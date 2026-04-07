Krize na Blízkém východě: Trump tvrdí, že se „vůbec“ neobává možných válečných zločinů, zatímco se blíží jeho ultimátum pro Írán
7. 4. 2026
Od začátku útoků bylo při americko-izraelských náletech na Írán zabito téměř 3 600 lidí, včetně nejméně 1 665 civilistů, uvedla zpravodajská agentura Human Rights Activists (HRANA).
Z tohoto počtu bylo podle americké nevládní organizace nejméně 248 zabitých dětí.
Izrael vyhrožuje celé íránské železniční síti
Izraelská armáda právě varovala íránské občany, aby nejezdili vlaky, s tím, že tím „ohrožují svůj život“.
Armádní kanál v perštině na X vydal takzvané (zde přeložené) „naléhavé varování pro uživatele a cestující ve vlacích v Íránu“:
Vážení občané, v zájmu vaší bezpečnosti vás laskavě žádáme, abyste od této chvíle až do 21:00 íránského času upustili od používání a cestování vlakem po celém Íránu.
Vaše přítomnost ve vlacích a v blízkosti železničních tratí ohrožuje váš život.
IDF tvrdí, že zasáhla klíčový petrochemický komplex v Íránu
Izraelské obranné síly (IDF) v úterý oznámily, že izraelské síly zasáhly klíčový petrochemický komplex v Šírázu v jižním Íránu.
Podle IDF se jednalo o jedno z posledních zbývajících zařízení, které vyrábělo klíčové chemické složky pro výbušniny a materiály pro balistické rakety.
IDF uvedla, že rovněž zaútočila na rozsáhlou základnu balistických raket v severozápadním Íránu.
Saúdská protivzdušná obrana v posledních několika hodinách zachytila a zničila nejméně 18 dronů, uvedlo saúdské ministerstvo obrany dne X.
Dříve saúdská protivzdušná obrana zachytila a zničila sedm balistických raket mířících na východní část země, přičemž trosky dopadly do oblasti některých energetických zařízení, uvedlo ministerstvo obrany. Týmy stále vyhodnocují škody.
Není jasné, kdo je zodpovědný za drony ani za rakety.
Donald Trump uvedl, že se „vůbec“ neobává spáchání možných válečných zločinů, když znovu pohrozil zničením íránských mostů a elektráren, pokud Teherán nesplní jeho ultimátum do úterý 20:00 ET (úterý o půlnoci GMT) a znovu neotevře Hormuzský průliv. „Víte, co je válečný zločin? Mít jadernou zbraň,“ řekl.
Írán odmítl návrh na 45denní příměří a uvedl, že chce trvalé ukončení konfliktu.
Očekává se, že Rada bezpečnosti OSN bude v úterý hlasovat o rezoluci na ochranu obchodní lodní dopravy v Hormuzském průlivu, avšak v podstatně oslabené podobě poté, co Čína, která disponuje právem veta, odmítla schválení použití síly, uvedla agentura Reuters s odvoláním na diplomaty.
Izraelská armáda v úterý brzy ráno oznámila, že dokončila „vlnu leteckých úderů“ zaměřenou na poškození infrastruktury íránského režimu v Teheránu a dalších oblastech po celém Íránu. Krátce poté uvedla, že z Íránu byly na Izrael odpáleny rakety a obranné systémy je zachytily.
Ceny ropy v úterý vzrostly, zatímco akciové trhy zaznamenaly smíšené výsledky, když investoři vyhodnocovali Trumpův nejnovější termín ohledně Hormuzského průlivu. Šéfka MMF uvedla, že válka by vedla k „vyšší inflaci a pomalejšímu globálnímu růstu“
Světová zdravotnická organizace pozastavila lékařské evakuace z Gazy do Egypta přes hraniční přechod Rafah poté, co byl v pondělí v Gaze zabit smluvní pracovník WHO.
Při izraelském leteckém útoku zahynulo nejméně 10 lidí před školou, kde byli ubytováni vysídlení Palestinci v centrální části Gazy, uvedli zdravotničtí představitelé. Před útoky došlo ke střetům mezi některými Palestinci a členy milice podporované Izraelem, kteří podle nich zaútočili na školu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na zdravotníky a obyvatele.
Izrael uvedl, že v pondělí zaútočil na největší íránský petrochemický komplex. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že zařízení bylo „zničeno“ a že jeho země „systematicky likviduje peněžní stroj Revolučních gard“.
Šéf zpravodajské služby Revolučních gard, generálmajor Majid Khademi, byl zabit při americko-izraelských útocích v pondělí nad ránem, uvedly Revoluční gardy.
Na Filipínách v březnu dramaticky vzrostla inflace, jak v úterý ukázaly vládní údaje, a dosáhla téměř dvouletého maxima v důsledku historicky vysokých cen pohonných hmot způsobených válkou na Blízkém východě.
Tento skok na 4,1 % – nejvyšší hodnotu od července 2024 a výrazné zvýšení oproti 2,4 % v únoru – přichází v době, kdy tento na dovozu závislý souostroví bojuje s vyhlášeným „národním energetickým stavem nouze“.
Podle agentury AFP Filipíny v uplynulém měsíci otevřely dodavatelské řetězce s netradičními partnery, jako je Rusko, aby si zajistily zoufale potřebnou ropu, a zároveň zavedly opatření od hotovostních výplat pro pracovníky v dopravě až po čtyřdenní pracovní týden pro státní úředníky.
Ministerstvo hospodářského plánování v úterý uvedlo, že za březnový nárůst inflace je z velké části zodpovědný prudký růst cen dopravy.
