj prospěch: Jsme předvídatelní.“ Trumpův nevyzpytatelný styl se nyní stává dokonalou reklamou pro Evropu!
France just got free passage through the Strait of Hormuz. Why? Because Macron did the one thing no one in Washington could manage. He picked up the phone and didn't sound like an idiot. 🇫🇷🔥— Gandalv (@Microinteracti1) April 3, 2026
That is called leverage.
Emmanuel Macron just roasted Trump without even saying his name: „Thanks to our American friends, [Europe] got one more argument in favor: We are predictable."— Anna Neumann (@anna_p_neumann) April 3, 2026
Macron: „Naším cílem není stát se vazaly dvou hegemonních mocností, ať už USA, nebo Číny.“ Je na čase, aby Evropa vytvořila třetí blok. Blok, který sdružuje země sdílející touhu po míru, spolupráci, obchodu a vytváření prosperity.
AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Írán uvádí, že jakákoli evropská země je vítána, pokud uzavře dohodu o průjezdu Hormuzským průlivem.
Macron: "Our objective is not to be vassals of two hegemonic powers, the US or China"— Elisa Mosini 🇪🇺🇮🇹 (@MosiniElisa) April 3, 2026
It’s time for Europe to build a third bloc.
A bloc that includes countries that share a desire for peace, cooperation, trade, and the generation of prosperity.
🇪🇺 První evropská loď proplula Hormuzským průlivem, aniž by ji íránský režim jakkoli zastavil.🇫🇷 Francouzská kontejnerová loď „Kribi“ proplula průlivem 3. dubna.
BREAKING:— Iran News 24 (@IRanMediaco) April 2, 2026
Zdá se nyní jasné, že Evropa začala s Íránem jednat na vlastní pěst. V jistém smyslu tak Evropa znovu otevřela Hormuzský průliv, jak požadoval Trump 🤷
Francie a Itálie vedou s Íránem jednání o průjezdu svých ropných tankerů Hormuzským průlivem.
🚨🇪🇺 The first European ship passes the strait of Hormuz, untouched by the Iranian regime— The Europeans (@TheEuropeansHQ) April 3, 2026
🇫🇷 French container ship "Kribi" passed through on 03/04.
It seems now clear that Europe has started dealing with Iran on its own. In a way, Europe re-opened Hormuz as Trump demanded 🤷
AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: MACRON VYZÝVÁ K VYTVOŘENÍ NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU:
BREAKING:— World Affairs (@World_Affairs11) April 3, 2026
France and Italy are in talks with Iran to pass their oil ships from strait of Hormuz.
„V této nové chaotické situaci bychom neměli zůstat pasivní. Musíme vybudovat nový řád.“
Závažné geopolitické varování. Francouzský prezident Macron výslovně odsuzuje doktrínu „právo silnějšího“. Varuje, že supervelmoci, které se odvrací od mezinárodních rámců, dělají obrovskou chybu a vyvolávají celosvětové pochybnosti. Éra nekontrolovaného imperialismu čelí odporu.
BREAKING: MACRON CALLS FOR NEW WORLD ORDER:— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 3, 2026
“We should not be passive in this new disorder.
Čína oznámila, že se připojí k žalobě Jihoafrické republiky proti Izraeli v případu genocidy u Mezinárodního trestního soudu
Massive geopolitical warning. French President Macron explicitly condemns the 'might makes right' doctrine. He warns that superpowers who abandon international frameworks make a huge mistake and sow global doubt. The era of unchecked imperialism is facing pushback. pic.twitter.com/KTzFa1z1Oh— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 3, 2026
Írán udělil jihoafrickým lodím povolení k průjezdu Hormuzským průlivem.
BREAKING:— World Affairs (@World_Affairs11) April 3, 2026
China says it will join Genocide case of South Africa against Israel in International Criminal Court
Absolutní bomba na Fox News. Odborný analytik pro národní bezpečnost potvrzuje, že Trumpova administrativa provádí v Pentagonu rozsáhlé čistky. Pete Hegseth propustil více než tucet nejvyšších generálů, včetně velitelů námořnictva a letectva, a to přímo uprostřed rozsáhlé války.
BREAKING:— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) April 2, 2026
To, co se dnes stalo v Americe, bylo téměř vojenským pučem. Více než 30 generálů odmítlo Trumpovy rozkazy k pozemní invazi do Íránu. Dosud bylo 12 z nich odvoláno, včetně předsedy Sboru náčelníků štábů.
Absolute bombshell on Fox News. An expert National Security Analyst confirms the Trump administration is completely purging the Pentagon. Pete Hegseth has fired over a dozen top generals, including the heads of the Navy and Air Force, right in the middle of a massive war.— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 3, 2026
K změně režimu úpěšně došlo.
What happened today in America was almost a military coup.— Donald J. Trumpstein fake (@realtrumpstein) April 3, 2026
Austrálie by se mohla stát první západní zemí, která trvale zakáže vstup na své území Donaldu Trumpovi, jeho rodině a členům jeho vlády.
The regime change happened successfully.— Iran Embassy SA (@IraninSA) April 3, 2026
Spojené arabské emiráty odmítají, aby USA využily jejich území k útoku na Írán.
🇦🇺 🇺🇸— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) April 2, 2026
🚨 Breaking:
Švédsko oznámilo, že přeruší veškeré diplomatické styky s Izraelem.
BREAKING:— World Affairs (@World_Affairs11) April 2, 2026
BREAKING:— Military Media (@hehe_samir) April 3, 2026