Australský premiér Anthony Albanese uvedl, že tento týden odletí do Singapuru, aby pomohl zajistit dovoz ropy v době, kdy ceny ropy v důsledku války na Blízkém východě prudce stoupají.
Austrálie je z 90 % závislá na dovozu rafinovaných ropných produktů a Singapur je jejím největším jednotlivým dodavatelem.
Albanese v úterý uvedl, že od čtvrtka do soboty navštíví Singapur, aby s premiérem Lawrencem Wongem projednal obchod s „základními dodávkami“, jako je nafta a zkapalněný zemní plyn.
Agentura Agence France-Presse rovněž informuje, že Austrálie a Singapur se minulý měsíc ve společném prohlášení zavázaly udržet tok paliv mezi oběma zeměmi a spolupracovat na posílení odolnosti energetického dodavatelského řetězce.
V Austrálii klesá počet čerpacích stanic, kde dochází k výpadkům dodávek nafty a bezolovnatého benzínu, uvedla vláda.
Most mezi Saúdskou Arábií a Bahrajnem uzavřen kvůli hrozbě íránského útoku
Most krále Fahda, klíčový most spojující Saúdskou Arábii s ostrovním královstvím Bahrajn, byl v úterý brzy ráno uzavřen kvůli hrozbám íránských útoků.
Správa mostu krále Fahda to oznámila v příspěvku na X.
Uvedla, že provoz vozidel byl „pozastaven jako preventivní opatření“ kvůli íránským útokům zaměřeným na východní provincii Saúdské Arábie.
Tento 25 km dlouhý most je jedinou silniční spojnicí mezi Bahrajnem – kde sídlí 5. flotila amerického námořnictva – a Arabským poloostrovem, informuje agentura Associated Press.
Jižní Korea oznámila, že vysílá úředníky do Kazachstánu, Ománu a Saúdské Arábie, aby zajistila dodávky ropy v souvislosti s narušením lodní dopravy v Hormuzském průlivu.
Zvláštní vyslanec povede jednání s vládami, energetickými firmami a provozovateli lodí, aby zajistil, že náklad dorazí do domácích přístavů, a podpořil stabilní dodávky klíčového zboží, včetně zdravotnických produktů, uvedl.
Jižní Korea je na trase přes Hormuz závislá z přibližně 61 % v případě své ropy, uvedl prezident země na tiskové konferenci.
Šéf prezidentské kanceláře Kang Hoon-sik uvedl, že dodávky ropy zajištěné minulý měsíc ze Spojených arabských emirátů v rámci dohody o dodávkách 24 milionů barelů již začaly dorazit do jihokorejských přístavů.
Vláda také spolupracuje s mezinárodními partnery na zajištění bezpečného průjezdu 26 plavidel plujících pod jihokorejskou vlajkou, která v současné době čekají v Hormuzském průlivu, uvedl.
Malajské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jedné ze sedmi malajských obchodních lodí uvízlých v Hormuzském průlivu byl povolen průjezd a nyní směřuje ke svému cíli.
Ministerstvo uvedlo, že k tomu došlo po diplomatických jednáních s íránskými představiteli vedených malajským premiérem Anwarem Ibrahimem. Další podrobnosti neposkytlo.
Malajsie znovu potvrdila svou podporu bezpečným a otevřeným námořním trasám v souladu s mezinárodním právem a vyzvala k pokračování dialogu za účelem udržení míru a stability v regionu.
Írán odmítl navrhovanou dohodu o příměří, informovala státní média, čímž potvrdila dřívější zprávy, že diplomatická jednání se zdála být v krizi den před termínem stanoveným Donaldem Trumpem, v němž pohrozil zničením íránských mostů a útokem na jeho elektrárny.
„Írán sdělil Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války,“ uvedla tisková agentura Irna, aniž by odhalila svůj zdroj nebo obsah americké nabídky.
Několik zemí se snaží jako zprostředkovatelé zastavit více než pět týdnů trvající boje, které vyvolaly americko-izraelské údery na Írán.
„V této odpovědi – rozvedené v deseti bodech – Írán ... odmítl příměří a trvá na nutnosti definitivního ukončení konfliktu,“ dodala íránská státní tisková agentura.
Agentura Irna rovněž uvedla, že požadavky Teheránu zahrnují „ukončení konfliktů v regionu, protokol o bezpečném průjezdu Hormuzským průlivem, obnovu a zrušení sankcí“.
The New York Times s odvoláním na dva nejmenované vysoké íránské úředníky informoval, že Teherán rovněž požaduje záruky, že nebude čelit budoucím útokům a že izraelské údery proti jeho spojenci Hizballáhu v jižním Libanonu ustanou.
Ceny ropy v úterý vzrostly, zatímco akciové trhy zaznamenaly smíšené výsledky, když investoři vyhodnocovali nejnovější ultimátum Donalda Trumpa, aby Írán znovu otevřel strategický Hormuzský průliv, jinak bude „zničen“.
Americký prezident varoval Teherán, že pokud nepustí lodě přes tuto vodní cestu, kterou prochází pětina světové ropy a plynu, bude jeho civilní infrastruktura zničena.
Obě hlavní ropné futures v úterý vzrostly, West Texas Intermediate překonal hranici 115 dolarů – nejvyšší hodnotu za měsíc – a Brent se pohyboval kolem 111 dolarů.
Akciové trhy kolísaly, přičemž Tokio, Singapur, Manila a Jakarta zaznamenaly pokles, zatímco Šanghaj, Sydney, Soul, Wellington a Tchaj-pej vzrostly.
To navázalo na pozitivní začátek týdne na Wall Street.
